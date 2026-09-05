El secreto de los jardines que reciben aves durante todo el año

La clave no está en una especie milagrosa, sino en combinar árboles, arbustos, gramíneas y herbáceas que aporten recursos en distintas estaciones Valeria Burrieza 5 de septiembre de 2026 01:00 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Un jardín puede ser mucho más que una colección de plantas ornamentales. Puede ser también una fuente permanente de alimento, refugio y lugares para anidar . La diferencia está en cómo se lo diseña.

Si el objetivo es atraer pájaros, no alcanza con elegir una planta porque tiene flores bonitas o porque sus frutos resultan atractivos. Hay que pensar el jardín como una cadena de recursos: flores que atraen insectos, frutos que alimentan frugívoros, semillas que sostienen a granívoros y ramas densas que ofrecen refugio.

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Las plantas nativas tienen una ventaja decisiva en este esquema. Aves Argentinas explica que la fauna local mantiene relaciones estrechas con la flora de cada ambiente y que las plantas autóctonas también sostienen comunidades de insectos, fundamentales para muchas aves, especialmente durante la crianza de los pichones.

La idea, entonces, no es poner comida en el jardín. Es hacer que el jardín produzca comida.

Un jardín diseñado para aves no solo ofrece flores, también produce alimento, refugio y espacios para reproducirse Gentileza Romina Galeota Lencina

Un menú que cambia con las estaciones

Para conseguir aves durante todo el año hay que dejar de pensar en una única especie y empezar a pensar en una sucesión.

Un árbol puede ofrecer flores en primavera y frutos meses después. Un arbusto puede tomar el relevo cuando ese árbol deja de fructificar. Más abajo, las herbáceas aportan semillas y atraen insectos . Las gramíneas, además, ofrecen semillas y estructura para que pequeños pájaros puedan alimentarse y refugiarse.

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Ese encadenamiento es mucho más interesante que concentrar todos los recursos en una misma época. Y tiene otra ventaja: el jardín nunca se ve igual.

Las plantas nativas, como Verbesina subcordata, pueden convertir un jardín ornamental en una fuente de recursos para la fauna Gentileza Romina Galeota Lencina

Un árbol que da mucho más que sombra

Entre las especies nativas rioplatenses, el tala (Celtis tala) es uno de los árboles que merece un lugar destacado cuando se busca favorecer la fauna.

Es una especie característica de los bosques y espinales de la región y puede aportar estructura, refugio y alimento. Sus pequeños frutos son aprovechados por distintas especies de aves y, como ocurre con muchos árboles nativos, su presencia también contribuye a sostener una comunidad de insectos.

En un jardín grande puede convertirse en una pieza estructural del paisaje. No hace falta que sea un jardín rural: incluso en proyectos urbanos, incorporar árboles nativos permite reconstruir pequeñas conexiones con la fauna local.

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Schinus longifolius y Celtis tala, dos especies que producen frutos Es una especie característica de los bosques y espinales de la región y puede aportar estructura, refugio y alimento. Sus pequeños frutos son ideales para distintas especies de aves Gentileza Romina Galeota Lencina

Cuando el jardín cambia de color

El molle (Schinus longifolius) es otra especie particularmente interesante para el paisaje rioplatense. Es un pequeño árbol de follaje persistente, rústico y adaptable, capaz de integrarse tanto en jardines naturalistas como en diseños más estructurados.

Sus frutos pequeños constituyen un recurso alimenticio para la fauna y, además, la planta aporta refugio y densidad. Es justamente este tipo de especies las que permiten construir un jardín que no dependa exclusivamente de la floración para resultar atractivo.

La idea no es poner comida en el jardín, sino hacer que el jardín produzca comida

El árbol que se convierte en una despensa

El chal-chal (Allophylus edulis) es uno de los nativos que mejor encaja en esta idea de jardín para aves.

Produce pequeños frutos carnosos que son consumidos por la fauna y puede incorporarse en jardines de distintas escalas, siempre teniendo en cuenta el espacio disponible y las condiciones de cada región. Además, suma una cualidad muy valiosa para el diseño: no es necesario sacrificar belleza ornamental para favorecer biodiversidad.

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Ese es uno de los grandes cambios que atraviesa actualmente la jardinería: las plantas que alimentan fauna también pueden ser protagonistas del paisaje .

Allophyllus edulis (derecha) produce pequeños frutos carnosos que son consumidos por la fauna Gentileza Romina Galeota Lencina

Belleza, refugio y biodiversidad

El coronillo (Scutia buxifolia), nativo de buena parte de la región rioplatense, es otro arbusto que puede formar parte de una plantación pensada para fauna.

Su estructura densa permite generar refugio y sus frutos suman otro recurso dentro de la cadena alimentaria. Pero en este caso aparece además una relación ecológica especialmente interesante: el coronillo es una planta hospedera fundamental para la mariposa bandera argentina (Morpho epistrophus argentinus), cuyas orugas se alimentan de sus hojas.

Y ahí aparece una de las claves del jardín para aves: no todo el alimento tiene que estar a la vista. Una planta cubierta de orugas puede parecer, para un jardinero obsesionado con el follaje perfecto, una planta atacada. Para un ave insectívora puede ser un restaurante.

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Scutia buxifolia, o coronillo, es una planta hospedera fundamental para la mariposa bandera argentina (Morpho epistrophus argentinus) Gentileza Romina Galeota y Candela Castro

No hay jardín para aves sin insectos

Si queremos atraer aves, no deberíamos diseñar solamente pensando en frutos y semillas. Los insectos también son alimento .

Aves Argentinas destaca que todas las aves silvestres consumen insectos en mayor o menor medida y que durante los primeros días de vida de los pichones estos constituyen un recurso fundamental . Las plantas nativas, al estar asociadas con insectos herbívoros, ayudan a sostener esa disponibilidad de alimento.

Por eso, un jardín excesivamente limpio, sin hojas mordidas, sin flores marchitas y sin ningún insecto probablemente sea también un jardín con poca comida para las aves. La biodiversidad necesita cierto desorden.

Un jardín impecable, sin hojas dañadas ni rastros de insectos, puede ser también un jardín con poco alimento disponible para las aves Gentileza Claudia Nardini

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Las gramíneas también ponen la mesa

Las gramíneas ornamentales cumplen otro papel dentro de este sistema. Especies nativas como Paspalum, Panicum y otras gramíneas de pastizal pueden aportar semillas que son aprovechadas por aves granívoras, además de ofrecer refugio entre sus matas.

Y tienen una ventaja paisajística enorme: no necesitan desaparecer cuando termina su floración. Las inflorescencias pueden permanecer durante el otoño y el invierno, aportando movimiento y textura mientras las semillas continúan disponibles.

En lugar de cortar todo al ras cuando empieza el frío, conviene dejar parte de esas estructuras en pie. Lo que para nosotros parece una planta seca puede ser una fuente de alimento.

Paspalum haumanii y Panicum antidotale, dos gramíneas que aportan semillas Archivo Revista Jardin

El papel de las flores

Las flores también tienen un lugar en este jardín, aunque no necesariamente porque las aves se alimenten directamente de ellas.

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Salvias nativas, verbenas, chilcas, senecios y otras herbáceas autóctonas pueden atraer insectos, abejas, mariposas y otros invertebrados que, a su vez, forman parte de la dieta de numerosas aves .

Es una cadena mucho más sofisticada que simplemente plantar un arbusto con frutos. La planta alimenta al insecto, el insecto alimenta al ave y el ave, al desplazarse, puede dispersar semillas y contribuir a la reproducción de otras plantas.

Un jardín bien diseñado deja de ser un conjunto de ejemplares aislados y empieza a comportarse como una pequeña red ecológica.

La clave para conseguir aves durante todo el año está en combinar especies que no produzcan todos sus recursos al mismo tiempo

En primavera pueden tomar protagonismo las flores y los insectos. Durante el verano aparecen nuevos frutos y semillas. En otoño, algunas especies ofrecen sus frutos mientras las gramíneas maduran sus semillas. Y en invierno, los árboles y arbustos de frutos persistentes, junto con las estructuras secas que se dejaron en pie, pueden seguir ofreciendo alimento y refugio.

Por eso conviene pensar la plantación como una sucesión y no como una fotografía. El objetivo no es que el jardín siempre tenga algo que ofrecer.

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Las flores atraen insectos que son potencial alimento para las aves Ines Clusellas/ Revista Jardin

La estrategia perfecta

Los comederos pueden atraer aves, pero un jardín diseñado para producir recursos es una estrategia mucho más completa.

Las plantas proporcionan alimento, refugio, sitios para descansar y materiales para construir nidos. Y las especies nativas tienen además la ventaja de estar integradas en las redes ecológicas de cada región. Aves Argentinas señala que el cultivo de flora autóctona es una de las maneras más prácticas de ofrecer alimento y refugio a aves, mariposas y otros animales silvestres.

Además, hay algo especialmente atractivo en esta manera de entender el jardín; no se trata de decorarlo para que parezca natural, sino de hacerlo realmente más habitable para la naturaleza.

La idea no es que el jardín parezca natural, sino que funcione como un verdadero refugio para la vida silvestre Gentileza Romina Galeota y Candela Castro

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Pensar en quién va a venir

No existe una planta mágica capaz de llenar por sí sola un jardín de pájaros. La fórmula más efectiva es mucho más interesante: combinar árboles, arbustos, herbáceas y gramíneas, priorizar especies nativas de la región, evitar el uso indiscriminado de insecticidas y permitir que algunas plantas completen su ciclo.

Un jardín así puede recibir un picaflor atraído por las flores, un zorzal interesado en los frutos, un pequeño granívoro buscando semillas entre las gramíneas o un ave insectívora recorriendo las ramas en busca de alimento.