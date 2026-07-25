Legumbres, raíces y coles: por qué son los grandes alimentos del invierno

En esta temporada, el jardín y el mercado nos ofrecen ingredientes que, por su abundancia natural, nos invitan a profundizar en nuestra forma de procesar el alimento. Comer en sintonía con la naturaleza no es solo un acto de salud; es una estrategia de economía doméstica y un compromiso con el ciclo de la tierra.

A las coles se las conoce como las flores del invierno Ines Clusellas/ Revista Jardin

Mientras afuera el jardín parece detenerse en una pausa silenciosa, con la savia replegada y la tierra en reposo, en la cocina el ritmo es otro. Esta cocina lenta y abundante se contrapone con lo que pasa afuera en el jardín: frente a la desnudez del exterior, nuestra mesa se llena de densidad; frente al frío que paraliza, el calor de la olla en movimiento genera vida. Es en ese contraste donde el hogar se vuelve refugio. Cocinar despacio permite que el fuego haga el trabajo de predigestión, liberando sabores y nutrientes que los ritmos acelerados del verano no nos permiten alcanzar.

“Como cocinera y promotora de una cocina sin desperdicios, entiendo el invierno no como una etapa de escasez, sino como una oportunidad de cocina más cálida, contundente y de regeneración”

La nobleza de lo que nos da el invierno

En la siguiente tríada reside la fuerza de la estación. Las legumbres (lentejas, alubias, garbanzos) son cápsulas de energía latente. Aunque se cosechan en los meses previos, su naturaleza seca las vuelve el recurso más noble del invierno: pura proteína y fibra lista para ser activada. El remojo no es negociable; despierta las enzimas que facilitan la digestión y elimina antinutrientes.

Legumbres, raíces y coles concentran sabor y nutrientes en esta época del año Ines Clusellas/ Revista Jardin

A ellas se unen las raíces: zanahorias, remolachas, nabos, que bajo tierra concentran azúcares como mecanismo anticongelante. Y nuestras flores de invierno: las coles. El repollo (una roseta de hojas apretadas) y la coliflor (una flor inmadura) son estructuras de resistencia que desafían la escarcha.

Al asar las raíces, ocurre la caramelización de sus azúcares de forma natural debido a su densidad de almidón. Sin embargo, nuestras “flores y rosetas” de invierno necesitan una ayuda extra: al ser mayoritariamente agua y aire, requieren del aceite de oliva como conductor térmico o de girasol alto oleico, para que el calor se distribuya uniformemente. Así, logramos que el repollo se dore y sus bordes se vuelvan crocantes mediante la reacción de Maillard, antes de que el interior pierda su estructura. En nuestra cocina de aprovechamiento, las raíces se lavan con cepillo y se mantienen con piel, donde reside la mayor densidad de polifenoles y fibra. Al utilizar coles, las hojas externas y los cabos también se aprovechan.

Remolachas y coles en la huerta de invierno Ines Clusellas/ Revista Jardin

Regeneración en la olla

Caldos madre : las bases de nuestras sopas nacen de los recortes de la semana: cáscaras de cebolla, troncos de brócoli y extremos de zanahoria. Al hervirlos lentamente, realizamos una extracción mineral que luego nutre a las legumbres, dándoles una complejidad de sabor imposible de obtener de otro modo.

: las bases de nuestras sopas nacen de los recortes de la semana: cáscaras de cebolla, troncos de brócoli y extremos de zanahoria. Al hervirlos lentamente, realizamos una extracción mineral que luego nutre a las legumbres, dándoles una complejidad de sabor imposible de obtener de otro modo. Especias: el uso de jengibre, comino, pimienta y cúrcuma no es meramente aromático; estas especias tienen propiedades termogénicas que estimulan el metabolismo y mejoran la biodisponibilidad de los nutrientes en platos contundentes, como un buen guiso de lentejas.

Cocinar lento es un acto político y emocional. Es transformar un grano seco, una raíz terrosa o una col resistente en algo extraordinario . Este invierno, que tu cocina sea ese lugar donde el tiempo se detiene para devolvernos el calor que el mundo exterior nos quita.

Repollo verde asado sobre hummus de alubias

El repollo puede comerse dorado en el invierno Ines Clusellas/ Revista Jardin

Ingredientes

Para el repollo

Repollo verde, 1 u mediana

Aceite de girasol alto oleico, 3 cdas.

Sal y pimienta

Opcional, ralladura de 1 limón

Para el hummus de alubias

Alubias blancas, 400 g ya cocidas y activadas

Aceite de oliva, 2 cdas.

Jugo de limón, 1 cda.

Ajo, 2 dientes

Aquafaba, ½ taza

Pasta de sésamo, 1 cda.

Sal, una pizca

Preparación

Colocar las alubias cocidas en un procesador junto con el aceite, el ajo, la pasta de sésamo, el limón y la sal. Procesar agregando el agua de cocción poco a poco hasta obtener una emulsión lisa y densa. Reservar a temperatura ambiente.

Cortar el repollo en cuñas o “gajos”, asegurándote de que cada trozo mantenga una parte del tallo central (corazón) para que las hojas no se desprendan. Ideal en 4 si es chica, en 6 si es más grande. Pincelar cada cuña con aceite por ambos lados. Disponer en una placa y llevar a horno fuerte (200°C) por unos 15-20 minutos.

Buscar que los bordes de las hojas exteriores se vuelvan marrones y crocantes. El interior quedará tierno, cocido en su propio vapor.

Extender el hummus en la base de un plato grande y colocar las cuñas calientes encima. Terminar con ralladura de limón fresca.