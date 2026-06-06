Cortar para que vuelva: Por qué las aromáticas necesitan una poda casi drástica en otoño

Valeria Burrieza 6 de junio de 2026 01:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Resulta incómodo podar una planta cuando se ve bien. Pero el jardín no funciona con criterios estéticos inmediatos, sino con tiempos biológicos. Y en el caso de las aromáticas leñosas, el otoño es un momento decisivo en el que cortar no debilita, sino que regenera.

Romero, lavanda, tomillo y salvia son aromas que asociamos con lo fresco, lo culinario, lo cotidiano, pero si las dejamos crecer sin control, estas especies empiezan a endurecerse. Sus tallos se vuelven más leñosos, menos productivos, menos fragantes y lo que era una planta compacta y generosa se transforma con el tiempo en una estructura rígida y dispersa.

Podar es una forma de mejorar la calidad de lo que se cosecha

Si se deja crecer sin control, la lavanda se vuelve leñosa y menos fragante Ines Clusellas

Ahí entra en juego la poda de renovación: “ El otoño es el momento ideal para realizar podas de renovación en la mayoría de las aromáticas leñosas ; si no lo hacemos tienden a lignificarse con el tiempo, perdiendo su vigor y producción de hojas tiernas”, explica el especialista en aromáticas Álvaro Lamas.

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La clave está en entender que podar no es achicar la planta sino resetearla. Al reducir su volumen, se activa un rebrote más compacto, con tallos jóvenes y hojas más aromáticas . En términos botánicos, es una forma de reiniciar el sistema.

Al reducir su volumen, el romero activa un rebrote más compacto y aromático Ines Clusellas

Cómo hacerlo sin arrepentirse después

La poda de otoño debe ser precisa. No se trata de cortar al azar ni de pelar la planta. Debe haber técnica y también cierta mirada fina de cada ejemplar.

Según Lamas, hay tres reglas que no fallan:

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Reducir entre un tercio y la mitad de la planta, siempre cortando por encima de un nudo donde haya brotes visibles.

Eliminar por completo ramas secas, cruzadas o dañadas.

Evitar avanzar sobre la madera vieja, especialmente en lavanda y romero. Si se corta demasiado abajo, la planta puede no rebrotar.

Las podas más suaves encuentran su lugar en marzo; las más decididas pueden esperar a abril, cuando la planta ya empezó a desacelerar su crecimiento aéreo pero sigue activa a nivel radicular.

Durante la poda de otoño hay que eliminar por completo ramas secas, cruzadas o dañadas Ines Clusellas

Menos volumen, más aroma

El resultado no es inmediato. De hecho, durante unas semanas el jardín puede parecer más vacío, más austero. Pero es una ilusión transitoria. Lo que sigue es una brotación más densa, más pareja y más rica en aceites esenciales. Porque las hojas jóvenes concentran mayor intensidad aromática.

En el caso de las aromáticas, la poda no es opcional: es la diferencia entre una planta que sobrevive y una que se expresa en todo su potencial.

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