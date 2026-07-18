PlantTok: cómo una hoja puede volverse viral y cambiar el mercado de las plantas

Valeria Burrieza 18 de julio de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Una hoja nueva se despliega. Alguien acerca el celular. Música suave. Corte rápido. Millones de reproducciones.

Lo que hace apenas una década ocurría en viveros especializados, reuniones de coleccionistas o foros de aficionados ahora sucede en videos de treinta segundos, porque TikTok transformó a las plantas en las protagonistas de una de las comunidades más inquietas de internet: la comunidad PlantTok.

Y el fenómeno va mucho más allá del entretenimiento. La red social está redefiniendo qué especies compramos, cuánto estamos dispuestos a pagar por ellas y hasta la manera en que aprendemos jardinería .

PlantTok, el fenómeno viral que combina entretenimiento y jardinería Istock - iStockphoto

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Una hoja vale más que una flor

Durante décadas, el mercado ornamental estuvo dominado por las flores. Rosales, azaleas, camelias o jazmines eran las grandes estrellas del jardín. Pero TikTok cambió las reglas: ahora la nueva obsesión son las hojas y cuanto más grandes, perforadas, texturadas o variegadas, mejor.

TikTok premia lo visual y algunas especies parecen haber evolucionado específicamente para la cámara

Las monsteras son el mejor ejemplo. Sus hojas recortadas generan imágenes impactantes incluso para quienes nunca tuvieron una planta. La popularidad alcanzó tal magnitud que especies como la Monstera deliciosa y la Monstera adansonii se convirtieron en algunas de las protagonistas más reconocibles de PlantTok. La M. adansonii, con sus características perforaciones naturales, llegó a ser señalada como una de las plantas más virales de la plataforma.

Las hojas son la nueva obsesión de las redes y son más valoradas las más grandes, perforadas, texturadas o variegadas Istock y Archivo Revista Jardin

Si bien Instagram impulsó la moda de los interiores llenos de plantas, TikTok dio un paso más y llevó el coleccionismo a otro nivel. Las especies con manchas blancas, crema o rosadas comenzaron a acumular millones de visualizaciones. Y la razón es sencilla: cada hoja es distinta.

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Una Monstera ‘Thai Constellation’ nunca produce dos hojas iguales. Lo mismo ocurre con Philodendron ‘Pink Princess’ o ‘Marble Queen Pothos’.

La incertidumbre sobre cómo aparecerá la próxima hoja funciona casi como una serie de suspenso vegetal con final abierto

En muchos videos, la apertura de una hoja nueva se convierte en un acontecimiento seguido por miles de personas . Y esto no es casual, porque TikTok recompensa la expectativa, el nuevo capítulo de una historia que se escribe en vivo día a día, y pocas cosas generan más expectativa para un coleccionista que descubrir el patrón de variegación de una hoja recién desplegada.

Los hashtags vinculados a jardinería urbana, plantas de interior y coleccionismo suman millones de visualizaciones en las redes sociales Istock - iStockphoto

Del libro al algoritmo

Quizás el cambio más profundo no tenga que ver con las plantas sino con el aprendizaje. Hasta hace pocos años, quien quería aprender jardinería consultaba libros, revistas especializadas o viveristas experimentados. Hoy gran parte de ese conocimiento circula en videos cortos.

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Propagación por esquejes, recuperación de plantas estresadas, armado de sustratos, control de plagas o trasplantes son algunos de los temas más consumidos dentro de PlantTok. Los hashtags vinculados a jardinería urbana, plantas de interior y coleccionismo reúnen miles de millones de visualizaciones en todo el mundo.

Nunca fue tan fácil acceder a información sobre cultivo. Y nunca fue tan fácil recibir información incompleta

Muchos contenidos muestran resultados espectaculares sin explicar factores decisivos como la orientación de una ventana, la humedad ambiental o las diferencias climáticas entre regiones. Por ejemplo, lo que funciona en una casa soleada de Florida puede fracasar por completo en un departamento porteño orientado al sur.

El fenómeno argentino

Argentina no quedó al margen. En TikTok crecen las cuentas dedicadas exclusivamente a plantas de interior, rescate de ejemplares abandonados, propagación doméstica y recorridos por colecciones privadas.

A diferencia de otras redes, donde predominan las fotografías perfectas, TikTok favorece los procesos y la recuperación de plantas enfermas genera tantas visualizaciones como las plantas perfectas.

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TikTok valora los videos donde se muestran los procesos de recuperación de plantas enfermas Istock - iStockphoto

Los videos más exitosos suelen mostrar transformaciones: una monstera recuperada después de una plaga, un esqueje que desarrolla raíces o una planta olvidada que vuelve a crecer.

Otro fenómeno impulsado por TikTok es la consolidación del concepto de urban jungle. Ya no se trata de tener una planta sobre una mesa; la aspiración es convertir la casa en un pequeño ecosistema. Monsteras gigantes, philodendrons trepadores, potus colgantes, helechos exuberantes y alocasias escultóricas aparecen ocupando bibliotecas, paredes y rincones completos.

Ahora la aspiración parece ser convertir el interior en una jungla Istock - iStockphoto

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Las plantas dejan de funcionar como decoración y pasan a convertirse en protagonistas del espacio

La planta como identidad

Pero quizás el cambio cultural más interesante sea otro. Antes una planta era un objeto decorativo y ahora es parte de una identidad . En TikTok abundan perfiles donde los usuarios documentan el crecimiento de sus ejemplares durante años: plantas que tienen nombres, historias y seguidores.

Algunas especies se transforman en símbolos de pertenencia dentro de comunidades específicas

Hay plantas que funcionan como piezas de colección. Algunas incluso alcanzan precios elevados impulsadas por la demanda generada en redes sociales.