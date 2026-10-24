Primavera: el momento exacto para hacer que tu jardín tenga más flores durante todo el verano

Hay plantas que parecen hechas para florecer sin descanso. La gaura, por ejemplo, puede pasar buena parte del verano cubierta de pequeñas flores que se mueven con el viento como una nube liviana. Pero detrás de esa apariencia espontánea hay una estrategia de cultivo: la cantidad de flores también puede definirse con la poda .

El punto de partida es claro: si cada ramificación termina produciendo una vara floral, conseguir más ramas significa, potencialmente, conseguir más flores. Por eso, en determinadas herbáceas, la poda de primavera no busca achicar la planta sino hacerla ramificar desde la base.

Y ese es el momento que muchas veces pasa inadvertido o se minimiza: cuando la planta recién comienza su ciclo de crecimiento y todavía parece demasiado pequeña para tocarla. Es entonces cuando una intervención precisa puede modificar su estructura para los meses que siguen.

Más ramas, más flores: una poda precisa en primavera puede cambiar por completo la floración de la gaura Ines Clusellas

El secreto está en cortar

En el caso de la Gaura lindheimeri, la estrategia consiste en comenzar con un pinzado al inicio del ciclo de crecimiento. La técnica consiste en cortar los tallos aproximadamente a la mitad .

El objetivo no es simplemente reducir su altura. Al cortar, se estimula la aparición de nuevas ramificaciones basales y se obtiene una planta más tupida y robusta desde abajo. Con más tallos, habrá también más lugares donde puedan aparecer flores.

Más ramificaciones desde la base significan una planta más tupida y, potencialmente, muchas más flores

Es una pequeña operación con una consecuencia bastante grande: en lugar de concentrar toda la floración en unas pocas varas largas, la planta distribuye su energía en una estructura mucho más ramificada .

La llegada de la luz también juega a favor. Los nuevos brotes reciben mejores condiciones para desarrollarse y la planta comienza a construir la estructura que sostendrá las próximas floraciones.

La abundante floración de la gaura empieza mucho antes de que aparezcan sus primeras flores Ines Clusellas

Hay que saber esperar

La poda no termina con el primer recorte. Una vez que la planta desarrolla sus nuevas ramificaciones, se deja avanzar hasta su primera floración.

Y en este punto radica una de las claves del método: no hay que esperar a que la planta quede completamente agotada para volver a intervenir. Cuando la primera oleada de flores comienza a terminar, llega el momento de observar. Si quedan pocas flores concentradas en las puntas de los tallos, se puede realizar una nueva poda para estimular otro ciclo.

El principio vuelve a ser el mismo: sacrificar parte de la floración presente para favorecer una estructura capaz de producir más flores después.

No se trata de cortar por cortar: en primavera, la poda puede hacer que la gaura produzca más ramas y más flores Ines Clusellas

Una regla desafiante

A primera vista, cortar una planta que todavía está floreciendo parece ir contra toda lógica jardinera. ¿Para qué eliminar flores si justamente queremos tener más? Porque en estas especies el objetivo no es conservar intacta una floración puntual, sino encadenar ciclos de floración .

Cuando quedan pocas flores en las puntas, llega el momento de animarse a cortar y apostar por el crecimiento que viene. La planta no se considera terminada después de su primera floración; se la vuelve a poner en movimiento.

Por eso la poda se convierte en una herramienta de planificación: se resigna parte del presente para conseguir más futuro .

El momento de podar puede ser tan importante como la poda misma para conseguir una gaura bien ramificada y florífera Ines Clusellas

No siempre se corta igual

Después del primer pinzado, la intensidad de la poda cambia según el momento de la temporada y el estado de la planta.

Bien usada, la tijera puede ser una herramienta para fabricar las <b>flores</b> que todavía no existen

La idea no es convertir el jardín en una peluquería botánica, sino acompañar el crecimiento de manera escalonada. Eso es importante porque no todas las plantas admiten este tratamiento. La poda debe responder al tipo de planta, a su forma de crecimiento y, especialmente, a dónde produce sus flores. Las especies que florecen sobre madera vieja, por ejemplo, pueden perder su floración si se las corta en el momento equivocado .

La gaura florece con apariencia espontánea, pero detrás de esa abundancia hay una poda estratégica Archivo Revista Jardin

No cortar por cortar

La paisajista Carolina Pell propone justamente escapar de la idea de que una buena poda consiste en intervenir mucho. Su enfoque es más interesante: ella plantea leer los ciclos de las plantas y utilizarlos para mantener activo el jardín durante más tiempo. “El objetivo no es salir a cortar todo —aclara—, sino utilizar estos criterios generales para que siempre haya flores para los insectos y sostener el interés del jardín en el tiempo”.

Desde su perspectiva, la poda deja de ser una cuestión puramente estética —dar forma, ordenar, reducir— y pasa a formar parte del diseño ecológico del jardín, ya que una planta que florece durante más tiempo no solamente ofrece color: también prolonga la disponibilidad de alimento para insectos polinizadores.

Una poda bien pensada no solo transforma la forma de una planta: puede prolongar su floración y ampliar su aporte al ecosistema del jardín

Diseñar con el calendario

Pell propone no pensar el jardín como una fotografía tomada en plena primavera, cuando todo parece florecer al mismo tiempo, sino como una sucesión de pequeños momentos.

Ese concepto permite llevar la técnica de la poda a una idea mucho más amplia. Un jardín florido durante todo el verano no depende de tener cientos de plantas diferentes: también depende de saber cuándo dejar florecer, cuándo cortar y cuándo darle a una planta la oportunidad de volver a empezar.