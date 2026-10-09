La primera Cumbre Floral en Areco invita a explorar a partir de la cocina botánica de Paula Méndez Carreras

Durante tres días, del 13 al 15 de octubre, la Cumbre Floral le va a cambiar el ritmo a San Antonio de Areco. En uno de los pueblos más “gauchos” del territorio bonaerense, se va a congregar un encuentro inédito dedicado a explorar el universo de las flores comestibles desde la ciencia, la gastronomía, la agricultura y el arte. Detrás de esta iniciativa está Paula Méndez Carreras, chef pionera y alma del restaurante Corazonada, quien dedica su carrera a rescatar la sensibilidad botánica para llevarla a la mesa.

Las materias grasas y las infusiones a temperatura controlada funcionan como el vehículo perfecto para extraer el sabor y la sutileza de cada pétalo Gentileza Eduardo Torres

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Su relación con las flores nació en Corrientes, entre el perfume de los jazmines y los azahares del jardín de su abuela. Formada en el Liceo Francés y en la escuela Le Cordon Bleu de París, aprendió el oficio junto a la maestra Beatriz Chomnalez antes de animarse a cruzar la técnica clásica con el mundo silvestre. El hito decisivo ocurrió en 1997, cuando una señora libanesa (mamá de un novio que tenía por entonces) le regaló un frasco con polvo de orquídeas salvajes. Aquel ingrediente exótico abrió un portal de imaginación culinaria que pronto derivó en helados aromáticos, infusiones de hibiscus y una búsqueda constante de nuevos matices.

Entre notas de campo e intuición, Paula dibuja las ideas y combinaciones que más tarde cobran vida en sus platos y libros Ines Clusellas

Sensibilidad, rigor y la cultura del probar

Paula trabaja la flor lejos del simple recurso decorativo; busca su perfil bioquímico, su sabor verdadero y su aporte nutracéutico —rico en vitaminas y antioxidantes—. Durante dos años investigó junto al profesor Cristian López para identificar variedades comestibles y descartar especies nocivas.

Cada variedad exige su propia técnica de cosecha, lavado y temperatura para preservar intacto su perfil aromático Ines Clusellas

En la cocina de Corazonada, su espacio en Areco, las materias grasas —como la manteca o el aceite de oliva infusionado a 70°C— funcionan como conductoras de aroma. Sabe cómo amortiguar la astringencia de la magnolia bañada en chocolate o el amargor crocante de la dalia, y sostiene una norma entrañable entre su equipo: cada cocinero debe probar las preparaciones con una cuchara de plata familiar.

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El propio cultivo

El corazón del universo de Paula se alimenta de la huerta orgánica que cultiva en San Antonio de Areco. Allí trabaja codo a codo con Gustavo Schwindt, el guardián de la tierra, quien le enseñó a soltar la búsqueda del cantero perfecto para escuchar la sabiduría natural del suelo.

Entre ramas secas que protegen la humedad y nutren la tierra de forma espontánea, crecen los cosmos naranjas, los girasoles y las dalias, especies nobles que florecen con más fuerza cuantas más flores se cosechan

La investigación constante guía la cocina de Paula: la consulta de textos botánicos asegura un uso seguro y responsable de cada especie Gentileza Paula Mendez Carreras

En el jardín de su restaurante Corazonada, cuidado junto a su vecina Anita Vignolo, cada rosa brota libre de agroquímicos.

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Tres días de encuentro e inspiración botánica

La Cumbre Floral nace precisamente para compartir esa mirada y construir una identidad botánica nacional. Durante tres jornadas, Corazonada reúne a productores, científicos, cocineros y sommeliers en un programa que combina debate, catas y recorridos de campo.

Martes 13 de octubre: Mónica Albirzú, Eduardo Torres y Paula Méndez Carreras dan la bienvenida. La jornada incluye un almuerzo de pasos con flores de primavera a cargo del chef Martín Rebaudino y Paula, maridado con vinos Elena de Mendoza, una videoconferencia con la chef española Iolanda Bustos y una degustación guiada por el sommelier Fabricio Portelli.

Miércoles 14 de octubre: Pascal Garbe, Mónica Albirzú y Claudia Bachur abordan la relación entre flores, territorio e identidad. Luego, los participantes se trasladan a Santa Coloma para disfrutar de un picnic entre rosas antiguas con Beatriz Santa Coloma y probar los flortails creados por Paula. La tarde ofrece un taller sobre extracción de esencias con Josefina Di Pace y un cierre distendido en El Boliche de Bessonart.

Jueves 15 de octubre: Cristian López, Paula y Mariana Müller (del restaurante Casís) debaten sobre el perfil sensorial de los pétalos. El biólogo Francisco Ratto expone sobre estrategias evolutivas de las plantas. El evento concluye con una Feria de Productos de Flores Comestibles y un brindis final.

Trabajar con flores frescas exige cuidar su fragilidad y conocer el momento exacto en que entregan su mejor perfume Ines Clusellas

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¿Querés sumarte a la Cumbre Floral?

Cuándo: 13, 14 y 15 de octubre.

Dónde: Restaurante Corazonada, San Antonio de Areco.

Cuánto: $190.000 por jornada individual; $500.000 por el pase completo de tres días.

Qué incluye: acceso a todas las conferencias, talleres, coffee breaks, almuerzos temáticos y degustaciones indicadas en la programación.

Inscripción: cupos limitados por la capacidad del lugar.