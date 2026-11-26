Lo que empezó como la recuperación de un campo familiar en Brandsen terminó convirtiéndose en una marca de cosmética que combina naturaleza, ciencia y una forma distinta de entender el lujo

Nuez es una empresa familiar que, poco a poco, está redefiniendo el lujo mediante el cuidado, la innovación y una sensibilidad especial al detalle. Con el CBD como ingrediente diferencial, la marca combina investigación, desarrollo y una filosofía que invita a disfrutar del recorrido.

La idea de Nuez brotó en un campo de nueces pecán, pero identificar quién plantó verdaderamente la semilla es difícil: quizás fue el padre de dos de los creadores de la marca, con su larga trayectoria en la industria farmacéutica, o puede haber surgido de la sinergia que sintió la familia cuando les tocó trabajar en equipo. Lo cierto es que, como las nueces de su campo, el proyecto creció paso a paso hasta convertirse en una marca de skincare con una propuesta única.

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Nicolás Stanham, Ignacio Stanham y Fofi Allievi Orselli, creadores de la marca argentina de cosmética biotecnológica Nuez Gentileza Nuez

El padre de Ignacio y Nicolás Stanham había dedicado gran parte de su vida profesional al desarrollo de su propio laboratorio pero, poco antes de fallecer, encontró en un campo en Brandsen un espacio para nutrir su entusiasmo por la naturaleza. Ahí se encontraba con su familia, algunos animales y unos pocos pero preciados árboles autóctonos que él mismo había comenzado a plantar entre 1997 y 2000. Sin embargo, las plantaciones se interrumpieron en 2003, tras su fallecimiento, y el campo permaneció por un tiempo prácticamente como él lo había dejado.

Fue durante la pandemia cuando sus hijos y una de sus nueras decidieron qué hacer con esas tierras. Con la intención de recuperar el vínculo familiar con el lugar y continuar, de alguna manera, el interés de su padre por los árboles, decidieron apostar por una plantación de nueces pecán. Primero plantaron un lote de treinta árboles, pero en 2022 decidieron dar un paso más e incorporar más de dos mil árboles al campo. El objetivo era regenerar un ecosistema y transformar la diversidad de un espacio tan significativo para la familia.

La plantación de nueces pecán en Brandsen Gentileza Nuez

Mientras esperaban el crecimiento de su plantación de nogales, esta familia decidió empezar otra iniciativa en conjunto: una marca de skincare. “ La plantación fue un disparador para ver cómo era el proceso de renovación de un ecosistema y eso nos hizo querer llevar ese proceso de renovación al cuidado de la piel ”, recuerda Nicolás.

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En esta marca confluyen tres perfiles y experiencias muy diferentes que encontraron una sinergia única. Ignacio, ingeniero industrial, es quien se dedica al desarrollo, el laboratorio y los procesos logísticos. Nicolás se dedicó toda la vida a la administración y fueron sus emprendimientos pasados, incluido un trabajo en Europa que lo llevó a conocer los activos innovadores que usan en su marca, los que lo ayudan hoy a manejar la administración y las finanzas de Nuez. Además encontró en este proyecto una pasión inesperada: la comunicación y la creatividad. Josefina, o “Fofi”, es periodista de formación y por muchos años se dedicó a la moda. En Nuez encontró un espacio donde combinar su mirada estética y comercial en el desarrollo del producto, el branding, la estética y la atención al cliente.

Dos de los productos de la marca, con el CBD como protagonista, que se destaca por fortalecer la barrera cutánea, entre otros beneficios Gentileza Nuez

Aunque cada uno aporta una mirada distinta, comparten una misma forma de entender la marca: el minimalismo, la sinceridad y el cuidado al detalle se refleja en su propuesta de skincare de seis productos. Formulados para distintos tipos de piel y con múltiples beneficios, su ingrediente diferencial es el CBD, un compuesto derivado del cannabis que, aplicado al cuidado de la piel, se destaca por sus propiedades antioxidantes, calmantes y regeneradoras.

“Nuestro CBD cristal de alta pureza es el único en el mercado de producción nacional aprobado por anmat y se elabora con exclusividad para Nuez”

Fue el crecimiento de Nuez el que los llevó a repensar la marca. A tan solo dos años de haber empezado el proyecto, con la satisfacción de los clientes y un nivel de recompra que confirmaba su potencial, Nuez se encontró con un nuevo desafío. Una estructura todavía pequeña no lograba acompañar la demanda, con quiebres de stock que afectaban la continuidad de la experiencia de compra. Entonces, decidieron hacer una pausa. El objetivo era mejorar la capacidad de abastecimiento de un producto por el que valía la pena reinventarse.

Trabajo en laboratorio Gentileza Nuez

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Mientras se preparaban para el comienzo de esta nueva fase, apareció una propuesta inesperada: el laboratorio medicinal argentino más importante en biotecnología de CBD de Latinoámerica se acercó a la marca para proponerles una alianza estratégica. Con un proveedor exclusivo de CBD de la más alta pureza y grado farmacéutico y nuevos conocimientos nacidos de un año de investigación, estaban listos para otro paso. Como un árbol de nuez, la marca tuvo que tener un periodo de espera para dar nuevos y abundantes frutos .

Los seis productos que ofrece la marca para el cuidado de la piel del rostro y del cuerpo Gentileza Nuez

Ese crecimiento también se vio reflejado en más oportunidades. OSDE los invitó a participar de OSDE+, su programa de beneficios exclusivos, junto a marcas reconocidas del mundo del cuidado personal y la cosmética. Pero, para la familia, el valor más importante sigue estando en otro lugar: la comunidad que construyeron desde el comienzo. “Para mí es un privilegio que una clienta nos elija a nosotros y no a otra, y así la voy a tratar. Y ese trato es lujo”, dice Fofi. Una definición que resume buena parte de la filosofía de la marca: entender el lujo no solamente como una cuestión de producto, sino también como una experiencia de atención, cercanía y cuidado .

Como los árboles que plantaron en Brandsen, la marca también necesitó tiempo para echar raíces. “Fue un proceso de amigarse con la paciencia y con esto de ir paso a paso, y de mucha constancia y consistencia, tanto para el monte del pecán como para toda la nueva creación de marca que hicimos en estos últimos años con Nuez”, reflexiona Nicolás.

Un emprendimiento familiar donde cada uno de los integrantes encontró su lugar para sumar excelencia a la marca Gentileza Nuez

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La plantación y Nuez son emprendimientos independientes, pero comparten una misma raíz: la posibilidad de crear algo en conjunto, disfrutar del recorrido y aprender a respetar los tiempos de cada proceso. Y hoy, mientras ambos proyectos siguen nutriéndose entre sí, esta familia parece haber encontrado la fórmula del éxito: disfrutar de cada etapa del proceso de un proyecto en común.

@nuez.abeauty

nuez-abeauty.com