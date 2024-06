Trucos infalibles de paisajistas para decorar con plantas los espacios pequeños

La falta de espacio no es un impedimento para llenar de verde y vida un espacio, existen recursos para hacerlo aún en espacios muy reducidos.

Las plantas tienen la capacidad de darle vida a cualquier espacio, por más pequeño y secundario que sea. No importa el tamaño o la cantidad de luz que reciba, siempre hay lugar para una maceta y siempre hay alguna especie que se adapta a vivir en esas condiciones.

Para quienes se inician en la jardinería y quieren colocar plantas en lugares pequeños y difíciles, lo mejor es ser realistas, aceptar las limitaciones y optar por especies que no requieran grandes cuidados, como los cactus y suculentas.

Los cactus y suculentas son relativamente fáciles de cuidar Archivo Revista Jardin

Los cactus y suculentas son duraderos, no requieren de muchos cuidados y, si no se cuenta con tiempo suficiente, son perfectos porque sobreviven a pesar de no recibir cuidados.

Sin embargo, no son inmortales. Los cactus también necesitan ciertas atenciones, al igual que el resto de las suculentas: el principal problema consiste en regarlos más de lo que necesitan, como regla general, lo ideal es regar los cactus cada 10 o 12 días en primavera y verano, mientras que durante el otoño e invierno, los riegos se pueden espaciar más aún.

Terrazas, patios y balcones chicos

Si no se cuenta con demasiado lugar en la terraza o el balcón, mantener el suelo despejado es la prioridad. En ese caso, el único lugar disponible para las plantas será sobre las paredes o las barandas.

Una pared verde en el patio, balcón o terraza es la opción ideal para sumar verde sin quitar espacio Archivo Revista Jardin

Una pared vertical verde puede aportar la dosis de vegetación que la terraza necesita, sin quitar espacio . Otra opción son los ganchos para colgar macetas desde las barandas o estructuras del patio o terraza.

Prescindir de la maceta y apostar por plantas que crezcan directamente en el agua es, sin duda, una opción para aquellos que no tienen muy buena mano con las plantas. Requieren de unos cuidados mínimos: basta con cambiar el agua regularmente para evitar la proliferación de larvas y algas y asegurarse de que dispongan de luz y ventilación suficiente.

Algunas plantas tan solo necesitan un soporte, como un frasco o florero, para hacer su magia

Si no hay espacio para macetas, algunas plantas pueden crecer directamente en agua, tanto dentro como fuera de la casa Archivo Revista Jardin

Tres consejos de paisajistas

En espacios pequeños, los paisajistas recomiendan mantener la conexión entre el interior y el exterior para lograr la tan buscada sensación de amplitud y los límites indefinidos. Esto se puede lograr prolongando el verde de la vegetación desde adentro de los ambientes hasta el balcón, terraza o patio.

La iluminación de los espacios exteriores suma amplitud al espacio y permite disfrutar del verde en cualquier momento del día Archivo Revista Jardin

Ablandar las construcciones con vegetación, trabajando con distintas texturas y verdes, es otro de los puntos que recomiendan los paisajistas. Para los espacios exteriores se puede optar por pérgolas, canteros, huertas, paredes verdes y otros recursos con plantas . Para ello, lo ideal es utilizar materiales nobles y puros como piedra, madera, textiles y metales.

. Para ello, lo ideal es utilizar materiales nobles y puros como piedra, madera, textiles y metales. La iluminación de la vegetación exterior por la noche aporta amplitud y conexión con el exterior, al tiempo que se puede seguir disfrutando del verde.

LA NACION