Las zonas menos visibles suelen pasar inadvertidas durante meses y convertirse en refugio de cochinillas y arañuelas

Una suculenta puede parecer impecable desde el lugar donde solemos mirarla y, sin embargo, esconder un problema del otro lado. Entre las hojas, detrás de una roseta o en el sector que queda pegado a una pared hay zonas que pocas veces revisamos y que pueden convertirse en el refugio de algunas plagas. Por eso, cuando se trata de cuidar una colección, no alcanza con observar las plantas desde arriba: también hay que mirar qué ocurre en los sectores menos accesibles.

Sebastián Ojeda, ingeniero agrónomo especializado en gestión de espacios verdes y creador de cultivares, advierte sobre la importancia de revisar especialmente las partes de las plantas que quedan en contacto con paredes u otras macetas. Allí pueden pasar inadvertidos ataques de cochinillas y arañuelas, dos problemas que conviene detectar antes de que aumenten .

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Las zonas de contacto entre macetas y paredes pueden convertirse en refugio de cochinillas y arañuelas Gentileza Sebastián Ojeda

El lado que casi nunca revisamos

Cuando las suculentas crecen agrupadas o las macetas quedan demasiado cercanas entre sí, algunos sectores pierden visibilidad y se vuelven difíciles de revisar. Lo mismo ocurre con las plantas ubicadas contra una pared: solemos observar la parte que queda expuesta, pero no la que permanece oculta.

Ojeda hace una recomendación puntual: “Siempre revisar el lado de las plantas que queda sobre paredes u otra maceta”. Es una observación sencilla, pero importante para incorporar a las recorridas habituales del jardín o de la colección de suculentas.

La presencia de cochinillas y arañuelas no siempre resulta evidente en una primera mirada. Por eso, revisar periódicamente las plantas y no limitarse a observar su aspecto general permite detectar a tiempo posibles colonias.

Las cochinillas pueden instalarse en rincones difíciles de observar, especialmente donde las plantas se apoyan unas contra otras Ines Clusellas

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Según el especialista, durante los períodos húmedos puede haber menos ataques de cochinillas y arañuelas. Sin embargo, esto no significa que las plantas queden libres de plagas ni que convenga dejar de controlarlas.

Ojeda recomienda limpiar las plantas y aplicar jabón potásico antes de que las colonias aumenten. La prevención y la observación frecuentes siguen siendo fundamentales , incluso cuando las condiciones ambientales parecen menos favorables para estos organismos.

Revisar los sectores menos visibles de las plantas ayuda a detectar plagas antes de que se multipliquen

Una recorrida que puede evitar problemas

Revisar una colección de suculentas no requiere demasiado tiempo, pero sí prestar atención a lugares que suelen quedar fuera de nuestra mirada. Separar las macetas para observar los sectores de contacto, inspeccionar las partes que dan hacia las paredes y limpiar las plantas cuando sea necesario son medidas que ayudan a mantenerlas bajo control.

La limpieza periódica y la aplicación preventiva de jabón potásico ayudan a controlar las plagas antes de que se multipliquen Ines CLu

Ojeda también recuerda que, en épocas húmedas, los caracoles y las babosas aumentan su actividad. Para estos casos menciona la tierra de diatomeas o las cenizas sobre las superficies y recomienda contar con cebos resistentes a la humedad.

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