Las plantas espontáneas que pueden tener un lugar en un jardín bien diseñado

Las plantas espontáneas ganan lugar en jardines que priorizan la biodiversidad y las composiciones más naturales

La aparición de una planta no prevista en el jardín se puede interpretar como una señal de descuido. Sin embargo, una mirada más abierta permite descubrir que no todo lo que nace espontáneamente está fuera de lugar. Algunas de estas plantas tienen floraciones atractivas, follajes interesantes y una capacidad singular para ocupar espacios difíciles.

Hoy, nuestros jardines son capaces de hacer convivir el interés por la biodiversidad, las composiciones naturalistas y una relación menos rígida con la naturaleza y es ahí donde las plantas espontáneas empiezan a ganar terreno.

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El trébol blanco (Trifolium repens) forma una delicada alfombra verde cubierta de pequeñas flores Pixabay

No se trata de dejar que todo crezca sin control, sino de aprender a distinguir, observar y elegir

Una mala fama que merece revisión

La palabra maleza no define una categoría botánica precisa. Se aplica, en general, a las plantas que crecen donde no las queremos: entre las baldosas, en el césped, al pie de un rosal o en un cantero cuidadosamente planificado. Una misma especie puede ser indeseable en un sector y perfectamente bienvenida en otro .

El tema, entonces, no es si una planta es buena o mala por naturaleza, sino qué sucede cuando aparece en determinado ambiente. ¿Compite con una especie cultivada? ¿Se propaga con demasiada rapidez? ¿Aporta flores, cubre el suelo o atrae insectos? ¿Su presencia modifica favorablemente la composición o termina desdibujándola?

Responder a estos planteos permite reemplazar la eliminación automática por una decisión más consciente y abre una posibilidad interesante: reconocer el potencial de algunas especies que suelen pasar inadvertidas, sin perder de vista que otras sí requieren control .

Bidens pilosa despliega pequeñas flores blancas y amarillas que aportan un toque silvestre y delicado al jardín y atraen a insectos benéficos GentilezaCan

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Pequeñas flores, grandes aportes

Entre las plantas espontáneas hay especies de floraciones discretas que, observadas de cerca, ofrecen una belleza particular. El diente de león (Taraxacum officinale), con sus esferas de semillas, es uno de los ejemplos más conocidos. También la verdolaga (Portulaca oleracea), de hojas carnosas y crecimiento rastrero, capaz de cubrir superficies soleadas, o el trébol blanco (Trifolium repens), que forma una alfombra verde salpicada de pequeñas flores.

Las flores de numerosas especies espontáneas proporcionan néctar y polen a insectos, mientras que la cobertura vegetal puede proteger el suelo desnudo y ofrecer refugio a pequeños organismos . El beneficio concreto depende de cada especie, de la época del año y de las condiciones del jardín.

En espacios urbanos, donde las superficies verdes suelen estar fragmentadas, conservar sectores con vegetación diversa puede contribuir a generar pequeños refugios para la fauna y en ese marco la elección de especies nativas resulta especialmente valiosa para favorecer los vínculos entre las plantas y la fauna local.

La vegetación nativa enriquece los espacios urbanos y ofrece refugio y alimento para la fauna local Ines Clusellas

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Cuando lo espontáneo se convierte en diseño

La clave para incorporar estas plantas espontáneas no está en dejarlas crecer indiscriminadamente, sino en darles un lugar definido. Un borde, el pie de un árbol, un sector de grava o una franja alejada de las circulaciones pueden convertirse en espacios donde la vegetación espontánea aporte textura y naturalidad.

En una composición de aspecto silvestre, por ejemplo, las hierbas y las pequeñas herbáceas pueden convivir con plantas cultivadas, siempre que se consideren sus alturas, sus ciclos de crecimiento y su capacidad de expansión.

El resultado puede ser menos rígido que el de un cantero tradicional, pero no por eso menos pensado

También importa la escala: una planta que pasa inadvertida entre otras especies puede adquirir protagonismo si se multiplica en un sector amplio. A la inversa, dejar que una especie de crecimiento vigoroso se extienda sin límites puede terminar desplazando a las plantas que se buscaba preservar.

El jardín naturalista no es un jardín sin intervención sino un espacio en el que la intervención se emplea con otros criterios: se observa cómo se comportan las plantas, se aceptan algunos cambios estacionales y se interviene cuando hace falta conservar el equilibrio.

La verdolaga (Portulaca oleracea) crece entre las hierbas del jardín y se destaca por sus pequeñas flores y hojas carnosas Pixabay

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No todas merecen una segunda oportunidad

La mirada más abierta hacia las plantas espontáneas requiere ciertos límites porque algunas especies exóticas pueden expandirse con rapidez, invadir ambientes naturales o desplazar a la vegetación local. Otras son tóxicas, espinosas o simplemente incompatibles con el uso previsto para un sector del jardín.

El diente de león (Taraxacum officinale) despliega flores amarillas que, al madurar, se transforman en esferas de semillas listas para dispersarse con el viento Ines Clusellas

Por eso, antes de decidir si una planta se queda conviene identificarla. Su apariencia atractiva no garantiza que sea conveniente conservarla, del mismo modo que su origen espontáneo no la convierte automáticamente en una especie beneficiosa. En la región rioplatense, por ejemplo, conviven plantas nativas que aparecen naturalmente con especies introducidas que pueden comportarse como invasoras.