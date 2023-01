Rosas en macetas: Cuatro errores de principiantes que pueden arruinarlas

Cultivar rosas en macetas es posible, siempre y cuando se tengan en cuenta algunas reglas básicas para evitar enfermedades y lograr una floración interesante.

Eugenia Anaya

Las rosas son las flores clásicas que nunca pasan de moda y suman personalidad y color no sólo en jardines sino también en patios, balcones y terrazas. Cultivar rosas en macetas es muy factible, siempre y cuando se garanticen las condiciones adecuadas para que se desarrollen fuertes y sanas. Elegir la especie adecuada es también la clave para no fracasar. Estos son algunos de los errores de principiantes en los que no debes caer:

1. Elegir un contenedor demasiado pequeño: para mantener las rosas en maceta en buen estado hay que tener en cuenta que el tamaño del recipiente no deberá ser menor a 40cm de diámetro por 40cm de altura.

2. Fallar con el sustrato: el sustrato para cultivar rosas en macetas deberá ser 40% de tierra negra sarandeada, 55% de compost orgánico y el 5% restante de humus de lombriz.

Asegurar un buen drenaje y un sustrato adecuado es el primer paso Archivo Revista Jardin

3. No asegurar el correcto drenaje: es necesario colocar leca, piedra partida o trozos de macetas rotas en el fondo de la maceta para obtener un drenaje eficaz.

4. Riego excesivo o falta de sol: también hay que estar atentos al ataque de los pulgones, mancha negra y oídio para poder detectarlos a tiempo y evitar que la plaga o la enfermedad avance e impida el normal desarrollo del rosal.

Las plantas que reciben sol pleno y riego suficiente, no en exceso, tienen mayor tolerancia a las enfermedades

Tener en cuenta el tamaño del recipiente es una de las claves para cultivar rosas en macetas Archivo Revista Jardin

Existen rosas que florecen hasta fines del verano y principios del otoño y poseen una altura apta para ser cultivadas en maceta, por ejemplo:

Rosa La sevillana: posee flores rojo brillante, de 7 cm de diámetro aproximadamente y un buen follaje verde oscuro. La floración es abundante y se prolonga hasta el otoño. La planta puede mantenerse a 80cm de altura con podas intercaladas.

Rosa Tchaikovsky y Jardín de France Archivo Revista Jardin

Rosa Iceberg: Es de flores blancas, de 10cm de diámetro. La planta se puede mantener a 60cm de altura con podas intercaladas.

Rosa Tchaikovsky: Posee flores color amarillo pálido con centro más oscuro, dobles, de 8cm de diámetro aproximadamente. La planta puede mantenerse a 80cm de altura con podas intercaladas.

Rosa Iceberg y La sevillana Archivo Revista Jardin

Rosa Jardín de France: Posee flores color rosado intenso, de 9cm de diámetro aproximadamente, sobre un buen follaje verde oscuro. La floración es abundante hasta fines del verano. La planta llega a 1m de altura y se puede mantener a 80cm con podas intercaladas.

