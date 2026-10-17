La planta que convierte una pared común en una cascada de flores

17 de octubre de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura

Cada vez más presente en jardines urbanos, combina floraciones espectaculares, crecimiento vertical y cuidados más simples de lo que muchos creen

Hay plantas que pasan años discretamente apoyadas sobre una pared, hasta que un día explotan en flores y transforman el jardín. Eso ocurre con las clematis, un grupo de plantas trepadoras de aspecto romántico y floraciones espectaculares que cada vez gana más popularidad entre paisajistas y jardineros aficionados.

Con flores mucho más grandes y llamativas que las del jazmín clásico, estas enredaderas tienen un aire europeo, de pérgola inglesa y de rincón secreto que no pasa inadvertido. Y, aunque durante años cargaron con fama de difíciles, la realidad es bastante más simple.

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Clematis 'Madame Le Coultre' pasa inadvertida durante meses, pero cuando florece se convierte en una de las imágenes más impactantes del jardín Gentileza Carolina Pell

Entre primavera y verano, sus flores —que pueden ser blancas, violetas, rosadas, azuladas o bordó— cubren muros, pérgolas y cercos con una intensidad difícil de igualar.

“Son trepadoras leñosas, con algunas pocas especies herbáceas y se roban todas las miradas cuando aparecen sus espectaculares floraciones entre primavera y verano”, explica la ingeniera agrónoma Carolina Pell.

Las clematis tienen fama de complicadas pero el secreto para que florezcan está en la poda Ines Clusellas

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La trepadora que parece complicada

Las clematis tienen cierta reputación de plantas exigentes. Sin embargo, el verdadero secreto para que funcionen no está en fertilizantes ni en cuidados obsesivos, sino en entender cómo podarlas.

Carolina Pell recomienda utilizar la clasificación de la Royal Horticultural Society (RHS), que divide las clematis en tres grandes grupos según el momento y el tipo de poda.

Las clematis son trepadoras leñosas que necesitan tutores y estructuras para crecer Ines Clusellas

Las que casi no se podan

El primer grupo está formado por las clematis que florecen sobre ramas del año anterior y muchas veces conservan el follaje todo el año. Acá aparecen especies muy buscadas por su aspecto delicado y natural.

“Como regla general, este grupo no se poda. Solo se eliminan ramas secas o enfermas después de la floración para no comprometer la siguiente temporada”, explica Pell.

Entre las más conocidas aparecen: Clematis armandii, de flores blancas perfumadas; Clematis montana, muy vigorosa y romántica; y Clematis cirrhosa, que puede florecer desde fines del invierno.

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Las de flores gigantes

El grupo dos es el más popular y probablemente el más impactante visualmente. Son los híbridos de flores grandes, esos que parecen salidos de una película inglesa. “Florecen varias veces en temporada: la primera aparece en leño del año anterior y las demás floraciones ocurren sobre ramas de crecimiento de ese mismo año”, explica Pell.

La poda debe ser muy ligera. “No se podan demasiado, ya que si se retira mucha rama del año anterior, la floración primaveral se verá comprometida”, advierte Pell.

Dentro de este grupo aparecen variedades muy deseadas como: ‘The President’, de flores violetas intensas; ‘Multi Blue’, de aspecto casi exótico; ‘Guernsey Cream’, en tonos crema suaves; ‘Ville de Lyon’, famosa por sus flores fucsias enormes.

Clematis 'The President', con sus impactantes pétalos de color violeta Gentileza Carolina Pell

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Las más generosas

Las clematis del grupo tres florecen sobre ramas nuevas y toleran podas más fuertes hacia fines del invierno. “La poda se realiza buscando cortar un centímetro por encima del par de yemas más vigorosas”, explica Pell.

Son ideales para quienes buscan floraciones largas y mucho volumen durante el verano. Acá aparecen especies como: Clematis viticella; Clematis tangutica; ‘Jackmanii’ y ‘Polish Spirit’, muy valorada por su resistencia y abundancia floral.

Son ideales para quienes buscan floraciones largas y mucho volumen durante el verano.

Están volviendo a enamorar

En un momento donde por falta de espacio muchos jardines urbanos buscan ganar verticalidad, sombra y sensación de refugio, las trepadoras viven un verdadero revival.

Y las clematis tienen varias ventajas: ocupan poco espacio en el suelo, generan volumen rápidamente y aportan una floración sofisticada que se siente más original que otras especies tradicionales.