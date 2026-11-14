Las historias detrás de tres proyectos que hacen de las flores su herramienta creativa

Arte floral, ambientaciones, talleres y propuestas experimentales forman parte de un campo que suma cada vez más expresiones

Las flores no solo despiertan admiración en un jardín. Pueden convertirse en materia prima de variados proyectos que combinan creatividad, diseño y producción artesanal. Desde estudios de ambientación para grandes eventos hasta propuestas de arte floral y experimentación botánica, muchas iniciativas encuentran en el material vegetal una herramienta para desarrollar universos estéticos propios.

Compartimos tres emprendimientos que muestran cómo el diseño floral amplía hoy sus fronteras y se consolida como un campo creativo en constante expansión.

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La Sociedad de las Flores

Es un estudio floral fundado por Catalina Araoz y Sophie Caubarrere en 2021. Nacido como una alianza entre amigas unidas por su interés por las flores y la creatividad, el proyecto combina la formación artística de Catalina, vinculada a las bellas artes, el muralismo y la joyería, con la experiencia de Sophie en paisajismo y su cercanía con el mundo vegetal desde la infancia.

Dos instalaciones obras de La sociedad de las flores Gentileza La sociedad de las Flores

Realizan una amplia variedad de proyectos, entre ellos casamientos, ceremonias, eventos para marcas, cumpleaños y arreglos florales para hoteles, restaurantes y residencias particulares. Disfrutan en especial aquellos trabajos que implican un desarrollo creativo más profundo, donde las flores dialogan con materiales y conceptos para construir una narrativa visual.

Dos de las propuestas de Catalina y Sophie en Punta del Este Gentileza La sociedad de las Flores

Trabajan principalmente en Punta del Este, desarrollando propuestas en diferentes locaciones y utilizando flores provenientes de mercados y productores locales. Además, tienen un fuerte interés por incorporar flora nativa a sus composiciones, buscando destacar la riqueza del paisaje local y promover su valoración dentro del diseño floral.

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.sociedad Gentileza La sociedad de las Flores

Colaboran frecuentemente con otros creativos y profesionales del sector, lo que amplía las posibilidades de cada proyecto. Aunque reconocen que los grandes eventos requieren organización e intensidad, destacan que disfrutan profundamente de su trabajo y del intercambio creativo que surge de su sociedad. Desde hace un año cuentan con un galpón propio, un espacio que transformó su forma de trabajar y donde proyectan realizar talleres de arreglos florales en el futuro.

IG: sociedadeflores

Éter

Daria Lvova, arquitecta graduada en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, desarrolló sus primeros proyectos en el campo del paisajismo, especializándose en parques y diseño de paisaje. Su interés por las plantas la llevó a profundizar en la ilustración botánica, la creación de escenografías para teatro y el diseño de vidrieras y espacios comerciales. En Rusia participó en proyectos para marcas como Hermès, Gucci y Chanel.

Daria Lvova, creadora de Éter Gentileza Éter

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Tras llegar a la Argentina conoció a Matías Higa, con quien abrió Éter, un espacio de arte ubicado en el último piso de la cúpula patrimonial del Edificio Bencich, en el Microcentro de Buenos Aires. Allí se realizan experiencias artísticas, clases de acuarela botánica, gráfica japonesa y una escuela de flores de papel, además de propuestas experimentales desarrolladas en Éter Laboratorio .

Una propuesta de Éter en un evento Gentileza Éter

Daria trabaja principalmente con flores y plantas adquiridas en el Mercado de Flores, aunque también le interesa incorporar especies silvestres. Sus composiciones están inspiradas en las naturalezas muertas del siglo XVII, la flora silvestre, las plantas tropicales y el trabajo del paisajista Piet Oudolf. Su estilo se caracteriza por la abundancia de especies, la mezcla de texturas y una estética natural, libre y exuberante.

Dos de los trabajos de Daria, con una elegante combinación de blanco y verde Gentileza Éter

Actualmente trabaja principalmente con wedding planners y decoradores, acompañada por Matías y colaboradores que se suman en proyectos de mayor escala. Aunque reconoce que la floristería es una profesión exigente, destaca el valor de trabajar diariamente con la belleza. Entre sus próximos proyectos se encuentra el desarrollo de la botánica en papel, creando tanto reproducciones realistas como especies imaginarias, además de la realización de un curso dedicado a la creación de plantas de papel.

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IG: eter_buenos_aires

Las Funes Ambientaciones

Es un emprendimiento liderado por las hermanas Malena y Agustina Funes, quienes trabajan juntas desde hace más de 22 años en la ambientación de eventos. El proyecto nació en 2004, cuando organizaron la ambientación del casamiento de Agustina. Lo que comenzó como una experiencia personal se convirtió en un emprendimiento que creció gracias al boca en boca.

Malena y Agustina Funes, dos hermanas que trabajan juntas desde hace más de dos décadas Gentileza Las Funes

Se especializan principalmente en eventos sociales, casamientos, bautismos, bar y bat mitzvás, fiestas de quince, cumpleaños y eventos corporativos. Para sus producciones trabajan con flores y follajes adquiridos en el Mercado de Flores de Barracas, además de proveedores especializados e importadores.

Una ambientación completa en exteriores, a cargo de Las Funes Gentileza Las Funes

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Su proceso creativo combina la escucha de las necesidades de cada cliente con referencias provenientes de plataformas como Instagram y Pinterest. Muchas veces reciben ideas ya definidas, que luego adaptan y desarrollan para crear propuestas personalizadas.

Los trabajos de Las Funes Ambientaciones incluyen desde casamientos a cumpleaños y eventos corporativos Gentileza Las Funes

El trabajo se desarrolla junto a un amplio equipo de colaboradores y proveedores, incluyendo floristas, especialistas en mobiliario, velas, textiles, anticuarios, arquitectos y personal de montaje. También forma parte del equipo su hermana Susana Funes. Aunque reconocen que es una actividad exigente, especialmente por el cuidado y la conservación del material vegetal y las condiciones climáticas, destacan que la experiencia acumulada les ha permitido enfrentar y resolver todo tipo de desafíos.