El árbol que florece antes de tener hojas y se convierte en un espectáculo rosado

Al exponer las flores sin el obstáculo del follaje, esta especie maximiza el impacto visual de una de las floraciones más atractivas de finales del invierno Valeria Burrieza 12 de septiembre de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Hay árboles que esperan a vestirse de verde para empezar el espectáculo y otros juegan a contramano. Cercis siliquastrum es un ejemplo del segundo grupo: cuando todavía parece estar dormido, se llena de flores rosadas sobre las ramas desnudas. Es una de esas escenas que pueden hacer pensar que el árbol se adelantó de estación, pero en realidad está siguiendo una estrategia botánica perfectamente calculada. La paisajista Agustina Anguita lo explica con tono poético: “Tiene la gracia de llenarse de pimpollos a fines del invierno, anunciando la primavera con flores fucsias”.

El llamado árbol del amor es caducifolio y tiene una particularidad que lo vuelve especialmente atractivo: sus flores aparecen antes —o prácticamente al mismo tiempo— que las hojas. Los pequeños ramilletes de flores pueden cubrir incluso ramas gruesas y el tronco, creando esa imagen improbable de una copa que florece cuando todavía no recuperó su follaje.

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Flores antes que hojas: el árbol del amor anuncia la primavera desde sus ramas desnudas Archivo Revista Jardin

Florecer antes que nada

La explicación está en la fenología, es decir, en la manera en que una planta organiza sus procesos según las señales ambientales. Durante el reposo invernal, permanece sin hojas. Cuando llega el momento adecuado, activa primero la floración y después el desarrollo del follaje. Así consigue algo bastante ingenioso: las flores quedan completamente expuestas y visibles, sin una masa de hojas que las oculte .

No es una excentricidad del árbol. Es una estrategia que también aparece en otras especies caducifolias, aunque en el árbol del amor resulta particularmente espectacular porque las flores nacen directamente sobre ramas de distintas edades.

El árbol del amor se adelanta al verde con sus flores fucsias Archivo Revista Jardin

El calendario de la realidad

Para un árbol caducifolio, el calendario no es solamente una sucesión de meses. Las temperaturas, la duración del día y la acumulación de frío funcionan como señales que ayudan a determinar cuándo termina el reposo y comienza una nueva etapa de crecimiento .

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En un contexto con inviernos más irregulares y períodos de calor que pueden aparecer antes de tiempo, esa sincronización se vuelve más compleja. Unos días excepcionalmente cálidos pueden adelantar determinados procesos fisiológicos, mientras que una vuelta repentina del frío puede afectar tejidos jóvenes y flores.

Esto no significa que cada primavera cálida vaya a desorientar al árbol del amor. Pero sí ayuda a entender por que observar cuándo florece, cuándo brota y cuándo pierde las hojas resulta cada vez más útil. Las plantas registran el clima de una manera mucho más precisa de lo que solemos advertir.

La particular floración del árbol del amor lo convierte en una postal de fin de invierno Archivo Revista Jardin

Una floración espectacular, pero con una condición

El árbol del amor procede de la región mediterránea y Asia occidental, y está acostumbrado a veranos cálidos. Puede tolerar períodos de sequía una vez establecido, pero hay una condición que no negocia demasiado bien: el exceso de agua .

Prefiere terrenos bien drenados y sufre cuando sus raíces permanecen encharcadas

Agustina Anguita lo resume así: “Es conveniente que la tierra sea liviana, con apenas un poco de cal y bien drenante”. Este detalle es especialmente importante cuando las lluvias son intensas y pueden dejar el suelo saturado durante días. Para una especie que tolera mejor cierta sequedad que el exceso permanente de humedad, el problema no es menor. Por eso, plantarlo en un lugar soleado y con buen drenaje puede ser mucho más importante que establecer una rutina rígida de riego.

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Cuando todavía parece dormido, el árbol del amor florece con sus flores fucsias Archivo Revista Jardin

El árbol que se adelanta a la primavera

Una vez terminada la floración, el árbol cambia de registro. Aparecen sus hojas características, redondeadas y acorazonadas, que son las responsables de buena parte de su nombre popular. Después, durante la temporada de crecimiento, desarrolla sus frutos en forma de vainas, que pueden permanecer en el árbol durante bastante tiempo.

Es decir que su atractivo no termina cuando desaparecen las flores: primero ofrece ramas cubiertas de rosa, después una copa verde y finalmente las vainas que quedan suspendidas del ramaje. Ese cambio de aspecto es justamente lo que lo vuelve interesante para un jardín pequeño.

Durante la temporada de crecimiento desarrolla sus frutos en forma de vainas Ines Clusellas

¿Qué pasa si florece raro?

En ciertas ocasiones, puede ocurrir que una planta adelante o retrase determinadas fases de su ciclo. En el caso del Cercis, además, una helada tardía puede ser particularmente inoportuna si encuentra las flores o los brotes recién iniciados. Por eso, más que intentar forzar su calendario con riego o fertilizantes, conviene darle buenas condiciones de base: suelo drenante, ubicación luminosa, espacio suficiente para desarrollar su copa y evitar intervenciones innecesarias.

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