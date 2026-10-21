Cuáles son las mejores muestras de arquitectura, arte y diseño para ver este mes

En esta primavera cargada de propuestas interesantes, te hacemos un listado para agendar y salir

El mes de octubre tiene especial relevancia para los amantes del arte y el diseño. Partiendo de la vigésima edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires a la 35a edición de Arteba, la agenda de eventos no para. Ferias, muestras de arte y de colecciones se condensan en las próximas semanas. Para los más inquietos, compartimos una selección de algunos que valen la pena.

En sus 35 años Arteba se ha convertido en uno de los grandes eventos de la región. Este año la feria reúne casi 70 galerías.

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XX Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires

Octubre, Museo Nacional de Bellas Artes, Centro Cultural Recoleta, Biblioteca Nacional, Museo Nacional de Arte Decorativo, MARQ y Casa Victoria Ocampo

La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires celebró este octubre su 20ª edición, 40 años de mantenerse como uno de los encuentros más relevantes de la arquitectura, el urbanismo y el diseño a nivel internacional. Como eje central de esta edición, la exposición central Habitar, en el Museo Nacional de Bellas Artes, reúne obras y proyectos de distintas partes del mundo que reflejan la diversidad de respuestas que la arquitectura ofrece frente a los desafíos contemporáneos.

Diana Balmori y César Pelli, pareja de arquitectos argentinos protagonista de la muestra.

Además de ocupar sedes emblemáticas de su historia, se suman este octubre espacios como la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el MARQ y la Casa Victoria Ocampo. En el caso de la Biblioteca, hasta el mes de mayo se expone una muestra que tiene como protagonistas al arquitecto tucumano César Pelli y su mujer, con la muestra “César Pelli y Diana Balmori: arquitectura de una biblioteca compartida”.

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Arteba

30 de octubre al 1 de noviembre, La Rural.

Mucho más que una feria, Arteba es toda una institución en el ámbito artístico de la región. Galeristas, coleccionistas, artistas, aficionados y miles de amantes del arte participan del evento cada año.

La feria no solo recibe a compradores, sino a un enorme público compuesto por artistas y amantes del arte.

En su 35° aniversario, la muestra vuelve a La Rural con un total de 69 galerías y más de 400 artistas de Argentina y el mundo. El recorrido de 11.000 m2 reúne lo mejor del arte moderno y contemporáneo.

Pinta BAphoto

Del 22 al 25 de octubre, La Rural

“La imagen contemporánea es uno de los lenguajes más potentes para pensar nuestro tiempo”, asegura Irene Gelfman, directora artística y curadora global de Pinta BAphoto 2026. La 22ª edición de la única feria de fotografía de Latinoamérica reunirá una vez más a galerías, artistas, curadores, coleccionistas e instituciones locales e internacionales.

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Una foto de la serie ‘Mar del Plata’, de Alberto Goldenstein que se exhibe en la muestra.

La feria promete recorrer 200 años de fotografía contemporánea: geografías y lenguajes que forman puentes entre la tradición visual de la región y los desarrollos más recientes. Amplía además la propuesta con espacios para voces emergentes que conviven con trayectorias ya consagradas.

Una foto de Joaquín Sánchez tomada en La Paz, Bolivia. Cynthia

‘Relaciones sospechosas’, de Pompi Gutnisky

Hasta el 11 de diciembre en Tramo Galería (Alvear 1580, Recoleta)

Fotógrafa y productora, Pompi Gutnisky es toda una referencia en el mundo del diseño. ‘Relaciones sospechosas’ reúne fotografías de distintas etapas de su producción, que van de mediados de los años ochenta a su trabajo reciente.

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Las imágenes de interiores de Pompi van mucho más allá de la mera decoración.

Una parte central de la muestra recupera imágenes tomadas desde los inicios de su carrera, en desfiles de artistas y diseñadores independientes, hasta obras recientes, centradas en escenas y espacios cotidianos. “Algunas escenas parecen encontradas y otras cuidadosamente dispuestas, pero esa diferencia nunca termina de resolverse. Pompi trabaja con esa ambigüedad”, describe la curadora Guad Creche.

Diderot en el Hotel Briso

Miércoles 28 de octubre, Hotel Briso (Arenales 1462)

En el marco de una nueva edición de la Noche del Diseño en la calle Arenales, Diderot vuelve a elegir el Hotel Briso para exhibir a algunos de sus artistas. En su edición primaveral, la temática que se propone es “Folclore y fantasía”, para una lectura contemporánea de artistas que trabajan nuestra identidad y la llevan hacia un lado más festivo.

Amador Rojas es uno de los artistas emergentes que expondrán.

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La selección de artistas va desde personalidades como Damián Crubellati y Adrián Perrone hasta artistas emergentes como Amador Rojas y Mora Ludueña.

Una obra de Juji Martínez, una de las elegidas.

Artelamroth

28 al 30 de octubre, Caseros 1450, Florida

Octubre cierra con la decimotercera edición de Artelamroth, la feria de arte solidario. En esta nueva edición se expondrán más de 450 obras pertenecientes a 300 artistas consagrados y emergentes de diversas disciplinas como pintura, escultura, arte textil, fotografía, joyería y cerámica.

A la exposición general, se suma el Concurso Artelamroth Joven, destinado a artistas de 18 a 30 años.

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Como todos los años, lo recaudado será destinado a proveer de insumos al Instituto de Rehabilitación Anselmo Marini, a los centros para la juventud de Vicente López y a la red de Acción Social de Lamroth Hakol. Esta edición cuenta con obras de Leandro Erlich, Antonio Seguí, León Ferrari, Paula Otegui, Julio Le Parc y Benito Laren, entre otros.

Dara ID

3 de noviembre de 2026, Auditorio Ballena Azul del Palacio Libertad, Sarmiento 151

La agenda cierra con uno de los grandes encuentros en términos de diseño interior: Dara ID. El 10º Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño invita a explorar horizontes creativos a través de la sustentabilidad, las nuevas experiencias estéticas y las distintas maneras en que el diseño transforma la vida cotidiana.

El sillón ‘Frame’ de Brunno Jahara.

Esta edición tiene como disertantes invitados a Francisco Gómez Paz, el brasileño Brunno Jahara, los españoles Estudio Masquespacio y Estudio YYPlusPlus, el colombiano Jorge Lizarazo y la diseñadora holandesa Lenneke Langenhuijsen; una oportunidad para conocer a los grandes talentos en materia de diseño, espacio interior, y objetos y mobiliario.

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