Qué son los jardines secos y por qué son tendencia en paisajismo

Requieren menos agua, menos trabajo y ofrecen interés visual durante todo el año gracias a una combinación estratégica de plantas, piedras y texturas Valeria Burrieza 5 de septiembre de 2026 01:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Jardín

El jardín perfecto ya no se mide por el verde del césped, sino por su capacidad para prosperar con menos recursos. En un contexto de veranos más largos, sequías frecuentes y un uso cada vez más consciente del agua, los jardines secos se convirtieron en la gran tendencia del paisajismo.

Lejos de la imagen de un terreno árido cubierto apenas por cactus, estos jardines combinan gramíneas ornamentales, plantas nativas, arbustos mediterráneos, piedras, grava y senderos permeables para crear espacios de enorme riqueza visual que consumen mucha menos agua y requieren un mantenimiento sorprendentemente bajo .

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Cada planta ocupa un lugar estratégico para reducir el consumo de agua sin perder impacto visual Archivo Revista Jardin

No se trata de renunciar al verde, sino de utilizar especies capaces de vivir con los recursos que ofrece naturalmente cada lugar

Menos césped, más paisaje

El gran protagonista de este cambio es el césped. Aunque sigue teniendo un lugar en determinados sectores, cada vez son más los proyectos que reducen su superficie y la reemplazan por cubresuelos, praderas naturalistas, superficies de grava o plantaciones densas de especies adaptadas.

La diferencia es enorme, porque mientras una alfombra de césped necesita riegos frecuentes, cortes periódicos y fertilización constante, un jardín seco puede mantenerse durante semanas con un consumo mínimo de agua una vez establecido. Además, disminuye considerablemente el tiempo destinado al mantenimiento.

Los senderos permeables y la grava ayudan a conservar la humedad y completan la estética naturalista Archivo Revista Jardin

La grava ya no es un relleno

Uno de los elementos que más cambió de estatus es la piedra. La grava dejó de utilizarse únicamente para cubrir espacios vacíos y pasó a formar parte del diseño .

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Además de reducir la evaporación del suelo y dificultar el crecimiento de malezas, aporta textura, refleja la luz y permite destacar la arquitectura de las plantas. Su combinación con senderos y especies de follajes contrastantes genera composiciones que mantienen interés durante todo el año.

Inspirados en paisajes mediterráneos, los jardines secos privilegian la diversidad de texturas por sobre el césped uniforme Archivo Revista Jardin

Plantas que saben vivir con poca agua

La selección vegetal es la clave del éxito. En lugar de especies que exigen riego permanente, el diseño privilegia plantas adaptadas a períodos de sequía. Entre las más utilizadas aparecen gramíneas ornamentales, gauras, salvias, lavandas, santolinas, romeros, agapantos y numerosas especies nativas argentinas, capaces de prosperar con escasa intervención.

Muchas desarrollaron hojas pequeñas, tonos plateados, tejidos carnosos o sistemas radiculares profundos que les permiten aprovechar mejor el agua disponible.

El secreto está en elegir especies que prosperan con poca agua, no en resignar color Archivo Revista Jardin

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Un jardín que cambia con las estaciones

A diferencia de los jardines tradicionales, donde el interés suele concentrarse en la primavera, los jardines secos están pensados para ofrecer belleza durante los doce meses del año.

Las floraciones se alternan con espigas, semillas, cortezas, ramas y follajes que adquieren tonalidades doradas durante el invierno. El movimiento del viento sobre las gramíneas se convierte en parte del paisaje, mientras la luz transforma continuamente las texturas de piedras y plantas.

El resultado es un jardín mucho más dinámico que uno basado exclusivamente en flores

Grava, gramíneas y plantas resistentes reemplazan al césped en una de las tendencias más fuertes del paisajismo Archivo Revista Jardin

Más biodiversidad, menos trabajo

Otro de los grandes beneficios es el ecológico. La diversidad de especies favorece la presencia de abejas, mariposas, aves y otros polinizadores, al tiempo que disminuye la necesidad de fertilizantes, herbicidas y riegos intensivos. También mejora la absorción del agua de lluvia y ayuda a reducir el efecto de las altas temperaturas sobre el suelo. En síntesis, el jardín deja de ser un espacio que demanda recursos para convertirse en un ecosistema más equilibrado .

Salvia rosmarinus 'Prostratus' y gramíneas, la prueba de cómo el diseño convierte la escasez de agua en una oportunidad creativa Archivo Revista Jardin

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El futuro ya está aquí

Lo que alguna vez fue una alternativa para regiones áridas, hoy inspira a algunos de los proyectos paisajísticos más innovadores del mundo.