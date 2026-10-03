La regla de las tres podas: qué cortar en primavera, qué esperar y qué dejar intacto

La primavera tiene dos momentos muy diferentes y entenderlos permite evitar podas innecesarias y no arriesgar la próxima floración

La primavera no llega de golpe al jardín. Primero aparecen los brotes tímidos, la temperatura se vuelve más amable y algunas plantas empiezan a despertar mientras todavía puede sorprender una helada. Después, el crecimiento se acelera, aumenta la temperatura y el jardín entra en otra dinámica. Entre una etapa y otra cambia también la manera de intervenir.

La paisajista Carolina Pell propone justamente mirar la estación en dos tiempos: “Podemos distinguir dos grandes momentos de esta estación que esperamos con tantas ansias los jardineros, la primavera ‘temprana’, con temperaturas más amables, donde aún podemos recibir lluvias y alguna que otra helada leve, según la zona. Luego tenemos la primavera ‘tardía’, anticipo de lo que será la plena época estival”. La diferencia parece sutil, pero resulta decisiva para decidir qué cortar, qué esperar y, sobre todo, qué conviene dejar tranquilo .

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Las flores marchitas no son necesariamente el final del espectáculo: retirarlas a tiempo puede estimular una nueva floración Carolina Pell

Cortar lo que ya terminó su ciclo

En la primavera temprana, la tijera puede ocuparse de algunas tareas de limpieza y renovación. Es el momento de retirar partes secas, ordenar determinadas herbáceas y dividir aquellas plantas perennes que necesitan recuperar espacio .

También pueden intervenirse algunas gramíneas de ciclo cálido cuando ya se observa el rebrote verde en la base. La señal importante no está en el calendario sino en la propia planta: antes de cortar, conviene comprobar que comenzó a activarse nuevamente.

En este momento también puede ser necesario revisar el riego, aunque sin caer en la tentación de reproducir automáticamente el esquema del verano. El jardín todavía está saliendo del invierno y sus necesidades hídricas son diferentes.

La regla es bastante simple: primero observar, después cortar

Al salir del invierno, el jardín cambia sus necesidades hídricas Ines Clusellas

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Esperar a que termine la floración

Uno de los errores más frecuentes de la primavera es podar demasiado pronto. Muchas plantas que florecen en invierno o a comienzos de la primavera todavía tienen algo para ofrecer. Cortarlas antes de tiempo significa eliminar justamente aquello que se esperaba disfrutar.

Por eso, en la primavera tardía, Pell recomienda intervenir sobre las ramas que ya florecieron y cuyas flores están marchitas. En este caso, la poda no busca simplemente emprolijar la planta sino ayudarla a entrar en una nueva etapa de crecimiento.

La indicación es muy concreta: “Cortar las flores pasadas estimulará mayor floración y mejor estructura para la planta al no perder energía en generar semillas”.

La diferencia es importante. No se trata de cortar por cortar, sino de retirar aquello que ya cumplió su función y permitir que la planta concentre sus recursos en lo que viene .

Retirar lo seco, dividir perennes y esperar el rebrote: tres tareas que encuentran en la primavera el momento justo Ines Clusellas

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Cuándo es mejor no tocar

La tercera regla es probablemente la más difícil para un jardinero entusiasta: no intervenir también es una forma de cuidar. No todas las especies agradecen una poda primaveral; algunos árboles y arbustos forman sus botones florales sobre ramas desarrolladas durante la temporada anterior. Si esas ramas se eliminan antes de la floración, el resultado puede ser un jardín mucho menos florido.

Magnolias, determinados prunus, azaleas y coronas de novia (Spiraea) son ejemplos clásicos de plantas que conviene conocer antes de meterles la tijera . En estas especies, una poda realizada en el momento equivocado puede significar sacrificar buena parte de la floración.

Con los árboles ocurre además algo todavía más importante: la poda durante el período de brotación puede quitar parte de la superficie foliar que el ejemplar necesita para recuperar sus reservas y completar adecuadamente su nuevo follaje. La Ciudad de Buenos Aires establece, por esta razón, períodos de veda para determinadas podas durante la primavera.

La pregunta antes de cortar debería ser siempre la misma: ¿esta planta florece sobre madera nueva o sobre ramas del año anterior?

Azaleas y corona de novia, dos especies que, si se podan fuera de época, pueden perder buena parte de su floración Ines Clusellas

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La primavera pide paciencia

Hay una tentación muy común cuando empiezan a aparecer los primeros brotes: adelantarse. Pero una planta que recién está despertando todavía puede atravesar días fríos, lluvias abundantes o incluso alguna helada tardía. En esta etapa, conviene evitar intervenciones drásticas y reservar la tijera para aquello que realmente necesita ser eliminado.

La llegada de la primavera tardía modifica completamente el escenario. El aumento de temperatura acelera el crecimiento y también incrementa la demanda de agua .

Pell señala que cuando las temperaturas suben y pasan varios días sin lluvias, es necesario comenzar a reforzar el riego, pero priorizando riegos profundos y espaciados.

Es una lógica que también sirve para la poda: a medida que la planta entra en plena actividad, las intervenciones deben ser más precisas y menos indiscriminadas. Una poda intensa sobre una planta que ya está creciendo con fuerza puede representar un estrés innecesario, especialmente cuando después llegan el calor y la falta de agua.

Una poda severa cuando la planta ya está en pleno crecimiento puede someterla a un esfuerzo innecesario Carolina Pell

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Las flores marchitas

En un jardín de estética tradicional, una flor seca suele interpretarse como algo que hay que eliminar inmediatamente. Pero no siempre conviene hacerlo; si el objetivo es prolongar la floración, retirar determinadas flores pasadas puede ser beneficioso. Pero si la planta tiene interés ornamental por sus frutos, semillas o estructura seca, la historia cambia.

Esto es especialmente importante en jardines naturalistas, donde las plantas no se diseñan únicamente para verse atractivas durante el pico de floración. Las estructuras que quedan después pueden alimentar aves, ofrecer refugio a insectos y aportar textura durante meses. Por eso, la poda también debería responder a una pregunta de diseño: ¿qué quiero que haga esta planta después de florecer?

Las flores secas son una oportunidad decorativa en los jardines naturalistas Ines Clusellas

La regla que evita errores

Antes de sacar la tijera, conviene mirar tres cosas: qué parte de la planta terminó su ciclo, qué está por florecer y qué estructura conviene conservar. La primera determina qué cortar. La segunda indica cuándo esperar. La tercera recuerda que un jardín no necesita estar permanentemente intervenido para verse bien.

En primavera, la buena poda no es necesariamente la que deja todo perfectamente recortado, sino la que entiende el ritmo de cada especie y acompaña ese movimiento sin interrumpirlo.