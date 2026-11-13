Ecoturismo urbano: cuatro espacios de naturaleza silvestre para explorar en Buenos Aires sin salir de la ciudad

Con temperaturas que de apoco se van volviendo más amables y días más largos, el ecoturismo urbano propone programas sustentables para organizar paseos lejos de la impronta de la ciudad, pero sin necesidad de viajar largas distancias.

Buenos Aires resguarda rincones donde la naturaleza impone sus propios tiempos y dinámicas. Entre bañados, bosques nativos y jardines históricos, se define un mapa verde donde conviven comunidades vegetales típicas de la ribera platense y del Delta con colecciones botánicas de los cinco continentes.

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“Cuando entrás a una de las reservas de la ciudad, la naturaleza impacta de inmediato —señala Ariel Vianini, licenciado en biotecnología y especialista en limnología que lleva más de 20 años trabajando en el sistema de conservación porteño—. Cruzás la avenida desde los edificios de 40 pisos y te sumergís en un microclima donde la sensación térmica baja de 2 a 3 grados, los ruidos del tránsito desaparecen y te rodean los sonidos del humedal.”

Manos a la tierra: tareas de restauración ambiental y plantación de especies autóctonas a cargo de voluntarios y conservacionistas en Costanera Norte Gentileza GCBA

Combinar una caminata entre sauzales y juncales, la fotografía de fauna silvestre y la contemplación de especies en estos parches de biodiversidad no solo invita a apreciar diseños centenarios o proyectos de restauración ambiental sobre suelos recuperados, sino también a descubrir cómo la flora autóctona retoma su lugar y sostiene la vida silvestre en pleno entramado urbano.

Costanera Sur

La inmersión en el humedal rioplatense

A metros de Puerto Madero y del casco histórico, la Reserva Ecológica Costanera Sur despliega 350 hectáreas que reúnen pastizales, lagunas, bañados, bosques y ambientes costeros sobre terrenos ganados al Río de la Plata. Este mosaico vegetal es una pieza clave para el ecoturismo de bajo impacto, donde los edificios dan paso a los sonidos de la naturaleza y al ritmo del humedal.

Declarada Sitio Ramsar de importancia internacional, la reserva es un faro mundial para el avistaje de aves. Sus ambientes albergan a más de 300 especies (el 30% de la avifauna nacional), lo que la vuelven un lugar privilegiado la observación de aves.

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Refugio de flora nativa: el vivero y jardín donde se multiplican las plantas hospederas de mariposas autóctonas Gentileza GCBA

Y hay planes para aumentar las posibilidades que ofrece a quienes la visitan: el circuito ecoturístico va a incorporar 14 hectáreas restauradas en un nuevo sector que va a contar con senderos interpretativos conectados con los tradicionales Caminos de los Sauces y de los Plumerillos, además de dos miradores: uno enfocado en el paisaje ribereño y otro elevado para apreciar la vegetación en primer plano con la ciudad como telón de fondo.

Frontera verde: los pastizales y bañados del humedal conviven a metros de los edificios del centro porteño Gentileza GCBA

Para el visitante común, el encuentro con la fauna autóctona suele ser revelador, asegura Ariel Vianini y cuenta su vasta experiencia al frente de grupos: “Muchos vecinos de la Ciudad o del conurbano nunca vieron un chajá, un coipo o una cigüeña de cerca. Ser testigo de esa sorpresa es muy emocionante. En 500 metros podés cruzar desde un lagarto caminando entre las plantas hasta una tortuga desovando a la mitad del sendero”. Además, destaca el valor estadístico del lugar: en sus 350 hectáreas —apenas el 0,001% del territorio nacional— se ha llegado a observar al menos una vez el 32% de todas las especies de aves de Argentina.

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Para visitar Costanera Sur: los ingresos son por Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550 (acceso Brasil) y Av. Intendente Hernán Giralt 40 (acceso Viamonte).

Costanera Norte

El ensamble ribereño y la flora del Delta

Emplazada entre Ciudad Universitaria y el Río de la Plata, la Reserva Ecológica Costanera Norte resguarda 23 hectáreas de paisaje costero ideales para recorrer a pie o en bicicleta.

Ensamble ribereño: el paisaje de selva marginal y ribera platense a pasos de las aulas de Ciudad Universitaria Gentileza GCBA

El atractivo botánico central está en sus parches de vegetación autóctona representativos del Delta del Paraná y la ribera platense. A lo largo de sus senderos se aprecian especies nativas como el ceibo (Erythrina crista-galli), el sauce criollo (Salix humboldtiana), el aliso de río (Tessaria integrifolia), el tala (Celtis tala) y el espinillo (Vachellia caven). Este entramado vegetal sostiene a más de 240 especies de aves, además de reptiles, insectos y mamíferos. La proximidad con los pabellones universitarios permite articular una caminata de observación de flora con una pausa frente a la inmensidad del río.

Para visitar Costanera Norte: los ingresos por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Intendente Güiraldes 2160) y por el puente detrás del Pabellón III de FADU.

Lago Lugano

El laboratorio de restauración ecológica en el sur

Paisaje en el sur: el cuerpo de agua de 20 hectáreas originado sobre un antiguo brazo del Riachuelo Gentileza GCBA

En el límite entre Villa Soldati y el Riachuelo, la Reserva Ecológica Lago Lugano (de unas 30 a 36 hectáreas) representa un hito de ingeniería ambiental y recuperación urbana. El predio, que albergó un depósito clandestino de escombros, fue saneado y transformado en un refugio protegido de biodiversidad.

uelo saneado: juncales y totorales restituidos sobre un predio que albergó un antiguo depósito de escombros Gentileza GCBA

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Un cuerpo de agua de 20 hectáreas —formado sobre un antiguo brazo del Riachuelo y cercano al arroyo Cildáñez— le da estructura a este humedal dominado por juncales y totorales.

Aulas al aire libre: recorridos guiados y programas de educación ambiental para escuelas en el humedal sur Gentileza GCBA

Desde la perspectiva sustentable, destaca por sus criterios bioclimáticos: las luces funcionan a energía solar fotovoltaica, tiene un vivero propio desde donde se reintrodujeron más de 350 plantas autóctonas, humedales artificiales para la filtración de agua y más de 700 metros de senderos accesibles para sillas de ruedas. Sus miradores albergan más de 150 especies de aves y ofrecen una vista singular donde la contrasta con la icónica Torre Espacial de 208 metros.

Postal de contraste: el reflejo de la icónica Torre Espacial sobre las aguas del corredor biológico del arroyo Cildáñez Gentileza GCBA

Vianini aclara que cada reserva tiene sus particularidades: mientras Costanera Norte —a pasos de las facultades— alberga especies de aves específicas de la ribera que no suelen verse en el sur, Lago Lugano funciona como un corredor biológico clave junto al Riachuelo y el arroyo Cildáñez, donde el trabajo de educación ambiental e ingeniería ecológica reintroduce especies nativas.

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Para visitar Lago Lugano: los ingresos son por Av. 27 de Febrero (Puente Olímpico) y Av. Escalada 4950.

Jardín Botánico Carlos Thays

La pausa botánica y patrimonial en Palermo

Como contrapunto ex situ a la fisonomía silvestre de las reservas, el Jardín Botánico Carlos Thays aporta 7 hectáreas consagradas a la conservación, el estudio y la apreciación del mundo vegetal en pleno Palermo.

Patrimonio vivo: el histórico invernáculo de hierro y cristal, ícono del diseño paisajístico clásico en Palermo Serena Castagnola

No se trata de una reserva ecológica ya que el Botánico es una propuesta distinta. Sin embargo, están unidas por la educación ambiental, explica Ariel. “Mientras las reservas preservan los ecosistemas autóctonos, este jardín es un auténtico monumento histórico botánico que resguarda una biblioteca viva de especies de todo el mundo”.

Inaugurado a fines del siglo XIX y reconocido como Monumento Histórico Nacional, El Jardín Botánico alberga cerca de 1.500 especies que integran colecciones de la flora argentina y de distintos continentes. Entre árboles centenarios, esculturas e invernáculos de hierro y cristal, el visitante puede realizar un recorrido botánico a ritmo pausado. Su ubicación estratégica facilita integrar la contemplación de la naturaleza dentro de un itinerario urbano que incluya cafés, galerías y circuitos gastronómicos.

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Para visitar el Botánico: l os ingresos son por Av. Santa Fe 3951 y Av. Gral. Las Heras esquina República Árabe Siria.

El itinerario del ecoturista urbano