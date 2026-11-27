Rosas, Sarmiento, Thays y Carrasco dejaron su huella en un paisaje que cambió de función y de fisonomía, pero nunca perdió su valor simbólico

En 1839, sobre terrenos bajos y anegadizos, el gobernador de Buenos Aires don Juan Manuel de Rosas ordenó rellenar bañados, plantar árboles y levantar allí su “Versalles criollo”: Palermo de San Benito. El caserón de Rosas fue una de las construcciones más imponentes de su tiempo. Un enorme rectángulo con cuatro torreones en sus esquinas, rodeado de jardines, espacios de recreación y animales exóticos. Escenario político y social de una época, desde allí don Juan Manuel, acompañado por su hija Manuelita, tomaba decisiones que influían en el destino de la Confederación Argentina.

Retrato de Manuelita Rosas, óleo de Prilidiano Pueyrredón, 1851 (foto Museo Nacional de Bellas Artes copia). La casa de Rosas: Palermo de San Benito

publicidad

publicidad

Pero todo cambió aquel 3 de febrero de 1852, cuando el entrerriano Justo José de Urquiza lo venció en la batalla de Caseros, Rosas partió al exilio y la casa pasó a tener distintos usos, entre ellos, el de Escuela Militar. Años más tarde, el presidente Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), soñando con un “Central Park” para Buenos Aires, impulsó la creación del primer parque público. Así nació el Parque Tres de Febrero, inaugurado el 11 de noviembre de 1875. Otra ironía del destino: en el mismo lugar donde se levantaba el caserón de Rosas, en la intersección de las avenidas Sarmiento y del Libertador, se erigió el monumento a Sarmiento, obra del escultor francés Auguste Rodin.

Foto antigua del Rosedal, parte del Parque Tres de Febrero

De aquella residencia del Restaurador ya no queda nada en pie, fue demolida en 1899. Pero la memoria sigue. Un viejo ejemplar de espinillo nativo nos recuerda aquellos jardines donde, según la tradición oral, Manuelita intercedía ante su padre en favor de los condenados por su gobierno. De allí el nombre: El aromo del perdón. Cuentan que, bajo su sombra, Manuelita y su Tata tomaban mate a la tardecita. La historia no termina aquí. A fines del siglo XIX, el paisajista francés Carlos Thays, director de Paseos de la Ciudad entre 1891 y 1914, se encargó de transformarlo y embellecerlo. Entre lagos, senderos, árboles, esculturas y confiterías, Palermo se convirtió en uno de los lugares favoritos de los porteños.

Un viejo ejemplar del espinillo nativo. El templete y la gran pérgola que caracteriza al Rosedal

Buenos Aires seguía creciendo y soñaba con parecerse a las grandes capitales del mundo. Y fue así que un 24 de noviembre de 1914 se inauguró el Rosedal, nuestra “Roseraie de Palermo”, como se lo llamó en aquella Belle Époque, y en poco tiempo se transformó en un lugar de encuentro de aquella sociedad porteña que eligió este romántico paseo para ver y ser visto.

publicidad

publicidad

Rosas, historias y más rosas nos convocan en este colorido parque que cada primavera vuelve a sorprendernos con el despertar de la naturaleza y la belleza de un patrimonio vivo

Sus 3,4 hectáreas de colores y aromas llegaron para completar aquel Parque Tres de Febrero. El ingeniero Benito Carrasco, discípulo de Thays, fue su gran gestor. Estuvo a cargo de su diseño y cuidó cada detalle : el puente griego, el embarcadero, la pérgola, el templete, los macetones y jarrones, junto a miles de variedades de rosas llegadas de distintas partes del mundo. Años después, la comunidad de Sevilla regaló a Buenos Aires el españolísimo Patio Andaluz, que sumó nuevos estilos y alegró a la gran colectividad española. Un rincón para relajar y disfrutar, recientemente restaurado.

El Patio Andaluz hoy, ubicado en uno de los sectores del Rosedal

En 1994, el Rosedal ya no era aquel jardín esplendoroso de otros tiempos. Fue entonces cuando la Fundación YPF colaboró en su puesta en valor, financiando las obras a través del Programa de Padrinazgo de Espacios Verdes. Felizmente, el jardín volvió a florecer. Se restauraron fuentes y senderos, se plantaron nuevas rosas y se incorporó un sistema de riego por goteo. Buenos Aires, entonces, volvería a disfrutarlo.

El puente peatonal que cruza el lago, conocido como "El puente de los enamorados"

publicidad

publicidad

En 2011 el Rosedal de Palermo fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2012 y hasta la actualidad ha recibido ininterrumpidamente una de las distinciones internacionales más importantes para un jardín de rosas: el galardón Jardín de Excelencia, otorgado por la Federación Mundial de las Sociedades de la Rosa .

Con sus 34.000 m² el Rosedal es uno de los paseos más elegidos por quienes visitan Buenos Aires

Un nuevo capítulo

Pero esta historia no se detiene. Para que el patrimonio de nuestros jardines siga vivo, hacen falta personas que, con dedicación y generosidad, trabajen para mantenerlo y darlo a conocer. Recientemente, las rosicultoras Cristina Macleod y Connie Moreno Quintana inauguraron un nuevo sector dedicado a la “Historia de la Rosa”, creado para preservar y dar a conocer el patrimonio histórico de las rosas cultivadas y mostrar los antecedentes de las variedades modernas que hoy forman parte de su colección. El espacio está compuesto por dos canteros que reúnen 25 rosales históricos , provenientes de colecciones privadas, seleccionados para representar las antiguas rosas de Europa y del Cercano Oriente, las rosas llegadas de China y las variedades surgidas de sus posteriores hibridaciones con las rosas europeas. La colección fue incorporada en canteros y espacios existentes que habían perdido protagonismo dentro del Rosedal. Un sendero de granza separa ambos canteros y simboliza los siglos y las distancias geográficas que separaron a estas rosas hasta su encuentro, que transformó profundamente la historia de la rosa moderna.

El nuevo sector dedicado a la “Historia de la Rosa”, con sus dos amplios canteros

Los rosales fueron desplantados de los jardines de Valeria Manion, Cristina Macleod, Connie Moreno Quintana, Juan Cruz Petracchi y Beatriz Santa Coloma. El mejor momento de visitarlo es en su primera floración en el mes de octubre. El primer cantero, con rosas especie y antiguas de origen europeo, florecen por un largo período pero no son reflorecientes. El segundo cantero florece desde la primavera hasta su poda en el mes de julio. A través de un recorrido educativo, se busca que los visitantes conozcan la historia de las rosas, comprendan el origen de muchas de las variedades modernas presentes en el Rosedal y descubran la importancia del encuentro entre Occidente y el Lejano Oriente en su evolución.

publicidad

publicidad

De izquierda a derecha: Presidente Comuna 14, Henrianne de Briey, Martin Cantera; Connie Moreno Quintana; Presidente de la World Federation of Rose Societies, Past President, Sushil Prakash; Cristina Macleod; Chairman of Liaison Committee, World Federation of Rose Societies. Rosas (de izquierda a derecha): 'Viridiflora', 'Reigne des Violettes' y 'Viridiflora'

Así, más de un siglo después de su inauguración, el Rosedal sigue renovándose sin perder su esencia. Entre la memoria de aquel Palermo que fue residencia de Rosas, el impulso modernizador de Sarmiento, la visión paisajística de Thays y Carrasco, y el trabajo de quienes hoy protegen su legado, este jardín continúa floreciendo. Sus rosas no solo embellecen uno de los paseos más queridos de Buenos Aires: también cuentan una historia de transformación, conservación y encuentro.

Crédito de fotos: Gentileza AGN y archivo revista Jardín