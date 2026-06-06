La planta que tenés en tu casa y sirve para mucho más de lo que imaginás

En el universo del cuidado natural, pocas plantas combinan eficacia y accesibilidad como el aloe vera. Con sus hojas carnosas llenas de un gel translúcido, esta suculenta puede transformar tu rutina de cuidado personal.

En palabras de la especialista Eleonora Dubini, “el aloe vera o Aloe barbadensis miller es el que tiene más componentes activos identificados: vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, hormonas y más”, lo que lo convierte en un recurso cosmético de primera línea incluso sin industrialización.

Pocas plantas combinan eficacia y accesibilidad como el aloe vera Archivo Revista Jardin

Ese cóctel de compuestos explica por qué el gel de aloe vera tiene usos tan diversos: desde heridas y quemaduras hasta irritaciones y sequedad facial.

“Su gel se usa en heridas, quemaduras, cortes, picaduras, sarpullidos, psoriasis, dermatitis, eczemas, manchas, marcas y decoloración, herpes y aftas en la boca, picazón, inflamación, envejecimiento y acné”, enumera Dubini para dar una idea del alcance terapéutico de esta planta.

Se hunde el pulgar en el gel para aprovecharlo hasta la corteza y aplicarlo directamente en la piel y el cuero cabelludo Gentileza Eleonora Dubini

Cómo aprovecharlo al máximo

El proceso de extracción también hace la diferencia. Para obtener el mejor gel vegetal, Dubini recomienda quitar primero las espinas laterales y luego abrir la hoja; el resto del proceso es simple: “Después se hunde el pulgar en el gel para aprovecharlo hasta la corteza y aplicarlo directamente en la piel y el cuero cabelludo”.

Este gel, aplicado sobre la piel, actúa como un humectante natural que retiene la humedad sin dejar sensación grasa, lo que lo vuelve ideal para pieles secas, sensibles o deshidratadas, sobre todo después de los meses de verano .

Aplicado sobre la piel, el gel fresco de aloe vera actúa como un humectante natural que retiene la humedad en la piel Gentileza Eleonora Dubini

Además, el aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias que proporcionan alivio rápido en casos de quemaduras solares, enrojecimiento o irritación , integrando hidratación y calma en una sola fórmula vegetal.

Pero los beneficios del aloe no terminan ahí: cuando se aplica sobre el pelo, el gel también tiene efectos positivos. Según la misma Dubini, “el aloe vera es ideal para el pelo seco, con caspa o para la picazón y magnífico para evitar la caída”.

El gel de aloe vera también se puede usar en el cuero cabelludo para aliviar irritaciones Istock - iStockphoto

¿Cómo guardarlo?

Para conservar el gel sin que pierda propiedades, la especialista sugiere estrategias simples: “El gel de aloe vera se conserva 24 horas a temperatura ambiente, hasta 7 días en heladera y 3 meses en el freezer”.

Una idea muy práctica es guardarlo en una hielera y descongelar los cubitos a medida que se necesitan. Así, se puede tener siempre a mano un producto natural listo para usar.

Preparar aloe vera casero es una respuesta sustentable frente a cosméticos industriales y una forma de reconectar con la botánica del jardín: cultivar, cortar y aplicar directamente lo que la planta ofrece.