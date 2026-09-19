Seis árboles que protagonizan la primavera antes que todos los demás

Conocidos como proterantes, florecen antes de desarrollar el follaje y logran una de las escenas más impactantes de la temporada

Hay árboles que parecen tenerle poca paciencia al calendario. Mientras el jardín todavía está desperezándose del invierno y las ramas siguen casi desnudas, ellos ya están en plena función: se llenan de flores y convierten la estructura del árbol en una explosión de color. Son los proterantes, especies que florecen antes de desplegar su follaje y que, por esa simple estrategia botánica, pueden convertirse en los grandes protagonistas de la primavera.

La escena se repite cada primavera: primero aparecen las flores y recién después llega el follaje. Sin hojas que las oculten, las corolas quedan expuestas sobre las ramas y el efecto visual es mucho más contundente. Como explica la paisajista Agustina Anguita, “esta particularidad es una estrategia, luego de años de evolución, que favorece la polinización”.

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La lógica tiene sentido, porque cuando todavía hay poco follaje y la actividad de muchos insectos recién comienza a aumentar, las flores quedan completamente a la vista. En algunas especies, además, la floración sobre ramas desnudas también puede facilitar la llegada del polen transportado por el viento .

Pero hay otra razón para prestarles atención: son árboles capaces de producir muchísimo impacto con una sola floración. Por eso, antes de elegir una especie por el tamaño de su copa o por la sombra que dará en verano, vale la pena mirar algo menos evidente: cómo florece y en qué momento lo hace . Estas son seis opciones elegidas por Agustina Anguita que pueden transformar la primavera.

Al florecer antes de emitir hojas, estas especies hacen visible cada detalle de su estructura y multiplican el impacto de la floración Serena Castagnola

Amarillo intenso y perfume

El espinillo (Vachellia caven) tiene una ventaja difícil de ignorar: cuando florece, no se limita a aportar color. Sus pequeñas flores amarillas, reunidas en cabezuelas, aparecen sobre las ramas y además desprenden perfume. Es una especie nativa que puede alcanzar entre 2 y 5 metros de altura, florece a comienzos de la primavera y es una excelente opción si se busca un árbol de menor porte y con una presencia menos solemne que la de los grandes ejemplares ornamentales. Tiene espinas, sí; pero también tiene algo que muchos árboles de jardín no consiguen: personalidad.

Vachellia caven, una especie nativa con personalidad Ines Clusellas

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Para los polinizadores, una rama cargada de flores y sin hojas alrededor puede ser mucho más fácil de detectar Gentileza Romina Galeota Lencina

Cuando el árbol desaparece detrás de las flores

Hay floraciones que decoran un árbol y otras que prácticamente lo hacen desaparecer. El lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus) pertenece a la segunda categoría. Sus flores rosadas aparecen cuando el árbol todavía tiene poco o ningún follaje, formando grandes masas de color sobre las ramas. Es justamente ese contraste entre las flores y el cielo lo que explica buena parte de su espectacularidad. La especie es nativa de buena parte de Sudamérica y está presente también en el noroeste argentino.

Para un jardín amplio o un espacio donde pueda desarrollar su copa, es de esos árboles que justifican por sí solos una elección paisajística.

El lapacho rosado no espera al follaje para florecer; primero llega el rosa, después la primavera Serena Castagnola

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El mismo truco, en otro color

Si el rosado parece demasiado obvio, el lapacho amarillo (Handroanthus ochraceus) juega otra carta: una floración amarilla que ilumina las ramas antes de que el follaje termine de instalarse.

La idea paisajística es interesante porque no hace falta llenar el jardín de especies florales para conseguir un efecto potente. Un solo árbol bien ubicado puede funcionar como una enorme pincelada de color.

Además, elegir especies de este tipo permite pensar la primavera desde arriba. Muchas veces diseñamos el jardín mirando canteros, arbustos y herbáceas, y nos olvidamos de que la copa de un árbol puede convertirse en el acontecimiento visual de la temporada.

Una explosión amarilla sobre ramas desnudas: así el lapacho anuncia que el invierno está llegando a su fin Mauricio Mercadante

El clásico que todavía tiene mucho para decir

Pocas escenas son tan reconocibles en Buenos Aires como una calle teñida de violeta por los jacarandás. Pero más allá de la postal urbana, el Jacaranda mimosifolia tiene un enorme potencial como árbol protagonista dentro de un jardín.

Sus flores azules violáceas se agrupan en grandes panojas terminales y contrastan con las ramas cuando todavía no se ha desarrollado por completo el follaje. La especie es nativa de Argentina y su distribución natural incluye Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

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La clave está en darle espacio. El jacarandá puede alcanzar entre 10 y 15 metros de altura, de modo que no es precisamente una planta para improvisar en un rincón.

Su floración sobre ramas todavía desnudas es una de las postales más reconocibles de la primavera argentina

Flores enormes antes que hojas

La magnolia (Magnolia × soulangeana) tiene algo de árbol de cuento: flores grandes, carnosas, en tonos blancos, rosados o púrpuras, que aparecen sobre ramas todavía desnudas.

Ese mecanismo —florecer antes de que aparezcan las hojas— es característico de numerosas magnolias. En el jardín funciona especialmente bien como ejemplar aislado, donde pueda apreciarse la estructura de la copa y esa extraordinaria colección de flores que parece haber aparecido de golpe.

La magnolia florece antes de cubrirse de hojas y deja que sus grandes flores dominen por completo la escena Ines Clusellas

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Una primavera en rosa

El Cercis siliquastrum, conocido como árbol del amor, tiene una particularidad que lo vuelve especialmente atractivo: sus flores rosadas pueden aparecer directamente sobre ramas viejas y tronco, además de las ramas jóvenes.

El resultado es curioso y muy decorativo: antes de que el árbol se cubra de hojas, aparecen pequeñas flores rosadas que parecen salpicar la estructura leñosa. Es una especie para mirar de cerca, porque su atractivo no depende solamente de una gran masa floral sino también de cómo distribuye las flores sobre su arquitectura.

Elegir un árbol solamente por su tamaño, por la forma de sus hojas o porque queda lindo en una foto puede ser un pequeño error con consecuencias de varios metros. Un árbol permanece en el jardín durante años; su floración, su estructura, el momento en que pierde las hojas y la forma en que cambia a lo largo de las estaciones deberían entrar en la ecuación desde el principio.