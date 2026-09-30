Cansados de la casa de fin de semana, apostaron por una nueva vida en Acasusso

30 de septiembre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura

Tras una reforma integral, un tradicional chalet de los años 80 mantuvo sus marcas de época y ganó a la vez funcionalidad y estética actuales

“Nuestros amigos arriesgan y apuestan entre ellos a ver cuánto tiempo vamos a durar en nuestras casas. Y tiene sentido, porque la verdad es que nos mudamos mucho”, dicen entre risas Mariana y Hernán, los dueños de este chalet ubicado en Acassuso. Ella es artista, él abogado y ya compraron y reformaron varias propiedades. “Nos enamoramos de hacer este tipo de proyectos”, confiesan.

La pileta (PerPool) pasó de sus 4x8 metros originales a los 17x5 de ahora, revestida de travertino al agua pulido. MAGALI SABERIAN

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Pero esta vez lo que buscaban era un cambio de rutina familiar. Instalados entre un departamento en Retiro y una casa de fin de semana en zona norte, el ida y vuelta por Panamericana les consumía demasiado tiempo. Empezaron, entonces, a buscar una casa, pero no encontraban ninguna que les cerrara.

El mueble de roble de Eslavonia y paraíso lustrado en negro es un diseño del arquitecto Radovic (foto) ejecutado por Woodhead Studio; ocupa todo el plano, incluido el hogar recuperado. Detrás del panel varillado corredizo, está la TV. MAGALI SABERIAN

Mariana había visto este antiguo chalet en venta durante años, cuando iba a fútbol: “Pero lo miraba y se me venía el techo encima, era aplastante”, recuerda. Fue Hernán quien propuso visitarlo.

Nos encantó el lote y la casa. Si bien no era del estilo que habíamos imaginado, sabíamos que lo podíamos cambiar y reacomodar para nosotros.” — Mariana y Hernán, dueños de casa

Reinterpretar lo dado

Fue en ese momento cuando convocaron al arquitecto Guillermo Radovic, con quien formaron equipo para reformar en un año esta vivienda de 800 m2 cubiertos y 2500 m2 de jardín. “En la primera reunión, nos planteamos: ‘¿La tiramos abajo o la rehacemos?’. Enseguida estuvimos de acuerdo en hacer la reforma; tenía un potencial único”, dice el arquitecto.

La puerta lateral del living lleva al escritorio. Aberturas de PVC (Winxs).Para el dueño de casa, contar con un escritorio fue muy bienvenido, ya que hace home office varios días por semana. MAGALI SABERIAN

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“La casa era sólida, pero con la funcionalidad, distribución, alturas y climatización de los años 80. Buscamos preservar los elementos que le daban una identidad, pero transformándola en una vivienda contemporánea”.

“Me costó muchísimo encontrarle la ubicación al sillón que traíamos de nuestro departamento anterior. Nos gusta, es cómodo y su perfil es muy lindo de ver al entrar”, dice la artista Mariana González Menghi, dueña de casa y autora de las esculturas sobre las mesas de centro. MAGALI SABERIAN

“Como el interior de la casa estaba muy compartimentado, lograr ambientes espaciosos, luminosos y abiertos fue uno de los focos de la reforma. Ampliamos la altura de todas las ventanas, lo que maximizó ese efecto al conectar el adentro con el enorme jardín”.

Hicieron la pérgola (Radovic Arquitecto por Herrería Oak) con estructura de hierro negro, techo de vidrio y varillado de incienso. El piso exterior (Holstein) es de Travertino al agua con acabado rústico. MAGALI SABERIAN

Un gran ambiente social

En este cambio hacia una casa más actual con ambientes amplios y vistas al exterior, el living comedor y la cocina se integraron por completo.

En un mismo espacio, living y cocina conviven en armonía MAGALI SABERIAN

“Este gran ambiente social mide 15x6 metros, y sus extremos –el mueble del living y el de la cocina– dialogan gracias a que comparten los mismos materiales y lenguaje”, detalla el arquitecto.

Mueble de cocina (Radovic Arquitecto, por Woodhead Studio) de MDF enchapado en paraíso de poro abierto laqueado y MDF enchapado en roble americano. Las mesadas son de granito ‘Negro Brasil’ leather (Marmolería Iarlori). Todo el piso del área social (The Flooring Company) es de roble de Eslavonia. MAGALI SABERIAN

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A la medida de la familia

“Con los chicos ya adolescentes, el espacio social integrado tiene un tema: las rutinas se pisan. Por eso, hicimos una segunda cocina auxiliar para que cada uno disfrute de sus tiempos y encuentros”, cuenta Mariana.

El mueble y la isla (Radovic Arquitecto por Woodhead Studio) repiten los materiales de la otra cocina, salvo la alzada de granito Patagonia Wow’. MAGALI SABERIAN

Con los años, la pareja fue construyendo su propia colección de arte, que encuentra nuevos sentidos al reordenarse. “Ubicar las obras es de lo primero que hago al mudarme”, asegura.

Acá, Mariana se animó a una mesa púrpura, ya que sabía que al lado colgaría esta obra, que se ve potenciada. MAGALI SABERIAN

Escaleras arriba

El arquitecto en su obra. La escalera, antes con boiserie oscura, fue demolida y hecha a nuevo. MAGALI SABERIAN

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“En la planta alta había muchos cuartos chiquitos, bajos, compartimentados. Al demoler muros y desmontar cielos rasos, conseguimos mucho espacio valioso. Por ejemplo, ahora la salida de la escalera reúne el escritorio de Mariana con el family”.

Tanto el escritorio como el mueble del televisor siguen la misma morfología de todo el mobiliario nuevo: repitieron la fórmula, con fondos pintados de negro y superficies de MDF enchapado. MAGALI SABERIAN

Hernán propuso abrir una nueva ventana para unir visualmente el frente y el contrafrente, lo que potenció aún más la espacialidad.

“Fue un desafío pasar de dos casas armadas a una y hacer la selección de objetos y muebles que teníamos. Me cuesta despegarme de las cosas, pero armar un nuevo lugar también es una oportunidad de mirar diferente”, cuenta la dueña. MAGALI SABERIAN

Igual pero diferente

“La suite principal ocupa la misma superficie que antes, pero demolimos los muros divisores y desmontamos el cielo raso. Así, descubrimos la angularidad del techo y, además, integramos el vestidor”.

Mueble de apoyo flotante, con un estante bajo de granito ‘Negro Brasil’ leather y el otro de MDF enchapado en paraíso de poro abierto laqueado en negro semimate. Piso de roble de Eslavonia. Como cabecera, mueble a medida enchapado en kiri lustrado. MAGALI SABERIAN

En la habitación principal también mantuvieron la chimenea, a la que le hicieron un nuevo frente.

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Los pisos y paredes están revestidos en mármol ‘Gris Tundra’ lustrado. Los muebles son de kiri. MAGALI SABERIAN

El baño de la suite principal fue tratado con una estética propia: piso, mesada y muros revestidos en mármol. Los techos, con pendientes pronunciadas, fueron cubiertos con chapa plegada con una mocheta para darle un detalle particular.

Espacio personal

“Siempre tuve el taller en un garage y ahora quería un espacio que no se mezclara con la vida cotidiana de la familia”, explica Mariana. Pintora y escultora, para su taller eligió grandes ventanales que miran al jardín.

Este banco de madera lo agregaron meses después de terminada la obra, cuando sintieron que les hacía falta. MAGALI SABERIAN

El taller se armó desde cero, demoliendo un depósito y haciendo un módulo nuevo. “La verdad, es un lujo que me di”, confiesa Mariana.

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En el taller, mueble (Radovic Arquitecto) de melamina ‘Gris Arcilla’ (Egger) con mesada de granito ‘Negro Brasil’ leather. MAGALI SABERIAN

Nueva piel

Aunque la fachada se actualizó, se conservó parte del ladrillo visto y los techos a dos aguas clásicos de los chalets de los 80.

“La casa original nos daba la oportunidad de hacer algo distinto, salir del hormigón y lo que se ve siempre. Mantuvimos el espíritu: la construcción de los 80 todavía se percibe, pero por dentro es un espacio absolutamente actual”, sintetiza el arquitecto.