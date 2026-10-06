Antes y después: todo al rosa y la practicidad en el primer departamento de una estudiante

6 de octubre de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura

Un dos ambientes en un piso bajo quedó irreconocible después de que sus dueños apostaran a él

La ubicación fue clave para decidir la compra de este departamento de 30m2, situado en el límite de Recoleta y Retiro. La dueña de casa, que se mudaba a Capital para empezar a estudiar, quería vivir a apenas unos metros de la facultad, y lo logró. Para renovar la propiedad, convocó a la arquitecta Cecilia Otto, quien en solo 3 meses la adaptó a sus gustos y necesidades.

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Actualización

A nivel estructural, el departamento estaba en buen estado, pero había quedado antiguo. Lo que necesitaba era una renovación con cambio de aberturas, pisos y revestimientos en la que la arquitecta propuso además demoler un muro que separaba la cocina del living para tener un espacio social integrado.

Mueble diseñado por el Estudio, con estantes y espacio de guardado de melamina ‘Camelia’ y tapa de melamina ‘Himalaya’. Sillas (Marini Estudio). Maia Croizet

Al tener pocos metros disponibles, cada pedacito contaba: con equipamiento a medida, pensamos situaciones flexibles, que sirvan a la vez para estudiar y disfrutar” — Arq. Cecilia Otto, al frente de la reforma

“Como la luz natural es escasa, trabajamos la iluminación general, puntual y con detalles como las tiras led”, cuenta Otto. Maia Croizet

En el perímetro del estar ubicaron los asientos: sillas en el escritorio y la pequeña mesa, y una banqueta en la barra, que se pueden reacomodar según sea necesario.

Sofá-cama (Goral Deco), obra de Irene Belloni. Vela (Luisina Dadamia). Como en la casa viven dos gatitos, eligieron alfombras de PVC (Nett Rugs), fáciles de limpiar. Maia Croizet

Como acá también viven dos gatitos, tomaron algunas decisiones que facilitaran la limpieza: el piso de todo el departamento es de porcelanato y las alfombras son de PVC.

Piso de porcelanato ‘Urban Ivory Eco Natural’ (Vite). Paredes y cielorraso pintados de ‘Toque White 7003’ (Sherwin Williams). Spots lineales y empotrados (Kolor Iluminación). Maia Croizet

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Redistribución

Además de su flamante conexión con el living, la cocina también estrena disposición en U. Antes concentrada debajo de la ventana, ahora aprovecha todos los muros.

Además de suavizar el ambiente, la cortina oculta la salida al balcón. Banqueta (Marini Estudio). Alfombra de PVC (Nett Rugs). Maia Croizet

Como esta ventana da a un balcón cerrado, pudieron cambiarla sin problemas, favoreciendo la entrada de luz natural, que es limitada.

Mientras que a la izquierda ubicaron el sector húmedo, en el centro concentraron el sector de cocina y, a la izquierda, una coffee station al lado de la heladera, oculta en el mueble.

Alacena de melamina ‘Ceniza’ (Faplac), mesada de Purastone ‘Terrazzo White’ y mueble bajomesada de melamina ‘Himalaya’ (Faplac). Alfombra de PVC (Nett Rugs). Maia Croizet

Revestimiento de pared ‘Quadra Off White Mate’ (Fika por Syria Cerámicos). Maia Croizet

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El rosa, protagonista

“Uno de los primeros pedidos de la dueña fue que el rosa, su color favorito, estuviera presente. Lo tomé como hilo conductor, pero no quería que fuera muy invasivo en el día. En algunos ambientes fue usado como un detalle y en otros con mayor presencia, como en el baño”, cuenta Cecilia.

Muro revestido con cerámicos rosas de terminación rústica (Yapeyú) Maia Croizet

Para ganar unos centímetros para el vanitory, movieron la puerta de ingreso al baño.

Otra astucia para compensar los pocos metros: la mesada tiene terminaciones redondeadas, para evitar golpes. También copiaron ese detalle en la mampara y el espejo.

Vanitory diseñado por el Estudio, de melamina ‘Himalaya’ con mesada de Purastone ‘Blanco Paloma’, bancha de apoyo (Selah Porcelain). Grifería ‘Beat Niquel’ (Peirano). Vaso de cerámica (Luisina Dadamia). Maia Croizet

Envolvente

Revestimiento de melamina ‘Camelia’, panel que funciona como cabecera y mesa de noche de melamina ‘Himalaya’ (ambas de Faplac). Cortinas y ropa de cama (Hilo). Manta (Elementos Argentinos). Maia Croizet

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Retomando los materiales usados en otros ambientes, la arquitecta propuso una superposición de melaminas –como revestimiento y cabecera– que enmarcan la cama y contienen la mesa de noche.

Mueble flotante diseñado por el Estudio en melamina ‘Himalaya’, con terminación curva. Maia Croizet

Como el muro era muy delgado, prefirieron sostener la TV con un brazo articulado, y dejar el estante libre para acomodar libros.