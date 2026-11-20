Donde otros sólo ven descartes, Clara Campagnola encuentra materia prima para sus obras: una rama caída, una piña, un fruto seco o una flor marchita . En su taller, esos hallazgos se cruzan con papel, cartón, plástico, textiles y metales, y comienzan una segunda vida. De esas combinaciones nacen paisajes dudosos, flores suspendidas y jardines que no responden a ninguna geografía conocida. Su obra juega con los límites entre lo natural y lo artificial, entre lo que la naturaleza deja y lo que la imaginación es capaz de hacer con ello.

Campagnola trabaja en un territorio donde el arte se cruza con la naturaleza, el diseño y la escenografía. Sus instalaciones transforman espacios gastronómicos, instituciones culturales y ámbitos de hospitalidad en escenarios inesperados. La intención no es solamente decorarlos, sino alterar la percepción del lugar, despertar curiosidad y provocar esa pequeña duda que aparece cuando algo resulta familiar y extraño al mismo tiempo. ¿Es una flor? ¿De qué está hecha? ¿Cómo llegó hasta ahí?

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Las cápsulas de café que ya cumplieron su función se transforman en pétalos y formas florales Ines Clusellas

Una flor seca puede ser el principio de todo

La relación de Clara con el mundo vegetal viene de lejos. De chica le gustaba observar las flores y recolectarlas, especialmente cuando estaban secas. También acompañaba a su mamá al Mercado de Flores porque ella preparaba arreglos para eventos. Entre esas visitas y la costumbre de mirar de cerca cómo crecen las plantas, fue formando una sensibilidad que hoy atraviesa su trabajo.

“Fue un recorrido guiado por la curiosidad, por mis intereses y por los desafíos que iban apareciendo en cada proyecto. Así fui incorporando herramientas para explorar distintos materiales, transformarlos y ampliar las posibilidades de mi trabajo”, comenta.

Le interesan los detalles que suelen pasar inadvertidos: el momento en que se abre un pimpollo, una flor que aparece entre las hojas, las variaciones de verde, una planta que crece sobre otra. Pero su mirada no se detiene en la observación botánica. También busca equivalencias materiales: qué textura podría imitar una forma vegetal, qué combinación permitiría reconstruir el aspecto de una rama o cómo trasladar la delicadeza de una flor a un objeto que nunca tuvo vida .

Hay un universo particular en lo que ella llama “lo caído”: frutos, piñas, ramas y troncos que encuentra durante sus viajes y guarda con la intuición de que, en algún momento, servirán para algo. Recolectar es parte de su proceso creativo, una manera de reunir formas, colores y texturas antes de saber qué lugar ocuparán. El hallazgo precede a la idea, y no al revés.

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La naturaleza como inspiración para crear con materiales inesperados Gentileza Clara Campagnola

Esa atención a los restos vegetales también cambia su valor. Una rama desprendida, una flor seca o un fruto que ya cumplió su ciclo pueden convertirse en piezas centrales de una instalación. No necesitan conservar la apariencia de lo vivo para seguir generando interés: a veces, su estructura, su color o su desgaste ofrecen posibilidades que una flor recién cortada no tendría.

Del mundo textil a los paisajes inventados

Su recorrido profesional tampoco siguió una línea recta. Estudió en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y participó en clínicas y talleres con Diana Aisenberg y Dolores Casarés, también hizo talleres de escenografía en el Teatro Colón y exploró oficios como la moldería, el collage y la experimentación textil. En paralelo, fue construyendo una práctica guiada por la curiosidad y por el deseo de descubrir qué podía hacer con cada material.

Durante catorce años estuvo vinculada al diseño de indumentaria y, junto con Agustina Bengolea, amiga desde la infancia, creó Vestite y Andate, una marca en la que diseñaban colecciones e invitaban a artistas a participar. La búsqueda visual también se extendía a las imágenes y campañas, de modo que el cruce entre diseño y arte ya formaba parte de ese proyecto.

Más tarde, junto con Dana Ferrari, creó Ricas Studio, dedicado a ambientaciones, instalaciones y obra propia. Fue un paso importante: los materiales dejaron de limitarse al universo textil y comenzaron a ocupar otras escalas, en relación directa con la arquitectura y el espacio.

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Hace dos años inició su camino independiente. Desde entonces, la naturaleza ganó protagonismo y su trabajo empezó a reflejar con mayor claridad sus intereses personales. La experiencia acumulada en el diseño, la exploración de materiales y la escenografía encontró una nueva dirección: construir paisajes que no dependen de un territorio real, sino de la imaginación y de las posibilidades de transformación de cada elemento .

Su proyecto independiente le permitió reunir diseño, naturaleza y experimentación en la creación de paisajes imaginarios Gentileza Clara Campagnola

Un jardín en pleno microcentro

El lugar desde el que trabaja condensa buena parte de esa búsqueda. Su taller está en el convento de San Ramón Nonato, en pleno microcentro porteño: un ámbito donde el movimiento y el ruido de la ciudad conviven con la calma y el silencio de un jardín.

Ese contraste parece hecho a medida para su universo. Afuera, el ritmo urbano impone su velocidad; adentro, la observación de una forma, la prueba de una textura o la transformación de un material requieren otro tiempo. En ese espacio, los elementos recolectados se encuentran con papeles, plásticos, cartones, textiles y metales, y empiezan a perder su identidad original para adquirir otra.

Cada obra nace del diálogo entre la arquitectura, la identidad del espacio y la observación de la naturaleza Gentileza Clara Campagnola

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Campagnola no elige los materiales de manera aislada. Primero observa el lugar donde instalará la obra, interpreta su identidad y estudia su arquitectura. Después busca qué elementos pueden entrar en diálogo con ese contexto: “la inspiración surge de conocer el proyecto, leer la identidad del lugar y trabajar en diálogo con su arquitectura. Esa lectura se cruza con mi observación de la naturaleza y la experimentación con materiales para crear instalaciones que generen belleza y asombro. Siento que cada espacio guarda un paisaje posible y que la obra es una manera de revelarlo”, reflexiona.

Cuando el plástico aprende a parecer una flor

En el taller, la transformación es tanto física como visual. Los materiales se intervienen, se superponen y se someten a distintos tratamientos: pintura, salpicado, rayado o aplicación de calor. A veces se combinan elementos que, en principio, parecen incompatibles; la experimentación permite descubrir si pueden funcionar juntos y qué aspecto adquieren al hacerlo.

El proceso no siempre empieza con una imagen definida. Hay pruebas, ensayos y un proceso que le produce disfrute y también cierta incomodidad: aprender implica aceptar que no todo está bajo control.

Taller Clara Campagnola.mov

La combinación entre lo natural y lo artificial es una de las claves de su obra. Una flor puede convertirse en lámpara; un conjunto de materiales transformados puede sugerir un jardín; una instalación puede evocar un paisaje sin imitarlo literalmente. La materia conserva rastros de lo que fue, pero adquiere una expresión nueva.

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Ese juego también explica por qué sus piezas buscan integrarse en los espacios sin pasar inadvertidas. Campagnola quiere que parezcan pertenecer al lugar, como si siempre hubieran estado allí, pero que algo en ellas detenga la mirada: la sorpresa puede surgir de la escala, de la forma o del descubrimiento de que aquello que parecía orgánico está hecho con materiales inesperados.

Obras que sorprenden por sus formas, escala y materiales inesperados Ines Clusellas

Flores que flotan y espacios que cambian de escala

Uno de sus desafíos recientes fue una instalación en la Casa de la Cultura. El proyecto exigía trabajar con un espacio de gran altura y flores de dimensiones considerables que debían parecer suspendidas en el aire. El problema no era solamente construirlas: también había que resolver cómo sostenerlas y, al mismo tiempo, evitar que el sistema de sujeción interrumpiera la sensación de liviandad.

Ese tipo de obra concentra dos dimensiones de su trabajo. Por un lado, la libertad de imaginar formas y paisajes; por otro, la precisión técnica necesaria para hacerlos posibles.

Cada proyecto implica encontrar una fórmula que funcione y explorar posibles maneras de concretarlo. Esa condición mantiene abierta su obra, porque cada espacio propone un problema diferente y cada material, una posibilidad que todavía no conoce. En lugar de entenderlos como obstáculos, los incorpora a un proceso en el que el resultado se descubre mientras se trabaja.

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Cada proyecto abre una nueva búsqueda: el espacio y los materiales definen el camino de la obra Ines Clusellas

Entre el arte, la artesanía y las ganas de hacer

A Campagnola le interesa esa zona compartida entre arte y naturaleza, donde una pieza puede tener una dimensión artística y, al mismo tiempo, despertar el deseo de comprender cómo fue hecha.

En ese sentido, su trabajo conserva algo del espíritu del “hágalo usted mismo”. Le gusta imaginar que alguien observa una instalación, descubre un detalle y piensa que podría experimentar con materiales similares. La obra no queda encerrada en la contemplación: también puede funcionar como una invitación a probar, combinar, construir y encontrar una manera propia de crear.

Detrás de cada forma natural, una trama de materiales, técnicas y transformaciones por descubrir Gentileza Clara Campagnola

Esa cercanía no le quita complejidad a sus instalaciones. Quien se detiene a mirar puede empezar a reconocer texturas, imaginar procedimientos y descubrir que detrás de una forma aparentemente natural hay una serie de decisiones y transformaciones.

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Después de tantos años creando naturalezas inventadas, Campagnola imagina un cambio de dirección que, en cierto modo, sería una vuelta al origen: acercarse a la jardinería. Le atrae la posibilidad de trabajar con tierra, plantas, flores y aromas; sembrar, cultivar, cosechar y acompañar procesos que no dependen solamente de su voluntad.

La idea tiene algo de paradoja. En sus instalaciones, el tiempo de la naturaleza se comprime en una forma construida con materiales diversos. En un jardín real, en cambio, hay que aceptar los ritmos de crecimiento, las variaciones del clima y todo aquello que no puede resolverse con una herramienta o una decisión de diseño.