Palacio Molina: la transformación paisajística de la sede de Casa FOA 2026

Donde antes había escombros, yuyos, ramas caídas y charcos… ahora hay senderos ajardinados y propuestas paisajísticas que invitan a recorrer el espacio. En esta nueva edición de Casa FOA 2026, en el ex Palacio Molina, el patio industrial que organizaba las naves de producción estaba colapsado. Con el barro hasta las rodillas, los paisajistas trabajaron contrarreloj para cambiarle la piel al corazón de esta sede, cuya consigna es la alquimia.

Con heridas visibles, al borde del colapso: así está el edificio de la ex fábrica Alpargatas que se prepara para una transformación radical. En pleno corazón de Barracas, el Palacio Molina conserva la monumentalidad de fines del siglo XIX, aunque tres décadas de abandono dejaron una marca profunda: vidrios rotos, techos dañados, vigas deformadas y pisos castigados por la humedad. Ahora, el diseño, la arquitectura y el paisajismo hicieron su magia para la 41° edición que hasta el 1 de noviembre se podrá disfrutar en una sede castigada por el tiempo, pero recuperada por profesionales.

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Tomás Nadares recibió el premio a "Mejor Espacio Exterior" en el patio central y se adueñó de la magnífica arquitectura creando un proyecto contemporáneo muy apoyado en el color Gentileza Casa FOA

Una de las propuestas, Tramas del Tiempo, llevó al estudio de Tomás Nadares a aplicar estrategias regenerativas donde naturaleza, patrimonio y diseño se encuentran para crear nuevas formas de habitar. Nadares construyó una experiencia inmersiva de la nada. O más bien, del abandono. En el espacio 8 recuperó el aire y la circulación, abrió una nueva forma de habitar en un área clave, que ahora se llenó de verde y especies autóctonas. La estrategia le valió el premio al Mejor Espacio Exterior 2026.

El epacio 8, "Tramas del Tiempo", presentó un innovador proyecto paisajístico para reutilizar el corazón de la ex fábrica de Alpargatas Gentileza Casa FOA

El recorrido está marcado por un color pregnante, el naranja, que asume una identidad propia: imprime su huella en el paisajismo y, a la vez, se deja ver por las ventanas del edificio que funcionó como motor productivo en la época de la fábrica de Alpargatas.

El naranja forma parte de cercos, toldos y de la vegetación creando un espacio alegre y que invita a ser recorrido Gentileza Casa FOA

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Estanques con plantas acuáticas y un diseño de iluminación que acompaña la idea completan el trabajo de Nadares, que logró recuperar el espíritu del lugar.

Por otra parte, Guadalupe Diez trabajó el concepto de estar inmersos en una fosa. Su espacio, el 18, asume el desafío de quitar capas y capas de olvido para que se produzca la alquimia: el trabajo de limpieza permitió descubrir rincones secretos y variantes que, desde la arquitectura, potencian la propuesta. “Entrar, hacer una pausa y detenerse a contemplar. Este es el desafío”, dice la interiorista, que configuró balcones con detalles de tubos de hierro y pisos de deck. Una rampa guía el circuito donde se aprecian las plantas existentes, recuperadas, que conviven con totoras, musgos, gramíneas y otras especies.

El espacio 18 de Guadalupe Diez se proyectó como un gran espacio con decks y mobiliario de líneas modernas. Sobre la fachada del edificio trepan estructuras doradas de acero inoxidable Gentileza Casa FOA

Toneladas de tierra fértil, plantines y una gran convicción: controlar el descontrol que produjeron las lluvias, el sol extremo y la falta de mantenimiento. Ahora, el jardín que estuvo invadido por la maleza se transforma en parte de esta edición donde mandan las tendencias sobre las nuevas formas de habitar.

Las soluciones de mobiliario y accesorios completan la escena. Y las estructuras doradas de acero inoxidable trepan por la fachada “del coliseo invitándonos a contemplar y disfrutar de este gran patio”, dice Diez.

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La propuesta de la Heladería Shock Ba incluye una huerta y canteros a cargo del paisajista Eduardo Stafforini Gentileza Casa FOA

En tanto, la apuesta de la heladería artesanal Schock.BA sumó parte de su backstage a la escenografía: instaló una huerta que se funde en el paisaje e integra esculturas artísticas en el mismo planteo. “La idea principal fue crear un espacio de máxima transparencia que permita descubrir la actividad de la heladería desde sus cuatro caras, diluyendo el límite entre el interior y el exterior”, explican desde el estudio Nisen Arquitectura. Con paneles vidriados que tamizan la luz natural, el deck exterior cobra relevancia como expansión de la heladería. Y extiende la experiencia a partir de la propuesta paisajística de Eduardo Stafforini, con bambúes, especies aromáticas y frutales, que incorpora en el recorrido las esculturas de los artistas Carlos Uruzola y Gerardo Pochettino.

El diseño incluye esculturas de los artistas Carlos Uruzola y Gerardo Pochettino Gentileza Casa FOA

El estudio de arquitectura Nisen fue el encargado de darle vida al proyecto de la heladería con paneles vidriados y un gran deck Gentileza Casa FOA

El diseño de paisaje juega su propio partido. Plantea un contraste entre la vegetación que avanza sobre la antigua fábrica y abre una nueva lectura en los 5700 metros cuadrados que conforman este emblema del pasado industrial porteño. Entre muros que todavía conservan las huellas de su pasado industrial, patios y jardines recuperan protagonismo y se incorporan al recorrido como una extensión de la arquitectura. El paisajismo acompaña esa transformación con variedad de plantas, texturas y juegos de luz que conectan interiores y exteriores. Naturaleza, diseño y patrimonio se superponen así en un edificio que suma nuevos usos sin borrar su historia . El edificio vuelve a activarse también desde sus espacios abiertos, con intervenciones que trabajan sobre sus huellas originales y ensayan nuevas maneras de recorrerlo y habitarlo. “Recuperar sin borrar la memoria del edificio fue la consigna”, plantea Catalina Ulloa, responsable del área de arquitectura de la muestra.

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Cuándo: del 1 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

Dónde: Palacio Molina, Av. Regimiento de Patricios 1053, Barracas, CABA.