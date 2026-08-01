Jardín antiestrés: por qué las plantas fáciles vuelven a estar de moda

No todas las plantas quieren convertirse en influencers; algunas crecen, florecen, resisten el calor, el frío, un fin de semana sin riego y hasta nuestros olvidos. Y justamente esas son las que hoy vuelven a conquistar jardines, balcones y patios.

Después del furor por las plantas “difíciles” —esas especies que exigían humedad constante, fertilizaciones específicas y una vigilancia casi obsesiva— el paisajismo empieza a mirar hacia otro lado. La tendencia es clara: menos mantenimiento, más naturaleza y un jardín pensado para vivirlo, no para trabajar en él.

El bienestar dejó de asociarse con la perfección y empezó a relacionarse con el tiempo disponible, la biodiversidad y el placer cotidiano

Dietes grandiflora es fácil de mantener y resuelve muchos problemas de diseño Ines Clusellas/ Revista Jardin

La jardinería también está atravesada por un cambio cultural. El bienestar dejó de asociarse con la perfección y empezó a relacionarse con el tiempo disponible, la biodiversidad y el placer cotidiano. En ese marco aparecen las protagonistas de esta nueva generación verde: plantas resistentes, longevas, adaptables y sorprendentemente lindas .

Menos trabajo y más jardín

Durante mucho tiempo se instaló la idea de que un buen jardinero era aquel que dedicaba horas todos los días al cuidado de sus plantas. Hoy esa mirada quedó bastante vieja.

Los nuevos jardines buscan acompañar el ritmo de vida actual . Se diseñan pensando en personas que trabajan muchas horas, viajan o simplemente prefieren disfrutar del espacio antes que convertirse en esclavos del mantenimiento.

No significa abandonar el jardín, sino elegir especies que sepan resolver solas buena parte del trabajo

Curiosamente, muchas de ellas son también las más sostenibles: consumen menos agua, requieren menos fertilizantes y conviven mejor con los cambios climáticos que ya forman parte de nuestra realidad.

Los nuevos jardines se diseñan pensando en personas que trabajan muchas horas, viajan o prefieren disfrutar del jardín antes que convertirse en sus esclavos.

Salvia leucantha y gramíneas, dos protagonistas de los jardines contemporáneos Ines Clusellas/ Revista Jardin

Protagonistas del jardín sin estrés

Gramíneas ornamentales

La gran tendencia en paisajismo durante los últimos años probablemente sean las gramíneas.

Pennisetum alopecuroides, Miscanthus sinensis, Muhlenbergia capillaris o Panicum virgatum aportan movimiento, textura y un aspecto naturalista durante todo el año. Incluso secas conservan valor ornamental, por eso muchos paisajistas ya no las podan apenas llega el otoño.

Además, toleran sequías, requieren muy poco mantenimiento y funcionan tanto en jardines grandes como en macetas.

Pennisetum alopecuroides 'Moudry'- y Miscanthus sinensis ‘Adagio’ Ines Clusellas/ Revista Jardin

Salvias

Las salvias viven uno de sus mejores momentos. Especies como Salvia guaranitica, Salvia leucantha o Salvia microphylla florecen durante meses, atraen picaflores y abejas y casi no presentan problemas sanitarios.

Su capacidad para soportar veranos intensos las convirtió en imprescindibles de los jardines contemporáneos.

Salvia leucantha y salvia microphylla sweet laura Ines Clusellas/ Revista Jardin

Gaura

Pocas plantas transmiten tanta liviandad como la gaura (Oenothera lindheimeri, antes conocida como Gaura lindheimeri).

Sus pequeñas flores parecen mariposas suspendidas en el aire y acompañan durante buena parte del año sin exigir prácticamente cuidados.

Es una favorita de los diseños naturalistas por esa capacidad de llenar espacios sin verse rígida ni artificial.

Bulbine frutescens y gaura rosada Ines Clusellas/ Revista Jardin

Agapantos

Hay clásicos que nunca pasan de moda. El agapanto sigue siendo uno de los grandes aliados del paisajismo argentino. Tolera calor, viento, suelos pobres y períodos de sequía. Forma matas vistosas y florece con muy poca intervención.

Además, funciona igual de bien en jardines modernos, clásicos o costeros.

Agapantos y salvias delineando un sendero de grava Ines Clusellas/ Revista Jardin

Dietes

Conocido como falso iris, Dietes grandiflora es una de esas plantas que resuelven muchos problemas de diseño.

Siempre verde, resistente y con floraciones repetidas desde primavera hasta otoño, soporta pleno sol o media sombra y necesita muy poco riego una vez establecido.

Suculentas arquitectónicas

Las protagonistas ya no son únicamente las pequeñas macetas de colección.

Hoy ganan espacio especies de gran presencia como Agave attenuata, Aloe striata, Aloe maculata o Bulbine frutescens, ideales para jardines de bajo consumo hídrico.

Combinadas con piedras, gramíneas y arbustos generan paisajes contemporáneos con muchísimo carácter.

Aloe maculata y Agave attenuata, dos imprescindibles de los jardines de suculentas Ines Clusellas/ Revista Jardin

El regreso de las nativas

Quizás el cambio más interesante no sea estético sino ecológico. Cada vez más jardines incorporan especies argentinas que evolucionaron durante miles de años adaptándose al clima local. Eso significa menos riego, menos fertilización y mayor resistencia.

Además, ofrecen alimento y refugio para mariposas, abejas y aves.

Entre las más elegidas aparecen la verbena bonaerense (Verbena bonariensis), el sen del campo (Senna corymbosa), la salvia azul (Salvia guaranitica), el chilco (Fuchsia magellanica), el ceibo en jardines amplios y gramíneas como Paspalum quadrifarium o Nassella tenuissima, capaces de aportar movimiento durante las cuatro estaciones.

Nassella Tenuissima es una de nuestras gramíneas más nobles, tolera el sol, es rústica y lo mejor de todo es que mantiene largos periodos de floración dorada Ines Clusellas/ Revista Jardin

Un jardín que baja el ritmo

Las plantas fáciles no reclaman atención constante, no generan culpa si uno se ausenta algunos días y crecen siguiendo su propio tiempo.

Tal vez por eso representan mejor que ninguna otra especie el espíritu del paisajismo actual: jardines más relajados, biodiversos y honestos, donde la belleza no depende de controlar cada hoja sino de dejar que la naturaleza haga buena parte del trabajo.

Se trata de entender que el verdadero lujo no es tener el jardín perfecto, sino uno que permita olvidarse, cada tanto, del reloj.