El cambio clave para que tu jardín funcione de verdad

Valeria Burrieza 13 de junio de 2026 01:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

En los mejores jardines hay algo que no se ve pero cambia radicalmente la percepción del espacio. No es una especie rara ni una flor espectacular: es el vacío. Ese espacio que parece faltante es, en realidad, lo que ordena, deja respirar y le da sentido al conjunto.

En una época donde todo compite por atención, el paisajismo contemporáneo empieza a hacer lo contrario: sacar en lugar de sumar.

El espacio libre también se diseña: define recorridos, jerarquías y ritmo Ines Clusellas

Menos plantas, más intención

Durante décadas, la idea de jardín atractivo estuvo asociada a abundancia: canteros rebosantes, colores superpuestos, especies compitiendo por atención. Hoy, los mejores proyectos van en otra dirección. Trabajan con menos, pero mejor.

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Un jardín no necesita estar saturado para ser interesante. Al contrario: cuando se reduce la cantidad de especies, cada planta gana protagonismo. Se vuelve visible en su forma, en su textura y en su comportamiento estacional. El diseño de jardines minimalistas no busca impresionar por cantidad, sino por precisión.

Menos plantas, más lectura: cada especie gana protagonismo Ines Clusellas

Este enfoque exige una mirada más afinada. Elegir menos implica elegir mejor: especies que aporten estructura, permanencia y carácter . En este sentido, las plantas nativas bien seleccionadas ofrecen una ventaja clara: están adaptadas, requieren menos mantenimiento y dialogan con el entorno.

El vacío como herramienta de diseño

Pensar en términos de vacío no es dejar espacios sin terminar sino componer con aire. En paisajismo, el vacío funciona como el silencio en la música: organiza, marca ritmo, permite que lo importante respire . Un plano de grava, un sector de césped limpio o incluso una superficie de suelo desnudo pueden ser tan potentes como un macizo florido.

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Las gramíneas y plantas nativas bien seleccionadas ofrecen una ventaja clara: requieren menos mantenimiento Ines Clusellas

Estos espacios negativos no son decorativos sino estructurales, porque ordenan la lectura del jardín, generan pausas visuales y evitan la saturación. En jardines pequeños —tan comunes en contextos urbanos— esta estrategia es clave ya que amplía la percepción del espacio y aporta claridad.

Texturas que reemplazan cantidad

Cuando se reduce la cantidad de especies, el foco se desplaza. Ya no importa tanto cuántas plantas hay, sino cómo se relacionan entre sí.

El juego pasa por las texturas vegetales, los contrastes de follaje, las diferencias de escala. Una hoja grande junto a una trama fina. Una gramínea que se mueve frente a un arbusto compacto. Ese diálogo sutil reemplaza la necesidad de sumar especies.

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El diálogo sutil entre especies con distintos tonos de flores y follajes reemplaza la variedad desmedida Ines Clusellas

En este tipo de jardines, incluso los materiales cobran protagonismo: piedra, madera, tierra. El paisaje se construye tanto con lo vegetal como con lo mineral.

Menos mantenimiento, más jardín

Hay otra dimensión —menos visible pero igual de importante— en esta forma de diseñar: el tiempo. Un jardín saturado exige intervenciones constantes: podas, reposiciones, control. En cambio, un jardín de bajo mantenimiento bien pensado se sostiene con menos esfuerzo y más estabilidad.

El vacío ordena, encuadra y le da sentido al conjunto Ines Clusellas

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Menos plantas también significa menos competencia por recursos, menos estrés hídrico y más equilibrio general. En un contexto donde el agua y el tiempo son cada vez más valiosos, este enfoque es estratégico.

El lujo de dejar espacio

Quizás lo más interesante del vacío en el jardín es que no se percibe de inmediato. No es un efecto obvio. Es algo que se siente en la manera en que se recorre el espacio, en cómo la mirada descansa, en cómo el jardín no abruma.