Podar menos y mejor: el secreto para lograr cercos duraderos y equilibrados

Cuando la búsqueda de perfección geométrica domina sobre las necesidades de la planta, el jardín puede perder textura, movimiento y vitalidad Valeria Burrieza 12 de septiembre de 2026 01:00 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Durante años, la poda de los cercos pareció tener un solo objetivo: conseguir una superficie verde, lisa y perfectamente pareja, casi como si el jardín hubiera pasado por una peluquería militar. Pero hay una diferencia importante entre un cerco bien podado y uno simplemente recortado: el primero conserva la lógica de crecimiento de la planta; el segundo la obliga a entrar en un molde.

La clave está en entender que un cerco no es una pared. Sigue siendo un conjunto de arbustos vivos, con ramas que necesitan luz, hojas que necesitan espacio y brotes que responden de manera diferente según dónde se realice el corte.

publicidad

publicidad

Por eso, la poda más inteligente no es necesariamente la que deja la superficie más impecable. Es la que consigue que el cerco se mantenga denso, sano y proporcionado sin perder su condición vegetal .

La mejor poda no es la más prolija, sino la que mantiene el cerco denso y saludable Archivo Revista Jardin

El secreto empieza por la forma

Uno de los errores más frecuentes es buscar un rectángulo perfecto: laterales completamente verticales y una parte superior tan ancha como la base. A simple vista puede parecer prolijo, pero botánicamente es una mala idea.

En un cerco vegetal, la base debería ser ligeramente más ancha que la parte superior. La silueta resultante es un trapecio muy suave, casi imperceptible, pero con una ventaja enorme: permite que la luz alcance las ramas inferiores. Cuando el sector superior sobresale demasiado, termina proyectando sombra sobre la parte baja y, con el tiempo, aparecen ramas desnudas y sectores leñosos .

Un buen cerco no se construye solamente con tijera; también se diseña con luz

No todo lo que sobresale necesita desaparecer

Otro cambio interesante es dejar de pensar la poda como una operación de limpieza. Un brote que se escapa de la línea no necesariamente es un problema: puede ser parte del crecimiento que permitirá que la planta se ramifique y gane densidad.

publicidad

publicidad

En los cercos formales jóvenes, las podas de formación buscan justamente estimular la ramificación lateral. Con cortes moderados y progresivos, la planta desarrolla más brotes y construye una estructura tupida antes de llegar a convertirse en esa pantalla vegetal que se pretende conseguir. Los cortes demasiado severos, en cambio, pueden dejar expuesta la madera vieja y generar zonas difíciles de recuperar.

Por eso conviene una regla sencilla: mejor corregir poco y con frecuencia que esperar a que el cerco se descontrole para después arrasarlo.

Los cortes demasiado severos, en cambio, pueden dejar expuesta la madera vieja y generar sectores difíciles de recuperar Archivo Revista Jardin

El problema de la “plastificación”

Hay una imagen muy reconocible en algunos jardines: cercos cortados con tanta precisión que parecen bloques de material verde. No hay ramas que sobresalgan, no hay movimiento, no hay diferencias de textura.

Ese resultado no es incorrecto cuando se busca un diseño estrictamente geométrico. El problema aparece cuando se aplica el mismo tratamiento a cualquier especie y en cualquier situación.

publicidad

publicidad

La frecuencia de poda debe responder al ritmo de la planta, no al calendario

No todas las coníferas o arbustos responden igual al corte. Tampoco tiene sentido podar con la misma intensidad una planta recién formada que un cerco adulto que lleva años acumulando madera.

Ignacio Van Heden, viverista y paisajista, plantea la poda de los cercos desde una mirada muy concreta: “No se trata únicamente de mantener una forma, sino de acompañar el crecimiento de la planta para conseguirla”. Su experiencia como viverista parte justamente de trabajar con la estructura vegetal y no solamente con su apariencia exterior.

La apariencia exterior es secundaria, lo importante es la salud de la planta Gentileza Ignacio Van Heden

¿Cuándo conviene sacar la tijera?

A mediados de primavera es un momento especialmente interesante para podar porque permite intervenir después del primer gran impulso vegetativo, aunque el calendario siempre debe ajustarse a la especie y a las condiciones de cada jardín.

No hay que olvidar, además, que algunas plantas se cultivan como cerco precisamente por sus flores. En esos casos, una poda demasiado anticipada puede eliminar parte de los brotes florales y convertir una planta ornamental en una simple pantalla verde.

publicidad

publicidad

En los cercos jóvenes, las podas de formación deben ser moderadas y progresivas para estimular la ramificación lateral y lograr una estructura densa Archivo Revista Jardin

Una poda que se note menos

La mejor poda de mantenimiento es, paradójicamente, la que después de unas semanas parece que nunca ocurrió. Para conseguirla, conviene trabajar con cortes pequeños, respetar la estructura del arbusto y mantener una inclinación suave hacia el interior desde la base hasta la parte superior. Una soga tensada puede ayudar a mantener la línea en cercos largos, pero no debería convertirse en una excusa para cortar todo lo que se separe de ella unos milímetros. La geometría funciona mejor cuando está sostenida por una planta saludable.

Y hay otro detalle: no todos los cercos necesitan la misma frecuencia de poda. Una especie vigorosa puede exigir varias intervenciones durante la temporada de crecimiento, mientras que otra puede mantenerse con una sola. La frecuencia debe responder al ritmo de la planta, no al calendario de la máquina.