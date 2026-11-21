Tras meses como orugas agrupadas en la vegetación, emergen casi al mismo tiempo cuando aumentan las temperaturas

Para esta primavera, en reservas urbanas como la de Costanera Sur o en algún otro reducto silvestre se pueden ver volar cientos de mariposas perezosas (Actinote pellenea). Esto se debe a que las hembras del otoño pasado pusieron hasta 400 huevos en sus plantas hospedadoras. Antes de que lleguen los días fríos, nacen las orugas y se mantendrán juntas allí durante todo el invierno alimentándose solo en los momentos más favorables.

La oruga de la mariposa perezosa Gentileza Agustina Oribe

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En cuanto comienza a elevarse la temperatura, se acelera la actividad: comen con mayor voracidad, crecen y forman la crisálida. Y cuando el tiempo es propicio eclosionan al mismo tiempo. A diferencia de otras especies muy veloces, las perezosas avanzan con vuelo lento, lo que permite apreciar su diseño amarillo anaranjado en fondo negro. No suelen alejarse demasiado de las plantas donde ponen los huevos en el envés de una sola hoja.

Las hembras de la mariposa ponen los huevos en las hojas, en la parte de atrás o envés Gentileza Agustina Oribe

Estas plantas con las que evolucionaron son las Asteráceas, como la chilca de olor (Austroeupatorium inulifolium), aliso de río (Tessaria integrifolia), plantas del género Mikania y margarita de bañado (Senecio bonariensis), siempre en sitios húmedos y soleados. Las mariposas de esta generación primaveral iniciarán un nuevo ciclo que concluirá con una segunda aparición de mariposas a fines de este verano y otoño, dependiendo de las condiciones climáticas.

El néctar de la especie Bidens pilosa atrae a las mariposas adultas Gentileza Romina Galeota Lencina

Con la llegada de los días cálidos, la mariposa perezosa vuelve a poblar espacios naturales. Su estrecha relación con diversas plantas nativas permite observar un ciclo de vida tan complejo como fascinante

Es decir, esta especie de mariposa realiza al menos dos ciclos completos por año, y el 80 por ciento de su vida permanecen en la etapa de orugas. Las adultas se alimentan de néctar de flores de colores claros, tales como Pascalia glauca, Bidens pilosa, del género Baccharis gustan de especies como B. salicifolia, B. glutinosa y B. articulata.

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Baccharis salicifolia y Baccharis glutinosa, dos especies que ofrecen alimento a las perezosas adultas Gentileza Candela Castro y Romina Galeota

También buscan Mikania cordifolia, Senecio pterophorus y Senecio selloi. Además de algunas flores de plantas exóticas. Es más difícil encontrar estas mariposas en flores rojas o azules, a excepción de alguna lantana.

Un ejemplar de Mikania cordifolia con mariposa alimentándose de sus flores Gentileza Candela Castro

Las orugas son marrones con una banda gris central y están llenas de espinas con pelos, que a simple vista dan temor. Pero como todas las larvas de las mariposas diurnas, son totalmente inofensivas para el humano. Las pupas son claras con bandas oscuras, muy difíciles de encontrar.

Huevos y larvas de mariposa en el envés de las hojas Gentileza Agustina Oribe

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Los machos de las perezosas son sumamente territoriales, pueden llegar a confrontar con otros machos, insectos y, en ocasiones, pueden perseguir aves. Las hembras son más difíciles de observar porque vuelan menos, quedan posadas en la vegetación por más tiempo. Son más grandes, pesadas y con colores más apagados. Ezequiel Núñez Bustos, investigador del Conicet, ha estudiado en profundidad la biología y comportamiento de esta especie y de otras del género Actinote presentes en nuestro país.

Senecio pterophorus y Senecio bonariensis, ideales para atraer las mariposas Archivo Revista Jardin

Todas presentan características similares, pero la perezosa común posee la particularidad de tener tanta variabilidad en el diseño de sus alas que resulta muy difícil con frecuencia identificarla respecto de especies similares como Actinote pyrrha. Históricamente, los investigadores han cometido variados errores de identificación y solo con el estudio detallado de su biología y los análisis genéticos actuales pudieron esclarecerse, aunque no deja de ser difícil en el campo, sobre todo con las hembras.

Astrepatoriun inulifoliun, otra de las especies que nos aseguran mariposas en el jardín Gentileza Agustina Oribe

Si plantamos una chilca de olor es muy probable que tengamos la oportunidad de observar el ciclo completo de esta mariposa sin ningún tipo de esfuerzo ni intervención, lo que puede aprovecharse en las escuelas para construir aulas a cielo abierto y acercar a las infancias a la asombrosa naturaleza que nos rodea, pero que cada vez vemos menos.

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