Remedios naturales: siete plantas para armar tu propia farmacia vegetal

Te presentamos especies que no necesitan ni mucha agua, ni mucho espacio y pueden crecer en contenedores.

Agustina Anguita

“Para mi tristeza violeta azul / Clavelina roja pa’ mi pasión / Y para saber si me corresponde / Deshojo un blanco manzanillón / Si me quiere mucho, poquito o nada / Tranquilo queda mi corazón”, cantaba Violeta Parra en su canción La Jardinera. Tener una “farmacia” vegetal y cultivar plantas que alivian malestares no es díficil. Te presentamos siete especies que vale la pena tener a mano.

La lavanda tiene uno de los perfumes más exquisitos en el universo de las aromáticas. Archivo Revista Jardín

Lavanda

Sus flores se recomiendan para el dolor de cabeza, el estrés y la ansiedad. Si las colocamos en el agua de la bañadera ayudan a relajar. Hay bálsamos de lavanda que sirven como descontracturantes. Necesita mucho sol, poca agua y que su maceta drene bien (podemos agregarle arena al sustrato).

Albahaca

Es anticatarral, antiséptica y digestiva. Aligera la pesadez estomacal y ayuda a paliar el cansancio. Se ponen algunas hojas en agua hirviendo y se toma este té o bien se pueden hacer gárgaras con él para aliviar el dolor de garganta, por ejemplo. Necesita sol y que la protejan del frío. Se cosechan sus hojas en primavera-verano y a principios del otoño juntamos sus semillas para volver a sembrarla.

Orégano (izquierda) y menta (derecha), dos infaltables que además de sus beneficios para la salud, son esenciales en la cocina. Archivo Revista Jardín

Orégano

Su aroma ayuda a combatir la tos, la bronquitis e incluso el insomnio. Hervir 2 cucharadas de la planta en 1 litro de agua durante 5 minutos, dejar reposar y endulzar con miel. Necesita pleno sol y riego moderado.

Menta

Se utiliza también para la tos, la digestión, el insomnio y el mal aliento. Se pueden consumir sus hojas en infusión (más o menos 5 hojitas por taza de agua hirviendo, dejarlas reposar 5 min.). También se puede consumir en vahos y cataplasmas. Necesita semisombra y riego frecuente.

Tomillo

Es un antiséptico natural que se puede tomar en infusión o utilizar en emplastos. Necesita mucho sol, suelo pobre y poca agua.

Romero

Es antiinflamatorio, astringente, regula la digestión, calma los dolores menstruales, está indicado para gripe, catarro y bronquitis. Se puede beber en infusión (1 cucharadita por taza). Necesita pleno sol, ambiente cálido y poca agua.

Tomillo (izquierda) y romero (derecha). Dos plantas que, además de sus cualidades terapéuticas, lucen en las huertas y atraen insectos benéficos. Archivo Revista Jardín

Perejil

Es digestivo, aporta hierro y vitamina C y ayuda a asimilar los nutrientes de las comidas. Ideal para vegetarianos. Aconsejable para los que sufren retención de líquidos y gota. Estimula el apetito. Necesita semisombra y riego frecuente.

Buenas asociaciones: a la izquierda, las plantas que deben ubicarse al sol. A la derecha, aquellas que necesitan espacios de semisombra. Revista Jardín

Consejos para tener estas plantas sanas

Lo ideal es que tengan mínimamente entre 4 y 6 horas de sol (desde el Norte).

Basta con que las macetas tengan 30 cm de profundidad.

Comprar sustratos livianos para exterior (que tengan 10% de perlita y 40% de compost o humus de lombriz).

Si no van a poder regar todos los días durante los meses calurosos, poner riego automático porque las plantas en macetas pequeñas, expuestas todo el día al sol, se deshidratan rápidamente.

