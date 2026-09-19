Por qué un cerco vivo se queda sin hojas abajo aunque parezca sano

Repetir siempre los mismos cortes y darle una forma inadecuada al cerco puede favorecer la pérdida de follaje en la base y acelerar su envejecimiento

Hay un momento en que el cerco vivo empieza a delatar un problema: arriba sigue verde, compacto y prolijo, pero abajo aparecen ramas desnudas, madera y agujeros que antes no estaban . La reacción más habitual es sacar la tijera y emparejar. El problema es que, si se repite siempre de la misma manera, esa poda puede estar fabricando exactamente aquello que se intenta corregir.

La clave no está solamente en cuánto se poda, sino en dónde se concentra el corte y qué forma se le da al cerco . Un cerco que quiere mantenerse tupido desde el suelo necesita recibir luz también en sus partes bajas. Por eso, cuando se trata de un cerco formal, la base debería ser ligeramente más ancha que la parte superior: una silueta casi trapezoidal que permita que el sol llegue hasta las ramas inferiores. Si se hace al revés —más ancho arriba que abajo—, el propio follaje superior termina sombreando la base y favoreciendo su progresivo despoblamiento.

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El secreto de un cerco compacto también está en dejar entrar el sol Ines Clusellas

El error de podar siempre la misma capa

Hay otra trampa menos evidente. Cuando se pasa la tijera o la máquina por la superficie del cerco una y otra vez, se genera una suerte de piel verde exterior: aparecen muchas ramificaciones jóvenes y densas inmediatamente detrás del corte, mientras el interior se vuelve cada vez más oscuro y leñoso.

Con los años, la planta puede quedar verde donde recibe luz y desnuda donde más interesa que esté cubierta. No es que el cerco haya decidido ponerse viejo de golpe: la poda repetitiva puede haber desplazado el crecimiento hacia el exterior.

En los arbustos, además, no todas las ramas tienen el mismo valor. Las más antiguas suelen perder fuerza y producir menos brotes. Por eso, cuando un cerco ya está muy envejecido, no siempre sirve recortar las puntas: puede ser necesario eliminar algunas ramas viejas desde su inserción para estimular una renovación desde abajo . Esa es la lógica de la poda de rejuvenecimiento.

Cuando la tijera trabaja siempre sobre la misma capa, el cerco puede empezar a despoblarse desde adentro Gentileza Ignacio Van Heden

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La tijera no debería ser la única protagonista

El viverista Ignacio Van Heden subraya una cuestión que suele pasar inadvertida: la poda de un cerco formal no consiste simplemente en bajarle unos centímetros a la planta. Hay que trabajar con una guía que permita conseguir una superficie pareja y, sobre todo, decidir previamente qué estructura se quiere conservar.

La intensidad de la poda debe adecuarse al tamaño, la especie y la edad del ejemplar

Para los cercos formales, Van Heden señala como referencia la mitad de la primavera, una vez pasado el período de heladas. Pero no todas las especies responden igual ni tienen el mismo calendario. En un Ligustrum japonicum, por ejemplo, una poda demasiado temprana puede quitar parte de la floración; algo similar ocurre cuando se intervienen arbustos cuyo atractivo está justamente en sus flores o frutos. En esos casos, esperar hacia fines de primavera puede permitir disfrutar primero de ese espectáculo y podar después.

Y hay una razón botánica para no convertir esta recomendación en una receta universal: la respuesta a la poda depende de la especie, de su edad, de su estado y del tipo de madera que se elimine. Los especialistas distinguen entre poda de formación, mantenimiento y rejuvenecimiento.

Un cerco desnudo en la base puede ser la consecuencia de años de poda mal distribuida Istock - iStockphoto

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Si ya está pelado, todavía puede haber vuelta atrás

Un cerco que perdió hojas en la base no necesariamente está condenado a ser reemplazado. Pero tampoco conviene intentar solucionarlo con una sucesión de cortes superficiales.

En arbustos capaces de rebrotar desde madera vieja, una renovación progresiva puede ser mucho más efectiva: se eliminan algunas de las ramas más antiguas desde la base y se conserva parte de la estructura joven. Al año siguiente se continúa con otra parte de las ramas viejas, permitiendo que los nuevos brotes ocupen el espacio disponible. Es una estrategia menos traumática que cortar todo de una vez y, además, permite que el cerco conserve buena parte de su función mientras se renueva.

No todas las especies toleran una poda severa, y especialmente en coníferas hay que evitar cortar indiscriminadamente hasta llegar a madera vieja sin follaje, porque la capacidad de rebrote puede ser muy limitada. Antes de hacer una poda conviene conocer qué especie tenemos delante y cómo responde a los cortes.