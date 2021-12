Claves para armar un entrepiso: tres ejemplos reales en los que se aprovechó al máximo la altura

Una buena manera de sumar espacio a la superficie existente es mediante un entrepiso. Los PH, los departamentos antiguos o, incluso, aquellos que están en los últimos pisos de los edificios suelen ser una buena opción para multiplicar metros cubiertos, en tanto suelen tener alturas por encima del promedio (que oscila entre los 2,40 y los 2,60m). Hoy, tres arquitectos detallan el modo en el que los resolvieron y comparten tips para que hagas el tuyo (¡con ayuda de un profesional!).

Caso 1: Un PH creció sin perder patio ni terraza

En general, tanto la altura entre el entrepiso y el cielo raso como la que resulta por debajo tienden a ser algo ajustadas. “Lo que hay que priorizar para no sentir que tenés el techo en la cabeza es integrar el entrepiso al ambiente principal”, afirma el arquitecto Ignacio Szulman, quien hace un tiempo intervino este PH en Palermo donde, con dos entrepisos, dio lugar a las habitaciones de la dueña y de su hijo para usar los espacios existentes como cocina, comedor, living y escritorio. “En espacios como estos, una buena idea es pensarlos en lugares puntuales y no a lo largo de toda la planta, para que no quede toda la casa baja, con 2m de altura”.

El entrepiso está integrado al ambiente principal y mantiene la misma línea estética Magalí Saberian

"Acá teníamos 55m2, pero la propietaria no quería crecer ni en la terraza ni en el patio todo un lujo en Buenos Aires. Así que decidimos aprovechar la altura a nuestro favor." Arq. Ignacio Szulman

Al entrepiso se accede por una escalera perimetral de madera que también funciona de mueble; arriba, los artefactos de luz se colocaron sobre la pared y la cabeza de la cama, para no ocupar espacio Magalí Saberian

Optar por estructuras metálicas siempre suma porque requieren de secciones más chicas que otros materiales, entonces roban menos metros, y resultan más livianas a la vista.

“Pero siempre quedan alturas mínimas. En este caso, quedaron dos metros libres tanto arriba como abajo del entrepiso. Menos que eso no da”, dice Szulman. Y agrega un consejo: “Para ambientar las áreas que quedan con poca altura es bueno poner la menor cantidad posible de muebles y colocar los artefactos de luz contra la pared, de modo que no achiquen los espacios ni te los choques”.

El arquitecto Ignacio Szulman estuvo a cargo de la reforma; en el cuarto del niño (al fondo) diseñó un mueble con cama arriba y un pequeño estar con sofá-cama y escritorio abajo Magalí Saberian

Caso 2: Oportunidad tras un falso techo

Marcos Houssay coincide en que usar estructura metálica es la mejor opción para construir un entrepiso. “Las vigas tienen poca altura. Es un material muy fuerte y que ocupa poco espacio. Me permitió armar un paquete de solo 14 centímetros: 12 para las vigas y dos para un machimbre que hace de piso y techo”, cuenta el arquitecto en referencia a la reforma de este departamento en la bahía de Nordelta, ubicado en el último piso de un edificio. Tras la obra, el monoambiente de 57m2 se convirtió en un dos ambientes con un 60% más de superficie, al aprovechar los 5m de altura libre que tenía un sector.

Un falso techo de placa de yeso ocultaba el espacio del actual entrepiso y sólo el área central del monoambiente aprovechaba la doble altura. La intervención dio lugar al dormitorio de los dueños y a un cuarto para su bebé.

“Como a este entrepiso no lo iba a usar mucha gente, no molesta el ‘toc toc’ ni el leve movimiento del machimbre, que resulta una buena opción porque ocupa poco espacio y tiene mucha posibilidades de terminación”, afirma Houssay, socio de TBH Arquitectura. “La idea no fue despojar el entrepiso sino integrarlo como un espacio más, con madera, armarios, muebles secundarios, para que tome una impronta familiar”.

En caso de colgar lámparas del techo, el arquitecto Marcos Houssay recomienda hacerlo en áreas no transitables, como el pie de cama Daniel Karp

Otro consejo del socio de TBH Arquitectura es que se usen colores claros para las paredes y la ambientación, lo cual “expande la espacialidad”, y que las barandas del entrepiso sean livianas y generen apertura e integración. Acá, son metálicas y están protegidas con una red. El diseño de la escalera de acceso al entrepiso no debe ser dejado de lado. Houssay recomienda colocarla sobre el perímetro, sin interrumpir el ambiente, y que sea “lo más abierta posible, sin alzada ni cerramientos”.

El nuevo entrepiso también dio lugar al cuarto del bebé; es de machimbre y suele hacer algo de ruido cuando alguien lo camina, pero es una buena opción para ocupar pocos metros de espesor Daniel Karp

Tampoco deben olvidarse las consideraciones respecto de la ventilación. “Es cuestión de revisar las medidas y respetar el código”, dice el arquitecto.

Último, pero no menos importante: los cálculos. “Hay que tomar muy en serio la parte estructural. Un entrepiso debe calcularlo sí o sí un profesional. Se deben evaluar los muros sobre los cuales se apoya, las condiciones de lo que hay debajo. De lo contrario, pueden generarse fisuras graves”, concluye Houssay.

Caso 3: Una estructura prefabricada

Rocío Brunet opina igual. Arquitecta y dueña de la empresa de decoración y mobiliario Vint Market, hizo los cálculos correspondientes y montó un entrepiso metálico en un monoambiente de Recoleta. Al igual que sus colegas, lo pensó como dormitorio. Con el lugar en donde dormir resuelto, pudo tirar paredes e integrar el espacio restante para sumar luz.

Para este departamento de 3,5m de altura, la arquitecta diseñó un entrepiso de hierro negro que prefabricó y terminó de ensamblar in situ

Armamos la estructura de caño de hierro y chapa plegada en nuestra fábrica metalúrgica, la entramos en tres partes para que pasara por la puerta y la abulonamos in situ. Las barandas son caños de gas: suman a la impronta industrial y no bloquean el paso de luz.

La tarima permitió tener una cama de dos plazas: colchón (Cannon), ropa de cama (Falabella), manta de mohair (Mapuche Hecho a Mano); lámpara con brazo móvil, perchero y estante (Vint Market)

Para compensar la dureza de ese estilo industrial, Brunet recomienda decorar con colores neutros, géneros texturados y algo de madera. En la misma línea que Szulman, prefiere evitar los artefactos de luz colgantes, así que eligió iluminar a través de una bandeja de chapa pegada al cielo raso.

La escalera es ciega porque la arquitecta decidió usar el espacio debajo del entrepiso como baulera. Lo tapó con los peldaños de chapa semilla de melón y con puertas granero, también metálicas.

Este entrepiso es multiuso: dormitorio, placard, rack de TV y, también, techo de un escritorio.

La misma estructura metálica del entrepiso incorpora un pequeño mueble para el televisor y aloja un escritorio debajo; todo en pos de ahorrar metros cuadrados

Resumen: los principales consejos para construir entrepisos