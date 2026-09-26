Los siete errores que podés cometer en el jardín cuando creés que ya pasó el frío

26 de septiembre de 2026 01:00 6 ' minutos de lectura

Entre los primeros brotes y las últimas noches frías, la primavera exige saber cuándo intervenir

La primavera tiene una fama engañosa. El jardín reverdece, aparecen los primeros brotes, los rosales empiezan a insinuar sus pimpollos y una mañana soleada alcanza para hacernos creer que el invierno quedó definitivamente atrás. Pero la naturaleza no trabaja con calendarios : mientras algunas plantas despiertan con entusiasmo, otras todavía conservan el recuerdo de las noches frías.

En jardinería hay, en realidad, más de una primavera. Está esa primera, tímida y todavía inestable, en la que las temperaturas pueden oscilar, y también está la primavera más avanzada, cuando el suelo ya tomó temperatura y la vegetación entra decididamente en crecimiento. Confundir una con otra puede costarnos caro: brotes quemados, floraciones perdidas, raíces estresadas y plantas que tardarán semanas en recuperarse.

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Por eso es necesario mirar el jardín como un organismo en permanente transformación y no como una escenografía que cambia de golpe al llegar septiembre. Estos son los siete errores más frecuentes de esa primavera que parece haber dejado atrás el frío, pero todavía puede guardarse alguna sorpresa.

La primavera despierta al jardín, pero las bajas temperaturas todavía pueden jugar su última carta Serena Castagnola

Sacar las protecciones demasiado pronto

Dejar la tierra desnuda demasiado pronto es probablemente el error más tentador: aparece el sol, sube la temperatura durante el día y uno siente que ya es momento de retirar mantas, coberturas y resguardos.

Pero las plantas responden tanto a la temperatura diurna como a las mínimas nocturnas. Una helada tardía puede encontrar a los tejidos jóvenes en pleno despertar, cuando los brotes tiernos y las hojas recién desplegadas son particularmente vulnerables.

Los frutales son un buen ejemplo. Muchas especies necesitan atravesar un período de frío para completar adecuadamente sus procesos de reposo e inducción floral, pero una vez que las yemas comienzan a abrirse aumenta su sensibilidad a las heladas.

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La clave es no decidir por una tarde cálida, sino mirar el pronóstico, observar las mínimas y retirar las protecciones de manera gradual cuando el riesgo haya pasado.

El sol de primavera puede engañar: retirar las coberturas demasiado pronto deja a las plantas expuestas a los últimos fríos Ines Clusellas

Plantar como si el verano ya hubiera llegado

El vivero se llena de color y la tentación es irresistible: salvias, alocasias, tropicales, plantines de flor y toda esa colección de especies que parecen prometer un jardín exuberante en cuestión de días.

El problema es que una planta recién adquirida no sabe que nosotros estamos ansiosos por verla crecer. Necesita que el suelo y el ambiente sean adecuados para comenzar a desarrollar raíces.

Una buena regla consiste en elegir la planta en función del lugar y no el lugar en función de la planta. En otras palabras, primero observar qué condiciones ofrece el jardín —sol, sombra, humedad, suelo— y después buscar la especie que mejor se adapte.

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Así, además de evitar pérdidas, se consigue algo mucho más interesante: un jardín en el que las plantas no sobreviven a fuerza de cuidados, sino que prosperan porque están en el sitio que les corresponde.

El vivero invita a plantar de todo, pero elegir especies según las condiciones del jardín es clave para que prosperen Ines Clusellas/ Revista Jardin

Podar todo lo que quedó feo

La primavera despierta nuestro instinto de manos de tijera. Todo lo seco parece pedir un corte inmediato. Sin embargo, no todo lo que se ve marchito está necesariamente muerto. Después de una helada, conviene esperar y observar: los tejidos dañados pueden revelar con mayor claridad qué parte de la planta está viva cuando el crecimiento se reactive.

Además, la poda no debería obedecer solamente a criterios estéticos. En muchas especies, cortar demasiado pronto puede eliminar yemas que todavía tienen capacidad de rebrotar o alterar la floración.

La pregunta antes de podar debería ser menos “¿cómo hago para que esto se vea prolijo?” y más “¿qué necesita esta planta para completar su ciclo?”.

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Después del invierno, no todo lo que se ve seco o desprolijo necesita una tijera: antes de podar, conviene comprobar qué sigue vivo Ines Clusellas/ Revista Jardin

Dejar el suelo desnudo

Otro pequeño pecado de primavera: limpiar tanto que el cantero termina convertido en una superficie de tierra perfectamente visible.

En jardinería hay una idea particularmente interesante: cubrir el suelo es una forma de cuidarlo. Plantar con bastante densidad ayuda a proteger la microbiología del suelo y combinar especies que atraviesan diferentes momentos de actividad es una manera de cuidarlo porque, mientras una planta entra en reposo, deja espacio temporal para que otra continúe creciendo.

La lógica es casi la de una comunidad: mientras una planta descansa, otra ocupa su lugar. De ese modo se reduce el suelo desnudo, se aprovecha mejor el espacio y el jardín conserva interés durante más tiempo.

La primavera no llega de golpe: el jardín atraviesa una transición que conviene respetar Ines Clusellas

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Regar por entusiasmo y no por necesidad

Con los primeros brotes aparece otro reflejo automático: aumentar el riego. Pero el crecimiento primaveral no significa que todas las plantas necesiten la misma cantidad de agua. El requerimiento depende de la especie, el tipo de suelo, la exposición, el viento, el tamaño de la planta y, por supuesto, las lluvias.

El exceso de agua puede ser tan perjudicial como la falta. Un suelo permanentemente saturado reduce la disponibilidad de oxígeno para las raíces y puede favorecer problemas radiculares.

Por eso conviene hundir los dedos en la tierra antes de abrir la canilla. La primavera pide atención, no abundancia indiscriminada.

Antes de regar, conviene tocar la tierra: en primavera, la humedad se comprueba antes de abrir la canilla Ines Clusellas/ Revista Jardin

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Fertilizar todo el jardín de una vez

Hay una asociación casi automática entre primavera y fertilizante: si todo empieza a crecer, pensamos que todo necesita alimento.

Pero un jardín no es una única planta. Cada especie tiene sus propios ritmos, y fertilizar sin considerar esos ciclos puede ser innecesario o incluso contraproducente.

Antes de fertilizar conviene preguntarse qué planta lo necesita, en qué momento de su ciclo se encuentra y qué aporta ya el suelo. Un jardín saludable no se construye a fuerza de insumos, sino de buenas relaciones entre plantas, suelo, agua y luz.

Fertilizar no es alimentar por rutina: cada planta necesita nutrientes según su etapa, el suelo y sus condiciones de crecimiento Istock - iStockphoto

Creer que todo el jardín tiene que florecer ahora

Quizás sea el error más sutil. La primavera tiene una potencia visual tan extraordinaria que podemos terminar diseñando el jardín para su propio espectáculo. Pero un buen jardín no debería tener un único acto.

En jardinería se busca justamente lo contrario: especies que tengan distintos momentos de actividad, diferentes formas y hábitos, para que siempre haya algo sucediendo. La combinación de anuales y perennes, por ejemplo, permite superponer ciclos y mantener una plantación densa y cambiante.

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