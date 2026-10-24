Cuáles son los cuidados clave de los rosales cuando aparecen los pimpollos

Es momento de detectar pulgones, problemas de riego y otras señales que pueden debilitarlos

Hay un momento en la primavera en que los rosales parecen acelerar de golpe. Los brotes nuevos se multiplican, los tallos se alargan y, entre las hojas, empiezan a aparecer los primeros pimpollos . Es una de las escenas más esperadas del jardín, pero también una de las etapas en las que la planta necesita más atención.

La primera floración funciona, en cierto modo, como un examen. Si el rosal llega bien nutrido, con un riego adecuado y libre de plagas, puede sostener una floración abundante y continuar produciendo flores durante buena parte de la temporada. Si algo falla, en cambio, las primeras señales suelen aparecer justamente en los brotes tiernos.

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La primera floración es el examen del rosal: si algo falla, los brotes tiernos son los primeros en delatarlo

La paisajista Carolina Pell pone el foco en esta etapa y recomienda observar especialmente el estado sanitario de las plantas: “Las rosas comienzan a brotar y engordar sus primeros pimpollos en primavera; es importante cuidarlas en esta primera floración, observando sus necesidades sanitarias.”

Los primeros pimpollos anuncian la temporada, pero también revelan cómo llega el rosal a la primavera Archivo Revista Jardin

El error de mirar solamente las flores

Cuando aparecen los primeros pimpollos es fácil concentrarse exclusivamente en ellos: esperar que abran, fotografiarlos, cortar alguno para un florero. Pero el verdadero trabajo ocurre alrededor de esas flores.

Hojas nuevas, brotes tiernos y pimpollos son también las partes más atractivas para algunas plagas . Por eso, antes de que el rosal esté completamente florecido, conviene recorrerlo con atención y mirar el envés de las hojas y las puntas de crecimiento.

No se trata de convertir el jardín en un laboratorio. Muchas veces, una observación frecuente permite detectar el problema cuando todavía es menor .

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El rosal no necesita solamente que admiremos sus flores: cuando empieza a brotar, necesita que lo miremos de cerca Archivo Revista Jardin

No los dejes instalarse.

Los pulgones son uno de los visitantes más habituales de los rosales en primavera. Se concentran especialmente en los brotes jóvenes y pueden deformar el crecimiento, debilitar los tejidos y afectar el desarrollo normal de la planta .

Pell advierte sobre la importancia de actuar temprano: “Cuando aparecen los pulgones, de no ser controlados atraerán el hongo de la fumagina y esto a su vez hormigas que debilitarán la planta.”

Hay una precisión interesante detrás de esta cadena. Los pulgones producen una sustancia azucarada llamada melaza que queda depositada sobre las hojas; sobre ella puede desarrollarse la fumagina, ese característico depósito negro que ensucia el follaje. Las hormigas, atraídas por esa melaza, suelen establecer una relación con los pulgones y protegerlos de algunos de sus enemigos naturales.

Por eso, encontrar hormigas recorriendo insistentemente los brotes de un rosal puede ser una pista de que conviene mirar de cerca qué está pasando.

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Si no se controlan los pulgones, atraen el hongo de la fumagina y esto, a su vez, hormigas que debilitan la planta Archivo Revista Jardin

La detección temprana

El objetivo no es esperar a que el rosal esté cubierto de pulgones para intervenir. Cuanto antes se detecte la plaga, más sencilla suele ser su contención.

Una revisión frecuente permite además distinguir entre una presencia puntual y un problema que está avanzando . La intervención debe adaptarse al nivel de evolución y, siempre que sea posible, priorizar métodos de bajo impacto sobre los organismos benéficos del jardín.

La detección es clave. Y en un jardín, detectar no significa solamente encontrar un insecto. También significa reconocer hojas pegajosas, brotes deformados, manchas oscuras o una planta que de repente parece menos vigorosa.

Siempre es preferible priorizar métodos de bajo impacto sobre los organismos benéficos del jardín

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No cortes el agua

Otro error frecuente es pensar que, una vez que el rosal comenzó a florecer, ya está encaminado y requiere menos cuidados. La primavera, por el contrario, coincide con un período de crecimiento activo. El desarrollo de nuevos tallos, hojas y flores incrementa las necesidades de agua, aunque eso no significa mantener el suelo permanentemente mojado.

Pell recomienda “cuidar el riego”, una indicación sencilla pero fundamental. Lo importante es que el agua llegue en profundidad y que el suelo tenga capacidad para drenar el excedente. Los riegos superficiales y frecuentes pueden ser menos efectivos que un riego profundo adaptado a las condiciones del suelo, la exposición y el clima.

La primavera es un período de crecimiento activo en el que se incrementan las necesidades de agua de las plantas Archivo Revista Jardin

Y no te olvides de fertilizar

Una floración abundante no depende únicamente de la cantidad de sol o de la variedad elegida. La disponibilidad de nutrientes también forma parte de la ecuación. Cuando el rosal entra en su etapa de crecimiento activo, es importante revisar su nutrición y aportar fertilizante cuando corresponda, siempre respetando las necesidades de la especie y las indicaciones del producto utilizado .

La clave está en no interpretar la fertilización como una carrera por conseguir más flores. Un exceso de nutrientes tampoco es aconsejable. Se trata de acompañar el crecimiento de la planta y sostenerlo durante su período de mayor actividad.

Con la fertilización se intenta acompañar el crecimiento de la planta durante su período de mayor actividad Archivo Revista Jardin

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El comienzo

Sería un error pensar que el trabajo terminó cuando aparecen los primeros pimpollos. En realidad, ese es el momento en que conviene prestar más atención.