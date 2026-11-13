Delta del Paraná De los manzanares perdidos al renacer de la vida en las islas Pasado y presente de un fenómeno social que despuntó a mediados del siglo XIX en un territorio pródigo de agua, verdores e incontables islas. Un destino que vuelve a marcar tendencia como sinónimo de vida natural apacible a 50 km de la capital porteña. Por Rossana Acquasanta 13 de noviembre de 2026

Al primer mimbre que arraigó en el Delta del Paraná lo plantó Domingo Faustino Sarmiento, después de haber incursionado en la zona en septiembre de 1855. Impactado con ese territorio de agua dulce e islas verdes, se dedicó a impulsar su desarrollo. El mimbre es una fibra vegetal de la familia de los sauces (Salix viminalis), que se obtiene de la mimbrera; es de ramas largas, delgadas y flexibles, históricamente usadas en la fabricación de cestos y también en mueblería. Del notable personaje de la política argentina perdura el modesto refugio que tuvo en el arroyo homónimo, convertido en casa museo que puede ser visitada. Se la detecta a meros pasos de la isla El Descanso, notable propiedad privada donde supo recalar Madonna a su paso por la capital porteña. Otro detalle de esta realidad aparte es el apreciable número de obras de arte expuestas al aire libre en el amplio parque ajardinado, donde se las puede apreciar en un recorrido preestablecido.

Mapa del Delta del Paraná, Primera y Segunda Sección.

Al mimbre hay que plantarlo, pero el junco es inseparable del ecosistema delteño y a este vegetal acuático por naturaleza se le debe, en gran medida, la existencia de las islas. Se lo cosecha con el mismo fin de destinarlo a la cestería, y en especial para fabricar las eficaces cortinas de enrollar –un clásico de la artesanía local– por su virtud de brindar buena sombra. Para ello, es preciso secar el junco cosechado, extenderlo en el suelo (primero de un lado y después del otro) en un espacio desarbolado y mullido por los restos de junco seco, llamado "cancha". En este acotado territorio, no tiene que haber sombra, explica el junquero. Los palos que están ahí plantados tienen que ver con las crecidas: el terreno se inunda, el junco flota y queda trabado en los palos; en síntesis, el agua no se lo lleva.

Un isleño navegando en los canales del Delta.

Con buen clima, a 25 °C de temperatura ambiente, el acopio del junco queda disponible en un par de días, prolijamente saneado y dividido en mazos: estos manojos sólo se arman con varas enteras y de una misma medida. Las varas rotas se eliminan a medida que se le da forma al mazo, cuyo grosor no debe exceder las 20 pulgadas (medida que se refiere a la circunferencia) y su peso debe situarse entre el kilo y medio y los dos kilos. Por la calidad de los mazos se define su valor; el alto es para hacer cortinas y el resto se aplica a sillas y otros objetos. En términos generales, el precio se considera razonable, pero –no está de más decirlo– la bonanza dura poco: el mejor junco se obtiene en el breve período de la floración. El verano llega con la necesidad de la cosecha de este yuyo bendito que fija territorios en el agua y es el soporte económico de muchas familias. Quienes viven de su recolección tienen que llegar hasta los playones donde el vegetal, en tupida colonia, se afirma al sedimento que a su alrededor van acumulando las corrientes fluviales.

Lavandera en el río, c.1900.

Esplendores junto al río El intrincado laberinto del Delta se define en el último tramo del poderoso río Paraná, antes de concluir en el mar dulce de Solís, con sus 320 km de agua repartidos en seis ramales: Paraná Guazú, Paraná de Las Palmas, Paraná Bravo, Paraná Miní, Paraná Ibicuy y el más sureño, Paraná Pavón, diversificados en numerosos arroyos, brazos y canales. Este río arrastra un caudal promedio de unos 19.706 metros cúbicos por segundo, sólo comparable al Mississippi (con 21.300 m3/s) y al Ganges (con 16.000 m3/s). Las islas, diríase que incontables, son la evidencia de la riqueza delteña, ubérrimas de vegetación nativa –además de la trasplantada– a partir de la prosperidad que aportaron con su esfuerzo los inmigrantes italianos –sobre todo piamonteses y genoveses– que multiplicaron cultivares de todo tipo: toneladas de frutas y hortalizas, además de mimbre, formio, madera, etc., que se transportaban en canoa a botador.

La venta de frutas y verduras para los habitantes de las islas.

En las primeras décadas del siglo XX, la población estable en las islas superaba los 40 mil habitantes, y la vida se desplazaba al ritmo progresista de las circunstancias: los víveres, las cosechas, en fin, cuanto producto era necesario tener, llegaba a destino por el entramado de ríos y arroyos. Entonces, los almacenes de ramos generales eran verdaderos establecimientos flotantes atiborrados de mercadería, propiedad de los sirio-libaneses que, al principio, se movían a botador. Infalibles en su actividad comercial, sólo se detenían al atardecer; amarraban y, una vez en tierra firme, se arrodillaban para orar en dirección a la Meca. Se cuenta que el Delta llegó a tener una alcaldía propia, lo que significa que funcionaba como una sociedad prácticamente autárquica, con un modo de vida y una economía muy específicos. Y no faltan los memoriosos que recuerdan que las imbatibles lanchas colectivas, además de pasajeros y visitantes, repartían el diario los domingos, perfectamente envuelto y asegurado de manera tal que, si nadie había en el muelle para recibirlo, solían dejarlo en un lugar preciso, a resguardo de cualquier contingencia.

Señoritas visitando la casa de Domingo Faustino Sarmiento en 1917. Hoy la casa se convirtió en museo.

No fue casualidad que la burguesía le echara el ojo como lugar de descanso y levantara casas confortables, mansiones casi principescas a orillas de un agua (una vez más cabe recordarlo) cuya turbidez nada tiene que ver con la suciedad. Es limpia, rica en nutrientes –de ahí el color malva que la identifica– y tersa, que deja la piel muy suave, mejor que cualquier crema. Quienes en un pasado no tan lejano tuvieron la suerte de rendir culto al verano en vacaciones, echan de menos esa abundancia de la la variada ictiología de los ríos delteños, hoy demasiado escasa y no por culpa de la pesca indiscriminada precisamente. Otro tema. Basta observar con qué fortaleza vegetal se muestran las áreas verdes después de las bienaventuradas crecidas. Es un reino pródigo de plantas acuáticas, con orillas jalonadas de cipreses calvos –no hay como el otoño para apreciarlos, encendidos de un rojo brillante que parecen iluminarse hasta por las noches– y de las altivas casuarinas orilleras, llegadas de Australia y felizmente adaptadas a su nuevo ecosistema americano.

El junco sigue siendo una materia prima utilizada en cestería y otras artesanías. Diferentes materiales: junco, madre selva y sauce mimbre. El formio también se usa para el tejido de canastas y otras artesanías.

Álamos blancos, una diversidad de árboles frutales (si se quiere, arbitraria, pero mayoritariamente cítrica), azaleas exageradas, hortensias, bignonias, hileras robustas de cañas de ámbar, plátanos que hasta se animan a dar frutos (de tamaño liliputiense, eso sí), las camelias maravillosas que, desde hace poco más de diez años, embellecen un rincón del arroyo Felicaria en una propiedad dedicada a su cultivo y difusión. Va un triste dato de color. El llamado Paraná de las Palmas lleva ese nombre porque a lo largo de kilómetros de costa había palmeras magníficas, de tallos esbeltos y de una rectitud que terminó condenándolas: fueron víctima de una tala masiva y sistemática para convertirse en los tradicionales palos telefónicos de una época. Resultado: esa palmera desapareció del paisaje delteño.

Los isleños se trasladan en lanchas por los ríos y arroyos del Delta.

Había una vez… Los actuales residentes del Delta no son un remanente nostálgico de lo que alguna vez pudo haber seguido siendo y se frustró. Hoy, residir en “la isla” es tendencia en paulatino auge. Sandra Tomaselli reside en el Paycarabí desde hace unos 27 años con sus dos hijos; vivir en la isla es, para ella, una continuación de la infancia cuando visitaba a su abuelo, hasta que un día dejó de ver que el entorno era todo verde por igual y el discernimiento botánico afloró; las plantas nativas tienen otra presencia y otro color, y eso despertó su interés por una expresión vegetal poco obvia, con la particularidad de que dura todo el verano, a saber: blanquillo, laurel de río, ingá (un árbol), mataojo, espina de bañado, entre otros, que integran el denominado monte blanco. Hay una reserva –La Sagitaria– al lado de su propiedad, donde suele trabajar con dos amigas sobre las plantas nativas. Espíritu inquieto el de Sandra, animado por una natural curiosidad, también se dedica a la apicultura con manejo orgánico, y está logrando “un manejo sin manejo”; elabora una muy buena miel de monte (es decir, miel multiflora), de bajo rendimiento, saludablemente pura. Hace años, quizás añares, que en los pagos del arroyo Felicaria, II Sección, se estableció una comunidad inglesa que no tardó en definirlo como el lugar en el mundo que estaba necesitando. Cundió la adoración por ese retazo insular libre de invasión humana, que no admitía ser equiparado con el sucinto delta del Támesis. “Las comparaciones son odiosas”, solía decir alguien que también había cruzado el Atlántico, y añadía, por lo bajo y con maliciosa complicidad, que era como “comparar una pelopincho con una piscina olímpica”.







Jardín de agua donde hortensias, lirios y robles toman protagonismo. Los puentes son marca registrada del paisaje delteño. Una típica casa del lugar, de madera y elevada sobre pilotes.

Hubo una maravillosa dama muy británica, signada por su especial carácter solidario, a quien se le ocurrió llevar al Felicaria unos retoños de nogales pecán. Fue tan exitosa la iniciativa que esos retoños de la Carya illinoinensis dieron origen a las plantaciones que todavía hoy nutren de esa peculiar nuez a la comunidad, diseminadas por toda el área de influencia del aludido arroyo y más allá. Sin salir del “barrio”, en el Felicaria echa sus bases la hostería Los Pecanes, agradable propiedad de los Baert, donde, por supuesto, hay un pequeño monte de saludables pecanes que año tras año se cosechan. El tradicional pecan pie solía ser una de las especialidades de la casa. Y se sigue haciendo, pero a otro ritmo, según se inspiren los dueños de la hostería. Y cuando hay, cunde la felicidad entre los huéspedes. Menos suerte tuvieron los Bemberg, responsables de haber producido extensos manzanares delta adentro con el fin de elaborar sidra –La Real– en una planta propia: tuvieron que resignarse, a finales de la década del 40, a la expropiación dictada por Perón. A partir de ese malogrado proyecto, entre tantos otros, “algo” parecido al fatalismo que propone la dinámica de los cambios inexorables se instaló en la realidad isleña.

En las islas hay plantaciones de frutales, como ciruelos, naranjos, limoneros, mandarinos y pomelos. También hay plantaciones de nueces pecán, que encuentran buenas condiciones para su desarrollo.

Por ese entonces, la provincia de Río Negro ya despegaba con su rica producción frutícola, pero el Delta no pudo competir con los precios del Alto Valle. Fue una contienda inútil: el emprendimiento a gran escala de la fruta que llegaba en camión a los centros de consumo versus el esfuerzo minifundista a pulmón de la mano de obra isleña. Las generaciones más jóvenes bajaron los brazos e iniciaron un éxodo imparable. Se cayeron los precios del formio (con el que se hacía el hilo sisal), y las bolsas de arpillera (ese tejido de estopa necesario para proteger determinados productos del polvo y del agua) murieron ante la arremetida de la rafia de fibra sintética. Incluso el mimbre cayó, víctima de una crisis jamás imaginada por el líder sanjuanino. El Delta se fue quedando solo, devorado por la melancolía.

Pequeños cursos de agua atraviesan las islas y aportan un encanto único.

Fueron varias décadas de olvido existencial, pero como nada es para siempre, quienes se negaron a renunciar a ese estilo de vacaciones “a la isleña” se encargaron de revalorizar el ocio al natural. Es decir: abrirse camino en el monte a machetazos, encender una fogata al anochecer con el cúmulo de hojas y ramas desechadas tras la limpieza del terreno circundante, calzarse las botas de goma para andar libremente por los sitios húmedos, cuando no anegados; aceptar con actitud zen que hay mosquitos y otros bichos “molestos” que tienen derecho a vivir allí donde pertenecen; despertar con la serenata de los pájaros a ver cuál trina más alto, salir a remar, fantasear con que es posible pescar para comer, hacer relax en el muelle mientras se espera al almacén, cultivar la lectura o la jardinería, o ambas disciplinas. Es otra dinámica, convengamos.

La icónica lancha colectivo que usan lugareños y visitantes.

El gran Sarmiento había impulsado un modo de vida tan pletórico de posibilidades como tenaz, asaz sacrificado, con una prosperidad que, en poco más de medio siglo, dejó de tener sentido. Todavía llama la atención que la distancia entre la localidad de Tigre (puerta de acceso a las islas) y la capital porteña no sean más de 50 km, abordables por autopista en un puñado de minutos. Mientras tanto, el acceso a las islas sigue siendo el mismo: con lancha propia o lancha colectiva mediante, “el” ícono incontestable del medio de transporte del Delta. De ida y de vuelta.

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