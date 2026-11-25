Sus instalaciones nacen de especies y materiales locales, y aceptan el crecimiento, el desgaste y la transformación como parte de la obra

Cuando Will Beckers llega a su lugar de trabajo, espera. No porque esté contando las horas hasta el final de la jornada, sino porque debe aguardar a que el paisaje hable. Sin saber siquiera cómo va a lucir la obra terminada, el artista neerlandés camina, observa y busca materiales hasta que el entorno lo inspire.

Hijo de floristas y referente del Land Art, Will Beckers crea obras que nacen de la observación del territorio Gentileza Joss de Groot

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Hijo, nieto y bisnieto de floristas, Will Beckers cultivó una pasión por el Land Art. Más de una década antes de su primera exhibición artística, aprendió a cuidar las plantas del vivero familiar con una regadera en las manos. Fue entonces cuando empezó a notar el paso de las estaciones en las flores y, así, aprendió a valorar los tiempos de la naturaleza. Para Beckers, estar inmerso en bosques, jardines o desiertos le permite recuperar una percepción del tiempo que la vida contemporánea suele volver invisible. Aunque él ya está disfrutando de su tercera década de trayectoria, trabajar en entornos nuevos lo hace sentir como un niño con un único objetivo: explorar.

The Willowman, en una exposición en Holanda en 2012. Oculto entre los bosques del predio construyó un entorno habitable completo Gentileza Lemmert photography

El tiempo de un proyecto no está determinado de antemano, sino que surge del diálogo entre el material, el paisaje y las condiciones de cada encargo.

Parte de The Willowman, concebido bajo el principio "de la cuna a la cuna" Gentileza Will Beckers

Beckers se define en oposición al modelo clásico del artista que produce obras en un taller y las exhibe. En su caso, el proceso comienza en el paisaje: recorre el terreno, observa sus formas y espera a que el entorno le sugiera una dirección . Sus instalaciones no parten de una forma pensada para imponerse sobre el paisaje. La obra surge de la observación del lugar y se construye a partir de sus materiales, sus especies y sus transformaciones. Esa misma lógica guía la elección de los materiales. Porque prefiere trabajar con lo disponible en cada región, el artista suele optar por especies nativas que se integran al ecosistema más sutilmente. En lugar de trasladar materiales desde otros lugares, elige los que permiten que la obra mantenga una relación más orgánica con el entorno, incluso a costa de la durabilidad.

"Memory", una escultura que serpentea y emerge del paisaje Gentileza Will Beckers

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En 2024, Beckers inauguró House of Nature, una obra que integra arte, arquitectura y naturaleza. El proyecto obtuvo doce premios internacionales, entre ellos dos International Design Awards, dos Architecture Master Prize, dos French Design Awards y dos MUSE Design Awards. Diseñado como una entrada al Parque Nacional Bosland, en Bélgica, la obra imita las dunas de arena típicas del lugar. El paisaje que inspiró a Beckers había sido alterado por la tala de bosques destinada a sostener la actividad minera y, con el paso de los años, volvió a cambiar bajo la acción del viento, la erosión y otros procesos naturales. El artista fotografió las líneas surgidas de esa evolución y las convirtió en el punto de partida de la instalación. Dos años de trabajo en metal construyeron una obra a partir de un territorio transformado por el cambio y el tiempo. House of Nature es quizás la muestra más clara de cómo el ambiente condiciona las ideas del artista.

Parte de la obra "Through the Soul" de 2015 Gentileza Giacomo Bianchi

Aunque la inspiración puede surgir durante una primera recorrida por el paisaje, convertirla en una instalación es un proceso largo que exige trabajo colectivo, búsqueda de materiales y, en algunos casos, tareas técnicas como la soldadura. El resultado de su trabajo puede durar diez días, diez años o diez décadas . Los materiales con los que trabaja, que varían desde el mimbre hasta el acero, condicionan el estado de cada obra. A algunos de sus proyectos los destruyó una tormenta y a otros pocos el calor, pero el valor de la obra de Beckers no está en la durabilidad. Más bien al contrario, el deterioro forma parte del ciclo: cuando los materiales cambian y las plantas crecen, se modifica aquello que Beckers dejó en el paisaje.

Obra presentada en la exposición internacional de arte contemporáneo Arte Stella, Italia Gentileza Will Beckers

Durante la exposición de horticultura Floriade de 2012, en la ciudad neerlandesa de Venlo, Will Beckers creó la que considera su obra más importante hasta la fecha. The Willowman requirió que el artista viviera en una casa del árbol por seis meses . Así, él se convirtió en un “hombre de sauce”, un apodo que dio nombre a su obra. Entonces, logró estar completamente inmerso en el medio para crear sin pausas ni interrupciones. The Willowman se transformó en una experiencia prolongada de conexión entre Beckers y su medio natural.

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Will Beckers en pleno trabajo de su obra "Through the Soul" Gentileza Giacomo Bianchi

Más de treinta años después de haber comenzado a trabajar en el Land Art, Beckers sigue buscando lo mismo que cuando ayudaba en el vivero familiar: una forma de observar los cambios que el tiempo produce en el mundo vivo. Sus obras pueden durar meses o décadas, crecer o desaparecer, pero todas comparten una misma premisa: el paisaje no es solo el lugar donde se instalan, sino una presencia que orienta su forma y continúa participando de sus transformaciones.