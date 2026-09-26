Por qué ahora es el momento de devolver las dalias al jardín

La primavera es el momento ideal para plantarlas, dividir sus tubérculos y obtener nuevas plantas sin gastar de más

Cuesta imaginar que esas formas irregulares, arrugadas y aparentemente inertes escondan una de las floraciones más exuberantes del jardín . Sin embargo, ese es justamente el encanto de las Dahlia: debajo de la tierra guardan una reserva de energía capaz de transformarse, en una sola temporada, en matas cubiertas de flores que pueden durar hasta bien entrado el otoño.

Las dalias llenan el jardín de flores durante todo el verano Gentileza Carolina Pell

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La primavera marca el comienzo de ese espectáculo. Es el momento en que los tubérculos vuelven al cantero, aparecen los primeros brotes y también la oportunidad perfecta para multiplicarlas sin necesidad de comprar nuevas plantas .

A diferencia de otras especies que requieren años para alcanzar su mejor versión, las dalias responden rápido. Con algunos cuidados iniciales, recompensan con tallos vigorosos, flores enormes y una producción que parece no agotarse.

En primavera es el momento de volver a llevar los tubérculos al cantero y esperar que la magia suceda Ines Clusellas/ Revista Jardin

Momento de devolverlas al jardín

Si los tubérculos pasaron el invierno fuera de la tierra, conviene no demorar demasiado. La paisajista Carolina Pell recomienda: “Los tubérculos de dalias que se hayan levantado en el invierno deben ir al cantero cuanto antes para aprovechar el aumento gradual de la temperatura.”

Ese regreso temprano les permite aprovechar el aumento gradual de la temperatura del suelo y desarrollar raíces antes de que llegue el calor más intenso

Las dalias agradecen un suelo suelto, profundo y con buen drenaje. Un exceso de humedad puede favorecer la pudrición de los tubérculos, por eso la preparación del hoyo resulta casi tan importante como la plantación . Pell aconseja una combinación sencilla y muy efectiva: “Se puede agregar pometina al fondo del hoyo y arena al sustrato.”

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La pometina aporta nutrientes durante el comienzo del crecimiento, mientras que la arena mejora la estructura del suelo y facilita el drenaje, especialmente en terrenos pesados.

El tubérculo debe colocarse con el cuello orientado hacia arriba, cubrirse con tierra sin compactarla demasiado y regarse de forma moderada hasta que aparezcan los primeros brotes.

De la correcta preparación y plantación del hoyo depende el éxito de la planta Ines Clusellas/ Revista Jardin

Multiplicar una planta y obtener varias

Una de las grandes ventajas de las dalias es que cada temporada permiten ampliar la colección . Cuando el tubérculo desarrolla varios ojos o puntos de crecimiento, puede dividirse para obtener nuevas plantas. La condición es sencilla: cada fragmento debe conservar una parte del cuello y al menos una yema viable.

Esa multiplicación no solo permite llenar nuevos canteros; también es una forma práctica de conservar variedades especialmente valiosas sin depender de una única planta.

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Uno de los errores de cultivo más frecuentes consiste en esperar a que la planta crezca para instalar un tutor. Cuando los tallos ya están desarrollados, clavarlo puede dañar el tubérculo.

Por eso Pell recomienda un detalle que conviene no pasar por alto al sembrar: “Colocar un cartel con la variedad si la sabemos y tutorar.” El tutor queda instalado desde el comienzo y acompaña el crecimiento de la planta sin necesidad de intervenir después. El cartel, además, resuelve otro problema muy común entre quienes coleccionan dalias: recordar cuál era cuál cuando aparecen decenas de variedades distintas.

Hay una característica que convierte a las dalias en una de las mejores plantas para quienes disfrutan llevar flores a la casa: cuanto más se cosechan, más producen . Cada corte estimula la emisión de nuevos tallos florales y prolonga la floración durante buena parte del verano y el otoño. Eliminar las flores marchitas también ayuda a que la planta concentre su energía en producir nuevos pimpollos en lugar de formar semillas.

La dalia es una planta generosa que cuanto más se cosecha, más produce Ines Clusellas/ Revista Jardin

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Combinaciones que potencian el efecto

Las dalias funcionan especialmente bien cuando se combinan con especies de aspecto más liviano. Las gauras, la Verbena bonariensis, las salvias, el cosmos y gramíneas ornamentales como Pennisetum o Muhlenbergia capillaris crean un contraste muy atractivo con sus flores voluminosas.

Mientras las dalias aportan impacto y color, las otras especies suman movimiento y transparencia, dos recursos que el paisajismo contemporáneo utiliza cada vez más para crear jardines menos rígidos.

Las dalias generan nuevas plantas a partir de la división de tubérculos Carolina Pell

El milagro escondido bajo tierra

Quizá el mayor atractivo de las dalias sea que durante semanas parecen no hacer nada y, de pronto, empiezan a brotar. Después llegan los tallos, las hojas, los primeros pimpollos y, casi sin darse cuenta, aquel tubérculo que cabía en la palma de la mano termina convertido en una planta capaz de sostener decenas de flores.