James Whiting comparte las tendencias que están redefiniendo los interiores contemporáneos

Flor Bibas 6 de junio de 2026 01:00 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

En los últimos años, James Whiting, el creador de Plants By There, se convirtió en uno de los nombres más influyentes del diseño con plantas, transformando su pasión en un lenguaje estético propio.

Ganador de tres medallas de oro en el Chelsea Flower Show, este año también estuvo presente en la exposición londinense que se realizó del 19 al 23 de mayo. La exhibición de 2026 se destacó por un fuerte resurgimiento de paletas de colores audaces y materiales reciclados.

James encontró en las plantas una manera de pensar el diseño desde una perspectiva sustentable y duradera. Aunque reconoce el atractivo inmediato de las flores, considera que su belleza es efímera, especialmente cuando se trata de intervenciones para espacios de trabajo y proyectos a largo plazo. Esa mirada fue la que lo llevó a especializarse en el universo de la botánica, a desarrollar instalaciones inmersivas donde las plantas no solo decoran, sino que transforman la experiencia del espacio.

James Whiting realiza verdaderas instalaciones inmersivas con plantas Gentileza Plants by there

publicidad

publicidad

—¿Cómo fue tu camino hacia el mundo botánico y cómo podrías definir los servicios y el trabajo creativo que ofrecés desde tu estudio Plants By There?

—Cuando era chico, me fascinaba hacer jardinería en la casa de mis abuelos. Para mí era una actividad profundamente creativa: mi abuela me enseñó a cuidar sus plantas con pasión y dedicación. Fue ahí donde nació mi conexión con el mundo verde. Sin embargo, en un principio no imaginé un futuro profesional ligado al paisajismo. Al salir del colegio estudié marketing de moda, trabajé durante varios años en redacciones periodísticas como la revista GQ y también en marcas de moda, hasta darme cuenta de que esa industria no me representaba. Cuando decidí alejarme del mundo de la moda, me formé en una reconocida empresa de diseño botánico, donde aprendí todo sobre el negocio: el diseño con plantas, la parte comercial, la estratégica y logística.

Finalmente en 2023 me animé a independizarme y lancé Plants By There, lo que me convirtió en competidor del estudio donde había dado mis primeros pasos, pero también representó el comienzo de un camino que definió mi identidad creativa.

—En los últimos años, obtuviste tres medallas de oro por tu participación en tres ediciones del Chelsea Flower Show de Londres.

publicidad

publicidad

—Sí, es un verdadero honor para mí venir participando en los últimos años en las diferentes ediciones de la feria organizada por la Royal Horticultural Society, siempre acompañado de diferentes sponsors y aliados profesionales. Si bien mi debut allí fue en 2018, el primer proyecto con el que coseché una medalla de oro en la categoría New Houseplant Studio fue el llamado The Green Room (El dormitorio verde) en 2021.

Babylon Gardens, medalla de oro en Chelsea Flower Show 2025 Gentileza Plants by there

En 2024 regresé, con una instalación que también se llevó medalla de oro, en la categoría Best Houseplant Studio.

Y en 2025 logré mi tercera medalla de oro por la instalación llamada Babylon Gardens, una oda a los años ochenta, inspirada en los Jardines Colgantes de Babilonia

publicidad

publicidad

—Este año la temática se centra en la diosa Afrodita. ¿Cómo desarrollaste el concepto de esta instalación?

—El proyecto se denomina Aphrodite´s Hot House y está centrado en la diosa del amor. Está concebido como un jardín mítico de placer, a través de plantas de interior y dentro de una estructura tipo invernadero. El sponsor es Lovehoney, una empresa de productos íntimos, como preservativos y juguetes eróticos. Esto claramente ha generado una atención especial en la prensa.

James Whiting y Flor Bibas en el stand de Chelsea Flower Show 2026 Florencia Bibas

En este caso, los visitantes son invitados a sumergirse en un universo de exuberancia, romance y deseo a través de estaciones, donde el recorrido los lleva a experimentar la narrativa sensorial del display. Una de las estaciones llamada Birth of Desire se trata de plantas que evocan al mar, con especies de Philondredon, Tradescantia y follajes en tonos rosados. Otra de las secciones, Lust & Desire, cuenta la historia del deseo a través de especies de Anthurium y Calathea, entre otras. Y finalmente Devotion and Inmortality presenta una estética más arquitectónica y depurada, utilizando especies como Ficus elastica y Monstera deliciosa. La selección está compuesta por alrededor de 30 especies en total y cada estación fue pensada con el valor agregado de una experiencia olfativa.

publicidad

publicidad

Esta edición definitivamente apunta a romper tabúes.

Aphrodite´s Hot House, un universo de exuberancia, romance y deseo fue la propuesta de James Whiting para la edción 2026 del Chelsea Flower Show Florencia Bibas

—¿Qué lugar ocupa la experimentación en tus proyectos para el Chelsea Flower Show?

—Cada uno de mis proyectos en esta gran feria representa una experiencia creativa increíble. Me permite demostrar cómo las plantas pueden utilizarse para transformar y elevar el espacio. Estos proyectos me desafían al extremo ya que, a diferencia de los proyectos para clientes, me motivan a seguir expandiendo mi visión del diseño con plantas.

Plants by There es la empresa en donde James Whiting logró independizarse y cosechar logros como la medalla de oro en Chelsea 2025 Gentileza Plants by there

—¿Cuál es el criterio del jurado de RHS en la evaluación de los stands?

—El criterio del jurado del RHS es muy estricto porque tiene que ser justo. Los participantes debemos enviar previamente un brief y detallar las intenciones del mismo, especificando de qué trata el storytelling. Y, basado en eso, te puntualizan. Lo que se evalúa es si uno finalmente es fiel a su propio planteo. Sumado a esto, el “wow factor” es clave a la hora de la calificación.

—¿Qué proyectos comerciales realizados por Plants By There te gustaría destacar?

—Me gustó mucho colaborar con la marca de zapatos Birkenstock en su lanzamiento de un nuevo modelo. Fue un desafío interesante ya que me permitió volver a mi viejo metier, la moda. Para ello montamos un pop-up durante una semana en su showroom del barrio de Shoreditch, mediante una experiencia inmersiva con plantas. Lo interesante es que ellas no solo acompañaban, eran las protagonistas.

Pop-up para Birkenstock en uno de sus showroom del barrio de Shoreditch Gentileza Plants by there

—¿Trabajar con plantas es más fácil que con flores?

—Trabajar con plantas es muy distinto a trabajar con flores. Son universos diferentes porque el diseño con plantas implica pensar a largo plazo, con los cuidados adecuados. Una planta puede acompañarte muchos años. Además, una de las grandes ventajas de decorar con plantas es que no estamos condicionados por la temporalidad o las estaciones, lo que permite crear espacios vivos y sostenibles todo el año.

Con las plantas de interior con las condiciones adecuadas de luz y humedad, pueden lograrse diseños que permanecen en el tiempo Gentileza Plants by there

—En un mercado tan desarrollado como el de Londres, ¿cómo se segmenta la oferta de plantas y qué rol juegan las grandes tiendas como Ikea?

—En Inglaterra, casi todas las plantas son importadas de Holanda, Dinamarca o Bélgica. Para el público en general, comprar una planta tipo sterlitzia sale aproximadamente entre 100 y 200 libras dependiendo del tamaño, la madurez y la calidad del ejemplar.

Existen diferentes categorías que determinan el valor de cada planta. Las de grado A son las de mejor estructura, hojas sanas, forma simétrica y desarrollo uniforme. Son las que solemos elegir los paisajistas y diseñadores de interior, porque además de verse más impactantes, tienen mayor presencia en el espacio y vida útil más prolongada.

Para sus diseños, James recurre a las llamadas plantas de categoría A, con buena estructura, simétricas y bien sanas Gentileza Plants by there

Luego están las plantas de categoría B, donde la misma sterelitzia puede costar 60 libras. La diferencia principal está en la calidad estética y el desarrollo de la planta. Lo interesante en el caso de IKEA es que gran parte de su producción es propia, por lo que eliminan intermediarios y logran ofrecer precios más accesibles. Ellos mismos producen, distribuyen y comercializan las plantas.

—¿Cuáles son, para vos, las 5 plantas más versátiles para utilizar en espacios comerciales?

—Asplenium, Scindapsus, Dracaena, Strelitzia y Aglaonema.

—¿Qué consejos les aportarías a quienes comienzan a decorar su casa con plantas?

—Sugiero elegir la planta correcta para el lugar donde será ubicada, no solo en el espacio, sino geográficamente. Previamente deberías explorar un poco sobre la planta que te agrada y asesorarte sobre su correcto cuidado. Prever si hay calefacción o aire acondicionado que las pueda afectar, o sol directo. Evaluar su ubicación, para que no estén en lugar de paso.

James Whiting tiene su estudio de plantas y diseño y participó en varias ediciones del Chelsea Flower Show Gentileza Plants by there

—Si quisiéramos explorar Londres desde una mirada botánica, ¿qué lugares considerás imperdibles?

—Para mí, sin lugar a dudas, el Kew Gardens, especialmente el sector llamado Palm House, probablemente el invernadero victoriano más emblemático del mundo. Es una experiencia escenográfica y sensorial.