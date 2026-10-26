Anotate gratis en el encuentro internacional de interiorismo y diseño que se llevará a cabo el 3 de noviembre en el Palacio Libertad

Este año, DArA (Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados) cumple 40 años de infatigable tarea promoviendo la excelencia profesional, la capacitación, la difusión cultural y el desarrollo de la disciplina en nuestro país. Y siguiendo con los números redondos, el 3 de noviembre celebra el 10° Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño en el auditorio Ballena Azul del Palacio Libertad.

Algo para destacar es la enorme pasión que pone DArA para organizar, cada dos años, un encuentro internacional de este calibre de modo gratuito.

Dónde, cómo y cuándo

El 10° Encuentro de Interiorismo y Diseño se llevará a cabo el 3 de noviembre en el Palacio Libertad, entre las 9 y las 20.30. Las entradas son gratuitas, pero para garantizar que todos tengan su oportunidad de asistir, se puede adquirir solo una por persona haciendo click en este link.

La última edición también se llevó a cabo en el Palacio Libertad, y a sala llena. ¡Anotate!

Quiénes serán los disertantes

DArA convocó a seis estudios de cinco países para responder una pregunta: ¿Qué es la identidad en el diseño? Cada invitado hará su exposición para responder a una de las grandes inquietudes del diseño de hoy (ni hablemos de IA), a lo que seguirá una breve charla con la arquitecta Mariana Kratochwil, directora editorial de Living, seguida de un espacio de intercambio con el público.

Francisco Gómez Paz (Argentina)

El diseñador industrial Francisco Gómez Paz es también Embajador Marca País. Gomez Paz

Ganador de dos Compasso d’Oro, este diseñador industrial salteño llegó a la cima del diseño en su terreno más competitivo: Milán. Algo invalorable es su conocimiento profundo de la profesión en Europa, pero también en la Argentina, además de su palabra, siempre elocuente y clara. Nunca hay que perder la ocasión de escuchar sus reflexiones.

Uno de sus últimos diseños, el sillón para exterior ‘Alma’, de dos o tres cuerpos, que realizó en 2025 para la firma italiana Paola Lenti.

La recordada producción de fotos en las salinas para presentar su livianísima silla ‘Eutopia’. Fue el primer diseño concebido y producido íntegramente en la Argentina que obtuvo un Compasso d'Oro.

Jorge Lizarazo (Colombia)

Jorge Lizarazo fue incluido en la lista AD100 de Architectural Digest México y Latinoamérica,

Arquitecto, diseñador y maestro textil, Jorge Lizarazo es el fundador de Hechizoo, un taller reconocido internacionalmente por sus tapices, alfombras, luminarias y piezas textiles de gran escala. Su obra combina técnicas artesanales tradicionales con la arquitectura, el arte y el diseño contemporáneo.

Lizarazo ha contribuido a posicionar la artesanía colombiana en el circuito global del diseño de colección.

Lenneke Langenhuijsen (Países Bajos)

Esta diseñadora e investigadora de materiales neerlandesa se especializa en la relación entre diseño, textiles, arquitectura interior y sostenibilidad. Es conocida sobre todo por haber fundado en 2012 el estudio de diseño Belén junto con Brecht Duijf.

Su trabajo suele explorar materiales naturales, combinando técnicas artesanales con tecnologías contemporáneas. Algunas obras de su estudio forman parte de las colecciones del MoMA y del Vitra Design Museum, entre otras instituciones. BLICKFANGER

Langenhuijsen es, además, docente en la maestría de Diseño Industrial de la Real Academia de Bellas Artes de La Haya. Su exposición, sin duda, será una masterclass.

Estudio Belén trabaja en investigación de materiales, interiorismo holístico para hoteles y edificios históricos, textiles y dirección creativa.

Masquespacio (España)

Esta consultora creativa y estudio de interiorismo con sede en Valencia fue fundado en 2010 por la diseñadora colombiana Ana Milena Hernández Palacios y el especialista en marketing belga Christophe Penasse.

Los fundadores de Masquespacio fueron distinguidos como Interioristas del Año por la edición española T Magazine, publicación de lifestyle de The New York Times. LUIS BELTRAN

Los distingue un uso audaz del color, las formas geométricas y escultóricas con influencias del movimiento Memphis, el estilo art déco y el futurismo. Su búsqueda constante de una identidad propia para cada proyecto los ha llevado a crear restaurantes, hoteles, cafés y tiendas que funcionan como escenarios inmersivos, pensados para ser fotografiados y compartidos.

Amiko Gelato, en Barcelona, es solo un ejemplo de sus propuestas surrealistas, coloridas y desenfadas para múltiples proyectos gastronómicos y espacios de trabajo. LUIS BELTRAN

Brunno Jahara (Brasil)

Jahara es una figura clave del diseño contemporáneo de Brasil.

Brunno Jahara nació en Río de Janeiro y estudió diseño industrial en la Universidad de Brasilia. Más tarde continuó su formación en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia, y pasó por Fabrica, el prestigioso centro de investigación creativa de Benetton.

La trayectoria de Jahara combina la tradición artesanal y el imaginario cultural brasileño con la sofisticación formal del diseño europeo contemporáneo.

YYPLUSPLUS (España)

Óscar Sánchez y César Cañadas, que fundaron el estudio en 2019 tras una etapa formativa y profesional en Shanghái.

El estudio madrileño YYPLUSPLUS está redefiniendo los límites entre arquitectura, diseño y cultura contemporánea. Con una práctica que combina espacios, objetos, escenografías e identidades de marca, el dúo desarrolla proyectos de fuerte carga conceptual y vocación experimental para clientes como Red Bull, Jungle o el chef Dabiz Muñoz.