Por qué las flores secas ganan cada vez más espacio en el diseño

Conos, espigas, cápsulas de semillas y gramíneas secas se convierten en protagonistas cuando muchas plantas entran en reposo Valeria Burrieza 29 de agosto de 2026 01:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

Hay un momento en que casi todos cometemos el mismo error: apenas una flor empieza a marchitarse, buscamos la tijera. Sin embargo, cada vez más paisajistas eligen conservarlas porque descubrieron que muchas plantas alcanzan una belleza inesperada cuando la flor termina su ciclo .

Al secarse, las inflorescencias cambian de color, revelan estructuras que antes permanecían ocultas y adquieren un aspecto escultórico capaz de sostener el interés del jardín durante semanas o incluso meses. En invierno, cuando las floraciones escasean, esas siluetas secas aportan textura y una paleta de tonos ocres, dorados y cobrizos que dialoga con la luz de la estación.

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Las inflorescencias secas prolongan el interés del jardín mucho después de que termina la floración Ines Clusellas/ Revista Jardin

Una segunda temporada de belleza

Lejos de perder atractivo, muchas especies inician una segunda etapa ornamental una vez que termina la floración. Las espigas se vuelven más livianas, las cabezas florales se transforman en delicadas estructuras geométricas y las cápsulas de semillas adquieren formas sorprendentes.

Es un cambio sutil, pero profundo en el que el jardín deja de depender exclusivamente del color y empieza a apoyarse en otros recursos visuales: las transparencias, las texturas, las sombras y el movimiento que produce el viento al atravesar las flores secas.

La belleza ya no está solamente en la exuberancia de una flor abierta, sino también en la elegancia de su transformación

No es casual que esta estética ocupe un lugar central en los jardines naturalistas. Diseñadores de todo el mundo aprovechan esas estructuras secas para mantener vivo el paisaje durante el otoño y el invierno, cuando muchas especies entran en reposo.

Sacbiosas y hortensia, dos flores que secas prácticamente no pierden su forma original y evolucionan hacia una gama de tonos invernales Ines Clusellas/ Revista Jardin

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Las protagonistas del invierno

Algunas plantas parecen haber sido creadas para lucirse precisamente cuando la flor desaparece. Las Echinacea conservan durante meses sus característicos conos centrales, que adquieren un tono oscuro y una textura casi escultórica. Las Verbena bonariensis mantienen en pie sus delicadas cabezas florales, que capturan la luz y generan una trama aérea incluso cuando ya no conservan color.

Las gramíneas ornamentales también encuentran en esta etapa uno de sus mejores momentos. Las panojas de Miscanthus, Pennisetum o Stipa tenuissima cambian lentamente del plateado al dorado y continúan moviéndose con la brisa, aportando dinamismo cuando el resto del jardín parece detenido.

Algo similar ocurre con los Eryngium, cuyas inflorescencias secas prácticamente no pierden su forma original, o con las Achillea, que evolucionan hacia una gama de cobres y marrones que armoniza con los paisajes invernales. Incluso las hortensias ofrecen un espectáculo diferente: sus grandes flores pasan del blanco, azul o rosa a una combinación de verdes envejecidos, ocres y tonos vinosos que muchos consideran aún más atractivos que los de la floración inicial.

Stipa tenuissima y Pennisetus orientale, dos especies que no pierden encanto, aun secas Ines Clusellas/ Revista Jardin

La luz hace el resto

Las flores secas tienen una virtud que pocas plantas poseen: cambian constantemente según la luz. El sol bajo del invierno resalta sus transparencias, las primeras heladas dibujan cristales sobre las espigas y el contraluz convierte cada inflorescencia en una silueta delicada.

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Por eso, un jardín diseñado para conservar estas estructuras nunca se ve exactamente igual. Cada mañana ofrece una escena distinta y cada estación agrega nuevos matices. Incluso la lluvia, que oscurece temporalmente los tonos secos, aporta una belleza efímera antes de que el sol vuelva a iluminarlos.

Con la luz del invierno, las estructuras secas adquieren un protagonismo inesperado capturan la luz Ines Clusellas/ Revista Jardin

Mucho más que un recurso estético

Además de su valor ornamental, las inflorescencias secas cumplen una función ecológica. Muchas conservan semillas que sirven de alimento para aves durante el invierno, mientras que otras ofrecen refugio a insectos benéficos cuando escasean otros sitios donde protegerse del frío. Mantenerlas en el jardín hasta el final de la estación también ayuda a proteger los nuevos brotes que comenzarán a desarrollarse con la llegada de la primavera.

Esa combinación de belleza y funcionalidad explica por qué cada vez más paisajistas retrasan la poda . En lugar de limpiar el jardín apenas termina la floración, esperan hasta fines del invierno, cuando las nuevas yemas comienzan a despertar y las estructuras secas ya cumplieron su ciclo.

El valor ornamental de algunas especies, como Eryngium planum, alcanza su punto más alto cuando los pétalos ya cayeron Istock - iStockphoto

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