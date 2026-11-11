Qué son los musgos preservados y por qué ganan espacio en la decoración

Un viaje familiar despertó la curiosidad de Marisa Ceballos por los musgos preservados y la llevó a crear Musgo Inside, un emprendimiento que combina diseño, arte y naturaleza

Durante muchos años, Marisa Ceballos se dedicó a la contabilidad, aunque siempre sintió la inquietud de explorar algo diferente, que le permitiera desarrollar su lado más creativo. La oportunidad apareció casi por casualidad durante unas vacaciones familiares en Brasil, cuando un mural verde llamó especialmente su atención. A simple vista parecía natural, pero no tenía tierra ni un sistema de riego visible. Intrigada, preguntó de qué se trataba y recibió una respuesta que despertó inmediatamente su curiosidad: no necesitaba mantenimiento.

Distintas formas, materiales, colores y texturas de la materia prima de Musgo Inside Ines Clusellas

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Fue entonces cuando escuchó por primera vez la palabra “preservado”. De regreso en la Argentina, comenzó a investigar. Durante casi un año buscó información y proveedores, decidida a encontrar materiales de excelente calidad. Aquella curiosidad inicial se transformó poco a poco en un nuevo camino profesional, alejado de los números y mucho más cercano del arte y la naturaleza. Así creó su emprendimiento Musgo Inside.

Marisa Ceballos en pleno armado de una de sus obras de musgo preservado, en un cuenco de madera Ines Clusellas

Naturaleza que permanece

El secreto de estas composiciones está en el proceso de preservación, un tratamiento que permite conservar durante años la apariencia, el color y la textura de las plantas naturales. De manera simplificada, consiste en sustituir sus fluidos naturales por una solución a base de glicerina y otros componentes que ayudan a mantener su flexibilidad y aspecto original.

A diferencia de las plantas vivas, los musgos preservados no necesitan agua, luz solar ni tareas habituales de mantenimiento. Por eso resultan especialmente interesantes para la decoración de interiores, donde permiten incorporar superficies verdes en lugares que no reunirían las condiciones necesarias para cultivar vegetación.

Además de su atractivo visual, con sus diferentes formas, volúmenes y tonalidades ofrecen múltiples posibilidades para crear piezas que evocan pequeños paisajes naturales.

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Actualmente, Marisa trabaja con musgos importados de Europa y amaranto proveniente de Ecuador. El amaranto es una flor que puede preservarse y otorga dinamismo a las creaciones. La elección de los materiales es una parte fundamental de su trabajo. Busca proveedores especializados que garanticen calidad y uniformidad, dos aspectos indispensables para lograr composiciones duraderas y de buena terminación.

El amaranto preservado es un material muy noble para utilizar en las creaciones artísticas (izq.).Musgo Inside no solo vende obras terminadas sino la materia prima (der.) Ines Clusellas

Musgo Inside es una propuesta que combina naturaleza, diseño y creatividad, y permite incorporar el verde a los interiores sin necesidad de riego ni cuidados cotidianos

Cada pieza, una composición única

El proceso creativo comienza mucho antes de fijar el primer musgo. Marisa conversa con cada cliente para conocer el espacio, sus gustos y el tipo de composición que imagina. A partir de ese intercambio define un diseño y selecciona las variedades de musgo que mejor se adaptan a la propuesta.

Luego llega una etapa casi artesanal, en la que dispone los diferentes elementos sobre la superficie, todavía sin adherirlos. Fotografía las alternativas y las comparte con el cliente, realizando los cambios necesarios hasta llegar al resultado deseado. Recién entonces comienza el montaje definitivo.

Los materiales importados conservan su textura mullida, suavidad y color intactos durante aproximadamente 8 años Ines Clusellas

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Aunque encuentra inspiración en tendencias de diseño y propuestas del exterior, cada obra lleva su sello personal. Y es justamente la naturaleza del material la que muchas veces termina guiando el resultado.

Marisa procura conservar enteras las piezas de musgo, respetando las formas irregulares con las que llegan. Esa decisión convierte la composición en un desafío creativo: en lugar de forzar el material para adaptarlo a una idea preconcebida, deja que sus curvas, texturas y volúmenes participen del diseño.

Las piezas incluyen modelos colgantes que viven en espaios sin luz ni riego Ines Clusellas

El resultado son cuadros, murales y objetos que tienen algo de paisaje en miniatura, donde conviven diferentes verdes, relieves y formas orgánicas. Obras que introducen una sensación de naturaleza en los ambientes y que, al mismo tiempo, funcionan como elementos decorativos contemporáneos.

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Una mirada sobre el origen

Otro aspecto que Marisa considera importante es la procedencia de los musgos. Según le explican sus proveedores, la recolección se realiza manualmente, con participación de comunidades rurales que conocen los bosques y encuentran en esta actividad una fuente de ingresos estacional.

La textura de ambas caras del musgo Ines Clusellas

Una frase que le transmitieron resume esa filosofía de trabajo: “No talamos, podamos el bosque”. Se trata de una forma de expresar la intención de aprovechar el recurso sin destruir el entorno, aunque la sostenibilidad de la recolección depende de las especies, las cantidades extraídas y las condiciones particulares de cada ecosistema.

La vedette de una exposición en donde se presentaron recientemente: un maniquí intervenido con mugos y pelo de amaranto Ines Clusellas

En sus creaciones, Marisa encuentra una manera de reunir dos intereses que hoy atraviesan el diseño de interiores: la búsqueda de materiales naturales y el deseo de incorporar el verde a los espacios cotidianos.

Lo que comenzó con una pregunta frente a un mural durante un viaje terminó convirtiéndose en una nueva vocación. Una historia en la que la curiosidad abrió paso a la creatividad y en la que cada pequeño fragmento de musgo encuentra su lugar para formar una obra diferente.

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