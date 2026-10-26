Anotate gratis en el encuentro internacional de interiorismo y diseño que se llevará a cabo el 3 de noviembre en el Palacio Libertad

Con el nombre y el norte de “Identidad”, DArA les ofrece a todos los amantes del interiorismo una nueva oportunidad de acercarse a los grandes creadores del momento
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Este año, DArA (Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados) cumple 40 años de infatigable tarea promoviendo la excelencia profesional, la capacitación, la difusión cultural y el desarrollo de la disciplina en nuestro país. Y siguiendo con los números redondos, el 3 de noviembre celebra el 10° Encuentro Internacional de Interiorismo y Diseño en el auditorio Ballena Azul del Palacio Libertad.
Algo para destacar es la enorme pasión que pone DArA para organizar, cada dos años, un encuentro internacional de este calibre de modo gratuito.
Dónde, cómo y cuándo
El 10° Encuentro de Interiorismo y Diseño se llevará a cabo el 3 de noviembre en el Palacio Libertad, entre las 9 y las 20.30. Las entradas son gratuitas, pero para garantizar que todos tengan su oportunidad de asistir, se puede adquirir solo una por persona haciendo click en este link.
Quiénes serán los disertantes
DArA convocó a seis estudios de cinco países para responder una pregunta: ¿Qué es la identidad en el diseño? Cada invitado hará su exposición para responder a una de las grandes inquietudes del diseño de hoy (ni hablemos de IA), a lo que seguirá una breve charla con la arquitecta Mariana Kratochwil, directora editorial de Living, seguida de un espacio de intercambio con el público.
Francisco Gómez Paz (Argentina)
Ganador de dos Compasso d’Oro, este diseñador industrial salteño llegó a la cima del diseño en su terreno más competitivo: Milán. Algo invalorable es su conocimiento profundo de la profesión en Europa, pero también en la Argentina, además de su palabra, siempre elocuente y clara. Nunca hay que perder la ocasión de escuchar sus reflexiones.
Jorge Lizarazo (Colombia)
Arquitecto, diseñador y maestro textil, Jorge Lizarazo es el fundador de Hechizoo, un taller reconocido internacionalmente por sus tapices, alfombras, luminarias y piezas textiles de gran escala. Su obra combina técnicas artesanales tradicionales con la arquitectura, el arte y el diseño contemporáneo.
Lenneke Langenhuijsen (Países Bajos)
Esta diseñadora e investigadora de materiales neerlandesa se especializa en la relación entre diseño, textiles, arquitectura interior y sostenibilidad. Es conocida sobre todo por haber fundado en 2012 el estudio de diseño Belén junto con Brecht Duijf.
Langenhuijsen es, además, docente en la maestría de Diseño Industrial de la Real Academia de Bellas Artes de La Haya. Su exposición, sin duda, será una masterclass.
Masquespacio (España)
Esta consultora creativa y estudio de interiorismo con sede en Valencia fue fundado en 2010 por la diseñadora colombiana Ana Milena Hernández Palacios y el especialista en marketing belga Christophe Penasse.
Los distingue un uso audaz del color, las formas geométricas y escultóricas con influencias del movimiento Memphis, el estilo art déco y el futurismo. Su búsqueda constante de una identidad propia para cada proyecto los ha llevado a crear restaurantes, hoteles, cafés y tiendas que funcionan como escenarios inmersivos, pensados para ser fotografiados y compartidos.
Brunno Jahara (Brasil)
Brunno Jahara nació en Río de Janeiro y estudió diseño industrial en la Universidad de Brasilia. Más tarde continuó su formación en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia, y pasó por Fabrica, el prestigioso centro de investigación creativa de Benetton.
YYPLUSPLUS (España)
El estudio madrileño YYPLUSPLUS está redefiniendo los límites entre arquitectura, diseño y cultura contemporánea. Con una práctica que combina espacios, objetos, escenografías e identidades de marca, el dúo desarrolla proyectos de fuerte carga conceptual y vocación experimental para clientes como Red Bull, Jungle o el chef Dabiz Muñoz.