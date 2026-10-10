El jardín habla: 8 señales en las hojas que revelan qué le está pasando a una planta

10 de octubre de 2026 01:00 6 ' minutos de lectura

Las hojas son, probablemente, el mejor meteorólogo para registrar el calor, la sed, el exceso de agua y hasta algunos problemas de raíces

Las plantas no tienen fiebre ni pueden decir que pasaron una mala noche, pero sus hojas hablan. Y en un clima cada vez más caprichoso, conviene aprender a leerlas: una hoja caída, un borde tostado o un verde que pierde intensidad pueden ser la primera pista de que la planta está atravesando calor, falta de agua, exceso de humedad, viento o un cambio brusco de condiciones .

El problema es que muchas de estas señales se parecen entre sí . Una hoja amarilla no significa automáticamente que le falta hierro y una planta marchita no siempre está pidiendo más agua. Por el contrario, regarla sin averiguar qué ocurre en el suelo puede empeorar el cuadro.

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Y el cambio climático agrega una dificultad: ya no siempre se suceden las estaciones con la regularidad que las plantas aprendieron a esperar. Períodos de calor adelantados, lluvias intensas seguidas de días secos, temperaturas nocturnas inusualmente altas y ráfagas de viento pueden alterar la relación entre raíces, suelo y follaje.

Cuando las hojas caen antes de tiempo, el árbol puede estar dando una señal de alerta Freepik

Hojas caídas

Esta puede ser una de las primeras trampas. La planta parece sedienta, pero al meter un dedo en la tierra aparece la humedad.

La explicación puede estar en las raíces. Cuando el suelo permanece demasiado mojado, los poros que deberían contener aire se llenan de agua y las raíces tienen dificultades para respirar. El resultado puede ser una planta decaída que, paradójicamente, no necesita más agua sino más oxígeno en el suelo .

Por eso resulta especialmente pertinente una de las recomendaciones de la paisajista Agustina Anguita: “Mientras haga frío y el suelo esté húmedo, no regar”.

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Borde de la hoja quebradizo

Puntas tostadas, márgenes secos y una hoja que parece haber pasado demasiado cerca de una tostadora. Es un síntoma frecuente cuando la planta pierde agua más rápido de lo que sus raíces pueden reponerla .

El fenómeno se vuelve más evidente con olas de calor, viento seco y baja humedad ambiental. También puede aparecer por acumulación de sales en el sustrato o por una concentración excesiva de fertilizantes, de modo que no conviene atribuir todo automáticamente al calor.

En plantas de maceta, además, el problema puede ser mucho más rápido: un recipiente pequeño se calienta y pierde humedad con gran velocidad .

Cuando los bordes de las hojas están secos o quebradizos conviene controlar la humedad del sustrato Istock - iStockphoto

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El verde se vuelve amarillo

La clorosis —la pérdida del color verde habitual— puede tener varios culpables. A veces hay una deficiencia nutricional; otras, el problema está en las raíces .

Y aquí el clima vuelve a empeorar los diagnósticos. Un suelo saturado de agua puede dificultar la absorción de nutrientes , aunque esos nutrientes estén presentes. La planta entonces puede mostrar hojas amarillentas no porque le falte alimento, sino porque sus raíces no están funcionando correctamente.

También es importante dónde aparece el amarillo. Si comienza en las hojas más viejas, el diagnóstico posible es diferente de cuando aparece primero en las hojas nuevas.

Las hojas amarillentas revelan un problema con las raíces Archivo Revista Jardin

Las hojas se enrollan

Cuando hace mucho calor, algunas plantas reducen la superficie expuesta de sus hojas enrollándolas o plegándolas . Es una estrategia para disminuir la pérdida de agua por transpiración.

Si el episodio es puntual, puede ser una respuesta fisiológica perfectamente normal. Si se mantiene durante horas o días y aparece acompañado de decaimiento, bordes secos o caída de hojas, indica estrés hídrico o térmico.

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La diferencia es importante: una planta no siempre necesita que la reguemos cada vez que sus hojas cambian de postura . Primero hay que observar el suelo y el comportamiento general del ejemplar.

Cuando las hojas se enrollan, la planta puede estar acusando falta de agua Freepik

Manchas sospechosas

Las manchas foliares también cuentan una historia, aunque aquí conviene ser prudentes: pueden tener origen fúngico, bacteriano, ambiental o incluso estar relacionadas con daños físicos.

La humedad persistente, las temperaturas templadas y las hojas mojadas favorecen la aparición de determinados patógenos

Cuando se produce una combinación de humedad persistente, temperaturas templadas y hojas que permanecen mojadas durante mucho tiempo, aumentan las posibilidades de que determinados patógenos prosperen.

Por eso, después de períodos de lluvia abundante, conviene observar el follaje y evitar una práctica bastante común: mojar innecesariamente las hojas durante el riego cuando la planta ya tiene suficiente humedad en el suelo.

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Hojas quemadas

El golpe o escaldado solar puede producir zonas blanquecinas, amarillentas o marrones, especialmente cuando una planta acostumbrada a condiciones más protegidas queda expuesta repentinamente a radiación intensa y altas temperaturas.

También puede suceder después de una poda importante: de pronto, los tejidos que estaban protegidos por el follaje quedan expuestos al sol.

En un escenario de temperaturas cambiantes, elegir correctamente dónde plantar una especie y cuánto sol recibe realmente ese lugar durante el día empieza a ser casi tan importante como elegir la especie.

Hojas quemadas por el sol: un daño frecuente tras una exposición intensa y prolongada Istock - iStockphoto

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Las hojas caen antes de tiempo

Que una planta pierda algunas hojas no significa necesariamente que esté enferma. Las plantas perennes renuevan su follaje y las caducifolias tienen calendarios estacionales muy precisos.

La señal de alerta aparece cuando la caída se adelanta, es muy intensa o coincide con estrés ambiental

Una sequía prolongada puede provocar defoliación como mecanismo de ahorro de agua . Pero también puede ocurrir después de un exceso hídrico, una ola de calor o una combinación particularmente desafortunada de ambos. Cuando las condiciones ambientales se vuelven extremas, algunas plantas sencillamente reducen superficie foliar para disminuir la pérdida de agua.

Follaje pequeño, pálido o deformado

Las hojas nuevas son especialmente interesantes porque muestran cómo está funcionando la planta en el presente. Si aparecen mucho más pequeñas de lo habitual, con coloración anormal o deformaciones, hay que mirar el contexto completo.

Puede tratarse de deficiencias nutricionales, problemas radiculares, estrés hídrico, temperaturas extremas o incluso insectos que afectan los tejidos tiernos.

Antes de fertilizar, entonces, conviene mirar las raíces, revisar la humedad del suelo y observar si hay insectos en el envés de las hojas. Agregar fertilizante a una planta que está estresada no siempre la ayuda; a veces solo suma otro problema.

El follaje pequeño puede tener diversas causas que conviene analizar antes de fertilizar Freepik

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El clima se lee en las hojas

Hay algo que está cambiando en nuestros jardines: las plantas siguen respondiendo a señales ambientales que ya no siempre llegan en el momento habitual. El invierno puede ser más corto, una primavera puede arrancar con temperaturas de verano y una lluvia torrencial puede caer después de semanas de sequía.

Por eso, las tareas de estación necesitan cierta flexibilidad. Sobre este punto, Agustina Anguita ofrece una recomendación muy concreta: si el suelo está seco y las plantas muestran signos de marchitez, hay que revisar la humedad antes de decidir cuánto regar ; y en períodos de calor, puede ser necesario ajustar la frecuencia de riego según las condiciones reales del jardín.