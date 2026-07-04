El tubérculo que se cosecha en invierno y alimenta las bacterias buenas del intestino

Durante años fue un cultivo exclusivo para huertas experimentales, cocineros curiosos y jardineros amantes de los vegetales poco comunes. Pero el topinambur empezó a ganar protagonismo gracias a una combinación poco habitual: es fácil de cultivar, tiene un sabor delicado y además contiene uno de los prebióticos naturales más valorados del momento.

Y hay un dato todavía más interesante: su mejor momento llega en invierno: “Para cosechar el topinambur en su punto biológico óptimo es recomendable esperar hasta el invierno, ya que de esta forma se obtienen sus valores máximos de inulina”, explica la especialista en huerta orgánica Gabriela Escrivá.

Ese detalle no es menor en el calendario de cultivos: mientras muchas plantas entran en reposo o pierden su atractivo con el frío, el topinambur guarda bajo tierra su versión más potente.

El topinabur alimenta las bacterias benéficas del intestino y ayuda a fortalecer la microbiota Ines Clusellas

Aliado de la nutrición funcional

El gran componente del topinambur es la inulina, un hidrato de carbono que funciona como prebiótico natural. Es decir que alimenta las bacterias benéficas del intestino y ayuda a fortalecer la microbiota .

“Este hidrato de carbono de cadena larga presenta numerosas propiedades protectoras para la salud”, señala Escrivá. Entre sus beneficios más estudiados aparecen la regulación del tránsito intestinal, el estímulo del desarrollo de bacterias benéficas y la reducción de los niveles de azúcar en sangre.

En tiempos en que la salud intestinal se volvió uno de los temas más estudiados en la alimentación contemporánea, el topinambur pierde su aura de rareza exclusiva para unos pocos excéntricos y gana popularidad como un cultivo clave en la huerta doméstica.

Rico en inulina, un prebiótico natural, el topinambur despierta interés por su potencial para favorecer la salud intestinal Ines Clusellas

Funciona en maceta

El topinambur crece a partir de tubérculos nudosos y desparejos parecidos al jengibre , pero tiene un sabor suave, apenas dulce y ligeramente parecido al alcaucil o la papa.

La planta, además, tiene un enorme valor ornamental: sus tallos son altos y producen flores amarillas que parecen pequeños girasoles, lo que permite integrarla en balcones, canteros o huertas decorativas.

La planta de topinabur produce flores amarillas que parecen pequeños girasoles Archivo Revista Jardin

Una de sus mayores ventajas es que no requiere demasiado espacio para desarrollarse: en macetas profundas o cajones grandes puede crecer perfectamente, siempre que tenga buen drenaje, sol directo y riego moderado.

Por qué esperar al invierno

A diferencia de otros cultivos que se cosechan apenas completan su desarrollo, el topinambur mejora sus cualidades con el frío. Las bajas temperaturas favorecen la acumulación de inulina en los tubérculos y hacen que sus propiedades nutricionales alcancen el punto más alto .

Por eso muchos horticultores recomiendan tener paciencia, ya que esperar unas semanas más a que el frío haga su magia puede hacer una diferencia enorme tanto en sabor como en calidad nutricional.

Lo que antes era una rareza de coleccionistas hoy se perfila como uno de los cultivos más prometedores del jardín comestible Ines Clusellas

Además, el invierno ofrece otra ventaja: la planta ya empieza a secar su parte aérea y concentra toda su energía bajo tierra, donde los tubérculos quedan protegidos hasta el momento de la cosecha.

El topinambur forma parte de una tendencia cada vez más visible: el creciente interés por cultivar especies antiguas, poco industrializadas y con valor funcional. Hoy muchas personas buscan cultivos que no solo produzcan alimentos, sino que además mejoren el suelo, aporten biodiversidad, sean fáciles de mantener y aporten beneficios concretos para la salud. Y ahí el topinambur tiene todo para convertirse en protagonista.