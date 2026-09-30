Furor por los tulipanes: del amor de los sultanes a la obsesión por una flor que cambió la historia

La travesía de una planta que pasó de ser admirada en las festividades otomanas a costar más que una casa en el siglo XVII, manteniendo su encanto intacto hasta el día de hoy

Pocas plantas han tenido una influencia tan grande fuera del jardín como el tulipán. A diferencia de la rosa (asociada al amor) o del loto (ligado a la espiritualidad), el tulipán llegó a convertirse en objeto de deseo, símbolo de estatus y protagonista de uno de los episodios económicos más famosos de la historia. Durante algunos meses del siglo XVII, ciertos bulbos llegaron a costar más que una casa a orillas de los canales más solicitados de Ámsterdam. Pero mucho antes de esa fiebre especulativa, el tulipán ya recorría un largo camino entre montañas, imperios y jardines.

Su historia comienza lejos de los Países Bajos. Los antepasados silvestres de los tulipanes crecían en las regiones montañosas de Asia Central, en territorios que hoy pertenecen a Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y el oeste de China. Allí soportaban inviernos rigurosos y veranos secos, refugiando bajo tierra la energía necesaria para florecer apenas llegaba la primavera.

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Los bulbos almacenan bajo tierra la energía necesaria para resistir los inviernos fríos y florecer con fuerza al llegar la primavera

Un bulbo llegado de Oriente

El género Tulipa, perteneciente a la familia Liliaceae, comprende alrededor de 75 especies distribuidas principalmente entre Asia Central, Turquía, el Cáucaso y el Mediterráneo oriental. Son plantas bulbosas perennes que desarrollan hojas carnosas y flores generalmente solitarias, de formas simples y colores intensos.

Su estrategia de supervivencia es eficaz. Durante gran parte del año permanecen ocultas bajo tierra en forma de bulbo. Cuando las condiciones son favorables, emergen rápidamente, florecen y vuelven a entrar en reposo antes de la llegada del verano.

Los tulipanes silvestres suelen ser más pequeños que las variedades modernas, pero poseen una elegancia particular. Algunas especies, como Tulipa kaufmanniana, Tulipa greigii o Tulipa tarda, siguen cultivándose hoy por su rusticidad y valor ornamental.

Mucho antes de llegar a Europa, los tulipanes ya eran apreciados en Persia y en el Imperio Otomano. Su forma estilizada inspiró poemas, tejidos, cerámicas y motivos decorativos. De hecho, el nombre “tulipán” deriva probablemente de una palabra persa relacionada con el turbante, debido al parecido entre la flor cerrada y ese tradicional tocado oriental.

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Vista de la Mezquita Azul en Estambul. En el Imperio Otomano, el tulipán fue símbolo de estatus, poder político y sofisticación cultural

La pasión de los sultanes

Durante los siglos XV y XVI, el tulipán alcanzó una enorme popularidad en Constantinopla. Los jardines de los sultanes otomanos exhibían colecciones cuidadosamente elegidas y se organizaban festividades dedicadas exclusivamente a la contemplación de las flores. Los jardineros imperiales comenzaron a seleccionar ejemplares con colores más intensos, pétalos más elegantes y formas cada vez más refinadas. El tulipán se convirtió en un símbolo de sofisticación cultural y poder político.

Fue en ese contexto donde los viajeros europeos descubrieron la planta. Uno de ellos fue el diplomático flamenco Ogier Ghiselin de Busbecq, embajador ante la corte otomana, quien envió bulbos y semillas hacia Europa durante el siglo XVI. Aquellas primeras introducciones despertaron rápidamente el interés de botánicos y coleccionistas. Entre quienes estudiaron estas plantas se encontraba Carolus Clusius, uno de los grandes naturalistas de su tiempo.

Cuando asumió la dirección del jardín botánico de Leiden, en los Países Bajos, comenzó a cultivarlas y difundirlas. Sin proponérselo, sentó las bases de una verdadera revolución hortícola.

Ilustración botánica de 'Hortus Floridus' (siglo XVII) junto a los retratos del diplomático Ogier Ghiselin de Busbecq y el naturalista Carolus Clusius, clave en la introducción de la flor en Europa

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Cuando un bulbo valía una fortuna

A comienzos del siglo XVII, los tulipanes se transformaron en objetos de colección. Algunas variedades presentaban llamativas llamas o franjas de colores contrastantes sobre los pétalos. Lo que nadie sabía entonces era que esos dibujos eran producidos por un virus que alteraba la pigmentación de las flores. Esas variedades “rotas”, escasas y difíciles de reproducir despertaron una demanda creciente.

Comerciantes, artesanos y aristócratas comenzaron a comprar y vender bulbos con fines especulativos. Los precios aumentaban semana tras semana. La situación alcanzó su punto máximo entre 1636 y 1637. Determinados bulbos cambiaban de manos por sumas extraordinarias. En algunos casos, se intercambiaban contratos sobre bulbos que todavía permanecían enterrados. Cuando la confianza se quebró, el mercado colapsó.

Muchos compradores quedaron atrapados en operaciones imposibles de sostener. El episodio pasó a la historia como la “tulipomanía” y suele considerarse una de las primeras burbujas especulativas documentadas. Sin embargo, el interés por los tulipanes sobrevivió al derrumbe financiero. Lo que desapareció fue la especulación extrema; la pasión por las flores continuó creciendo.

'La locura del tulipán' (1886), pintura de Jean-Léon Gérôme que recrea la fiebre especulativa de la Tulipomanía vivida en los Países Bajos durante el siglo XVII

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Los Países Bajos y el reino de los bulbos

Con el tiempo, los Países Bajos se transformaron en el principal centro mundial de producción de tulipanes. Las condiciones climáticas, los suelos arenosos y una larga tradición hortícola favorecieron el desarrollo de una industria especializada. Durante los siglos XVIII, XIX y XX, viveristas y mejoradores obtuvieron miles de cultivares nuevos. Hoy existen tulipanes simples, dobles, fringados, papagayo, de flor de lirio, viridiflora y muchos otros grupos.

Cada primavera, millones de bulbos florecen en los campos holandeses, convirtiendo extensas superficies en mosaicos de color. Buena parte de la producción mundial destinada a parques, jardines y flor cortada continúa saliendo de allí. Los tulipanes también han inspirado a artistas. Aparecen en naturalezas muertas flamencas, ilustraciones botánicas y pinturas contemporáneas. Su silueta simple y reconocible los convirtió en uno de los íconos visuales más difundidos del mundo vegetal.

Mosaicos de color en los jardines de Keukenhof, Holanda, el principal centro mundial de producción y exhibición de bulbos. En los campos de cultivo de los Países Bajos, la tradición hortícola y los suelos arenosos crearon paisajes de cuento

Tulipanes en el jardín

Cultivar tulipanes requiere comprender su origen. Son plantas adaptadas a inviernos fríos y veranos relativamente secos. Los bulbos se plantan generalmente en otoño para florecer durante la primavera. Necesitan suelos bien drenados y posiciones soleadas. El exceso de humedad suele ser más perjudicial que la falta de agua. Una vez concluida la floración, el follaje debe permanecer hasta secarse naturalmente, ya que durante ese período el bulbo acumula reservas para la temporada siguiente.

En regiones de clima templado o cálido, muchos jardineros optan por tratarlos como plantas de temporada y renovar los bulbos cada año. En zonas más frías, ciertas variedades pueden naturalizarse y florecer durante varias temporadas consecutivas. La elección de los cultivares también resulta importante. Los grupos botánicos suelen ser más longevos, mientras que algunas variedades modernas destacan por el tamaño y la espectacularidad de sus flores.

La plantación se realiza habitualmente en otoño para lograr una floración primaveral. Se cosechan en manojos de tulipanes, listos para su comercialización

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Una flor que sigue fascinando

¿Qué tiene el tulipán para seguir despertando admiración cinco siglos después de su llegada a Europa? Tal vez su capacidad para combinar sencillez y sofisticación. Su estructura es casi elemental: unas pocas hojas, un tallo recto, una flor perfecta. Y, sin embargo, basta un campo en plena floración para comprender por qué generaciones enteras quedaron cautivadas. En el jardín, el tulipán recuerda que la belleza puede surgir de un órgano aparentemente insignificante enterrado bajo tierra. También enseña algo sobre la paciencia.

Durante meses no se ve nada. Todo ocurre en silencio, dentro del bulbo. Cuando finalmente florece, lo hace durante unas escasas semanas. Quizás allí resida parte de su encanto. En esa combinación de espera, intensidad y brevedad que convierte cada primavera en un acontecimiento esperado. Hay algunas flores que decoran el jardín. Otras, además, logran cambiar la historia.

Diversidad de cultivares: desde ejemplares bicolores y variedades botánicas rústicas, hasta refinados tulipanes de tonos oscuros como 'Queen of Night'

Del Viejo Mundo a la Patagonia

Hoy en día, el increíble legado de estas floraciones efímeras encuentra un reflejo en la Patagonia argentina. En el valle cordillerano de Trevelin, conocido como “El Jardín de Chubut”, el cultivo del tulipán convive con otras especies en un circuito floral único que reúne lavandas, azafrán y peonías.

Es en este entorno donde nace Taiyō (“sol” en japonés), un parque temático y botánico de 2,5 hectáreas impulsado por el productor Martín Sasaki junto a la agencia Meraki Sur.

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Aprovechando los inviernos fríos, la buena exposición solar y los suelos bien drenados de la cordillera, el predio alberga más de 10.000 rizomas y 150.000 flores de peonía dedicadas a la exportación y al turismo, rodeadas de especies nativas y exóticas como arces, secuoyas, rododendros e iris.

Campos floridos en el valle cordillerano de Trevelin, Chubut, donde el cultivo de flores integra la producción agrícola con el turismo en la Patagonia.

Al igual que ocurre con los tulipanes, la floración en Trevelin es un acontecimiento efímero que dura pocas semanas entre fines de noviembre y diciembre, transformando el paisaje al pie de la cordillera en un punto de encuentro para visitantes e integrando la producción agrícola con el arte y la cultura.

Allí, propuestas como la ceremonia tradicional del té y festividades comunitarias refuerzan el cruce entre naturaleza y tradición, proyectando a la región no solo como un referente del cultivo de flores, sino como un verdadero espectáculo botánico en el hemisferio sur.