¿Qué hace un puñado de lana enterrado junto a una planta?

Si buscamos aprovechar más los residuos y reducir insumos externos, la lana tiene mucho para aportar

Parece un error de jardinería. Alguien cavó un hueco, plantó y, en lugar de agregar compost, decidió enterrar lana. Detrás de esa escena desconcertante hay una lógica interesante: la lana de oveja puede funcionar como una fuente orgánica de nitrógeno, aportar materia orgánica y, mientras se degrada, ayudar a conservar la humedad en el suelo. Estudios recientes también señalan que su incorporación puede mejorar la aireación y la retención de agua.

La explicación está en su composición. La lana está formada principalmente por queratina, una proteína rica en nitrógeno. Cuando los microorganismos del suelo comienzan a descomponerla, ese nitrógeno se libera progresivamente: no es un fertilizante de efecto inmediato, sino más bien una reserva que va trabajando a medida que avanza la descomposición .

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Y ahí aparece una de sus características más interesantes: la lana no solamente alimenta; también ayuda a manejar el agua porque sus fibras pueden absorber humedad y liberarla lentamente y, al mismo tiempo, contribuyen a mantener una estructura de suelo más aireada.

La lana no desaparece de un día para otro: se degrada lentamente y libera nutrientes mientras mejora la estructura del suelo Istock - iStockphoto

Del descarte al suelo

Después de la esquila quedan lanas que, por su calidad o características, no siempre encuentran un destino comercial. Convertir ese material en un insumo para el jardín es una de esas ideas de economía circular que tienen algo más interesante que una etiqueta eco: resuelven un problema y, de paso, recuperan un recurso.

La lana puede utilizarse directamente o procesarse en pequeños pellets, una presentación especialmente práctica para incorporar al suelo. Estos pellets funcionan como una fuente de nutrientes de liberación lenta y también como mejoradores de la estructura del sustrato. Investigaciones realizadas en Patagonia ya estudian justamente el potencial de los pellets de lana como fertilizante orgánico.

La especialista en huerta orgánica Gabriela Escrivá sostiene que la lana enterrada puede además favorecer la retención de humedad y la aireación del sustrato, mientras que su descomposición aporta nutrientes y materia orgánica. Es decir, no se trata simplemente de alimentar a la planta: se trabaja sobre el suelo que sostiene sus raíces.

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Cuando termina su vida útil, la lana todavía puede tener algo para ofrecer: materia orgánica, humedad y nutrientes para el suelo Istock - E+

¿Cómo se usa?

Para una planta que ya está instalada, los pellets pueden incorporarse superficialmente alrededor de la zona radicular y luego regarse. En una plantación nueva, pueden mezclarse con el sustrato o incorporarse en el suelo antes de plantar. La finalidad es siempre la misma: que la lana quede en contacto con la humedad y los microorganismos del suelo para que comience su lenta transformación .

Alrededor de las raíces o mezclados con el sustrato, los pellets encuentran las condiciones para comenzar a transformarse Gabriela Escrivá

Eso sí, no conviene confundir lana con un fertilizante completo. Su principal aporte es el nitrógeno y la materia orgánica, por lo que no necesariamente reemplaza todas las necesidades nutricionales de una planta. La fertilización, como casi todo en jardinería, funciona mejor cuando se piensa en conjunto y no como una colección de trucos mágicos.

Y hay un efecto secundario curioso que subraya la especialista: la textura de la lana y algunos de sus componentes pueden resultar poco atractivos para babosas y caracoles, por lo que también puede utilizarse como una barrera física alrededor de determinadas plantas.

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En tiempos en los que buscamos cada vez más formas de aprovechar los residuos y reducir la dependencia de insumos externos, lo que parecía un descarte puede terminar debajo de una planta, trabajando lentamente para mejorar el suelo. Y esta vez, literalmente, la lana no se lleva puesta: se entierra.