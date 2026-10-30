Tres restaurantes con jardín para disfrutar la primavera en Buenos Aires

Un jardín urbano, una casona patrimonial y un proyecto sustentable muestran cómo el paisaje puede integrarse a la experiencia gastronómica

La primavera nos invita a las reuniones al aire libre o, al menos, rodeados de plantas. Porque comer en un jardín es uno de los grandes placeres que nos permite esta estación. De un jardín urbano en Belgrano a uno sustentable en Rincón de Milberg y una casona histórica en Floresta, tres lugares donde naturaleza, arquitectura y gastronomía se encuentran.

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Granero

Este espacio en Rincón de Milberg combina sustentabilidad, diseño y una destacada gastronomía. Fue creado totalmente a partir de materiales reciclados y sorprende con un concepto que amalgama huerta propia, horno de barro, carnes premium, pastas caseras, una cava y coctelería de lujo.

Granero, rodeado de verde y naturaleza Ines Clusellas

La experiencia se puede vivir desde varios sectores: por un lado, se encuentra el gran salón repleto de plantas y murales; por otro lado, está la terraza, otro espacio al aire libre con dos fogoneros, un pintoresco jardín y la huerta orgánica para consumo propio, con verduras, aromáticas y cítricos.

La galería con vista al jardín Ines Clusellas

“El terreno era básicamente un pantanal, donde abundaban solo pseudacorus. Cuando empezó a ejecutarse el proyecto, se plantaron algunos fresnos, sauces y cortaderas. Usamos ejemplares de fotinias para tapar el terreno vecino y Acer palmatum para darle un marco a la entrada. También agregamos un ejemplar de ibirá pitá que te recibe cuando llegás. En general, las especies son de rápido crecimiento, como gramíneas, salvias, cañas alpinias. En lugares donde se junta agua, plantamos taxodium. Hay gran variedad de helechos que abrazan al granero y también vegetación dentro del salón”, cuenta Paula Dilernia, encargada del paisajismo.

La huerta provee verduras frescas a la cocina. En el interior, las plantas también dicen presente Ines Clusellas

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Y como Granero apuesta por la sustentabilidad y el cuidado del ambiente, en el techo hay paneles solares que proveen parte de la energía que utiliza el restaurante y una estación de carga de autos y motos eléctricas a disposición del público. Además, cuenta con una pequeña capilla destinada a bautismos y otras celebraciones.

• Dónde: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre

• Cuándo: martes a jueves, de 12 a 00. Viernes, sábados y domingos, de 12 a 1

• Instagram: @granero_milber

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Aire Libre

Es un nuevo rincón en el barrio de Belgrano que invita a una pausa distinta, con un jardín urbano y sabores de la cocina porteña de la mano del chef ejecutivo Julián del Pino. El diseño, a cargo del estudio de arquitectos Hitzig Militello, propone una experiencia envolvente: vegetación que abraza, colores cálidos, materiales nobles y luz natural.

Las plantas son protagonistas de Aire Libre Ines Clusellas

“Desde el inicio pensamos Aire Libre como una experiencia donde la arquitectura, el paisajismo y la gastronomía formaran parte de un mismo concepto. La idea era que las personas sintieran que estaban tomando un café, almorzando o compartiendo un cóctel dentro de un greenhouse. Por eso, la vegetación no fue un elemento decorativo incorporado al final del proyecto, sino uno de los ejes centrales del diseño”, comenta Fernando Hitzig.

Vista del patio donde se ve cómo las ramas del árbol atraviesan la construcción Ines Clusellas

Uno de los principales desafíos fue lograr una gran presencia de especies vegetales sin que eso implicara un mantenimiento complejo. Para resolverlo, desarrollaron un sistema específico de riego y nutrición para todo el espacio. También diseñaron toda la iluminación complementaria, que se activa mediante domótica cuando el restaurante está cerrado.

Plantas en macetas también en el interior del restaurant Ines Clusellas

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El objetivo fue construir un paisaje vivo y sostenible que acompañara la arquitectura y reforzara la identidad del proyecto. Ya sea en la barra, en su jardín urbano o en los cálidos interiores, cada rincón está pensado para conectar con lo simple y lo especial.

• Dónde: Av. del Libertador 6327, Belgrano

• Cuándo: martes a sábados, de 12 a 15:30 y de 18 a 00. Domingos de 10 a 19

• Instagram: @airelibre.ba

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Casa Bogotá. Jardín Gastronómico

En una icónica esquina de Floresta, frente a la plaza Vélez Sarsfield, Casa Bogotá abrió sus puertas en agosto del año pasado. Pero la aventura comenzó mucho antes, cuando un grupo de amigos descubrió esta casona con un encanto particular, que luego descubrirían que fue declarada Patrimonio Histórico por ser una joya arquitectónica que lleva la firma del arquitecto José J. Barboni.

Casa Bogotá se ubica en una esquina, frente a una plaza, en el barrio de Floresta Ines Clusellas

Esto trajo nuevos desafíos, pero un valor agregado a la propuesta. Alejandro Raizman (especialista en marketing), Nicolás Peria (supervisor general) y José Núñez (somelier) ya tenían experiencia en el rubro –los tres socios de la empresa de viandas Gama Gourmet– y se unieron con Daniela Lobeto, chef con muchos años de experiencia en restoranes de Italia.

El patio con las boinas de vasco en flor Ines Clusellas

Además de la cuidadosa restauración edilicia, el jardín requirió una importante intervención, de la mano de Joaquín Peria, dueño del vivero tucumano El Trébol. Se mantuvieron y acondicionaron los árboles añosos y la enredadera del fondo, y se agregaron plantas de follajes protagonistas como las boinas de vasco que rodean la casa. Se sumó una antigua bañadera con plantas acuáticas, capricho de uno de los dueños.

La casa antigua se restauró respetando su estructura original Ines Clusellas

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Allí se realizan diferentes eventos culturales, degustaciones de vinos y también puede reservarse para eventos sociales privados. No importa el momento del día que se elija pasar por Casa Bogotá, la sugerencia es que sea sin apuro, para disfrutar de la arquitectura y el jardín con otro ritmo.

• Dónde: Bogotá 3900, Floresta

• Cuándo: miércoles a sábados, de 16 a 19 y de 20 al cierre. Sábados desde las 12. Domingos, brunch de 10 pasos con turno, y de 17 a 19