Las plantas que pueden mejorar la primera impresión sin hacer obras

Valeria Burrieza 20 de junio de 2026 01:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

No hace falta cambiar los muebles, pintar las paredes ni embarcarse en una reforma costosa. A veces, la transformación más impactante de un ambiente llega en forma de hoja: algunas plantas tienen la capacidad de modificar la percepción del espacio ; aportan altura, crean puntos focales, suman textura y transmiten esa sensación de armonía que suele asociarse con los interiores mejor diseñados.

“Con cualquiera de estas cuatro plantas, tu casa se va a ver mucho más elegante”, asegura Sofía Ferreira Lima, de Potit (@potitplantas). La clave está en que no son simplemente plantas de interior: tienen una presencia escultural que las convierte en protagonistas. Desde ejemplares de hojas gigantes hasta especies que crecieron en popularidad gracias al diseño contemporáneo, estas son las variedades que más impacto generan puertas adentro.

Strelitzia nicolai, una opción grande, elegante y sorprendentemente fácil de cuidar Ines Clusellas/ Revista Jardin

1. Spathiphyllum ‘Sensation’: elegancia en gran formato

Si el tradicional Spathiphyllum ya es conocido por su capacidad para adaptarse a interiores, la variedad ‘Sensation’ lleva esas virtudes a otra escala. Se trata de la versión más majestuosa de esta familia, con hojas profundamente nervadas que pueden alcanzar hasta un metro de largo.

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Su porte exuberante la convierte en una opción ideal para llenar espacios amplios sin necesidad de incorporar demasiados elementos decorativos. Además, es valorada por su capacidad para contribuir a la calidad del aire interior.

Spathiphyllum ‘Sensation’: hojas gigantes y elegancia instantánea para interiores Gentileza Potit Plantas

2. Strelitzia nicolai : la escultura vegetal

Con sus hojas grandes y su crecimiento marcadamente vertical, la Strelitzia nicolai tiene una presencia difícil de ignorar. Es una de las especies preferidas por arquitectos e interioristas para acompañar ambientes con techos altos o grandes ventanales .

Su silueta recuerda a la de las plantas tropicales que crecen en los hoteles de lujo y aporta instantáneamente una sensación de amplitud y sofisticación.

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Strelitzia nicolai es una de las favoritas de los interioristas para espacios amplios Ines Clusellas/ Revista Jardin

3. Monstera deliciosa : el clásico que nunca falla

Pocas plantas lograron mantenerse vigentes durante tanto tiempo en el mundo de la decoración. La Monstera deliciosa es un verdadero clásico contemporáneo.

Sus hojas perforadas generan juegos de luces y sombras que aportan dinamismo visual, mientras que su aspecto selvático introduce una cuota de frescura y relajación. Según Ferreira Lima, sigue siendo un básico imprescindible para quienes buscan espacios elegantes pero descontracturados , con ese toque cool que nunca pasa de moda.

Monstera deliciosa: el toque cool que no pasa de moda Ines Clusellas/ Revista Jardin

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4. Ficus pandurata : la planta más deseada

El Ficus pandurata se convirtió en una auténtica celebridad del diseño de interiores. Sus grandes hojas con forma de violín y su porte vertical explican por qué aparece una y otra vez en revistas, hoteles boutique y proyectos de decoración de todo el mundo.

Ferreira Lima destaca que actualmente es una de las plantas más buscadas en Google dentro de la categoría de ornamentales de interior . No sorprende: pocas especies tienen la capacidad de aportar tanta presencia con una estructura tan simple y elegante.

Ficus pandurata es una de las variedades de interior más buscadas Ines Clusellas/ Revista Jardin

Cuando una planta vale por diez objetos decorativos

Las tendencias actuales en interiorismo apuntan a espacios más despejados y menos recargados. En ese contexto, las plantas de gran porte cumplen una función estratégica: ocupan volumen, aportan vida y generan impacto visual sin necesidad de sumar adornos .

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