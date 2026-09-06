Con color y carácter, articuló un tríplex que culmina en una fabulosa terraza con parrilla

La arquitecta Clara Griot aceptó el desafío de hacer un interiorismo joven y sofisticado que suavizara la presencia del hormigón
“Cuando mi hermana y su pareja le compraron este tríplex a la desarrolladora ATV Arquitectos, me llamaron para hacer el proyecto de interiorismo”, nos contó la arquitecta Clara Griot. “Me encontré con espacios de identidad muy marcada, donde el gran desafío fue encontrar un hilo conductor para que, a pesar de su división en distintos niveles, se sintiera como un único hogar”.
“Para que el gran mueble que toma la pared principal del living-comedor no quedara pesado visualmente, lo hicimos con estantes abiertos y en el mismo enchapado de roble que tiene la isla de cocina provista por la desarrolladora. Mi carpintero hizo varias muestras para corroborar el tono exacto, de modo que pareciera que era parte de la estructura original”.
“El acero es una marca registrada de la nueva ambientación. Lo sumamos para romper la caja con un material audaz que trae un elemento inesperado: refleja la luz y le da un giro fresco y contemporáneo al departamento”, dice Griot, y agrega: “Pintar de negro el caño que atraviesa el módulo inferior de la biblioteca la vinculó con las botellas de la cava y con la mesada de la cocina, que está enfrente”. Un detalle sutil.
La vivienda propone una forma de habitar la ciudad con la espacialidad propia de una casa: tres plantas conectadas por una escalera de hormigón y vidrio, terraza propia y una fuerte presencia de materiales nobles, un lenguaje que Clara decidió potenciar. Su proyecto generó continuidad a través de muebles a medida, el rescate de objetos propios y una paleta que incorpora colores potentes con soltura.
Se conservó el mueble de cocina provisto por la desarrolladora, con enchapado de roble americano y mesada en granito ‘Negro Brasil’ terminación leather. Al estar integrada, dictó parte de la paleta, que se alegró con el color y la textura de las banquetas, al igual que se hizo con las sillas del comedor.
Cómodo y espectacular
“Partimos de un concepto lúdico y joven, con objetos, patrones y terminaciones jugadas que reflejaran la personalidad de mi hermana y su pareja. Algo que se viera espectacular y, al mismo tiempo, vivirse cómoda y naturalmente”, nos explica la arquitecta.
“En la planta intermedia, aprovechamos el espacio bajo la ventana para hacer un escritorio largo, pensando en la dinámica de home office de los dueños. Le dimos profundidad y cajones de guardado para mantener la vista despejada”.
“Teníamos claro que íbamos a usar el verde (como vimos en la planta más baja) para conectar el interiorismo con el exterior, pero después de muchas pruebas, también incorporamos el bordó como protagonista en otros sectores. ¿Por qué elegir un solo color si podíamos jugárnosla y usar los dos?”.
“Las esculturas de Milo Lockett eran de mi mamá. Las apoyamos ahí por casualidad, durante la mudanza, y nos encantó cómo quedaron: el escritorio les dio la altura justa para que se destaquen contra el bordó”.
“Los distribuidores ameritan un toque distinto. Como había poca altura y muchas puertas, jugamos pintando el cielo raso a rayas, para darle un toque teatral a una zona de paso”.
Vamos a la terraza
Si mediante el verde Griot vinculó los espacios con el exterior, con el bordó marcó el pasaje hacia el área más íntima y, en la terraza, retomó los tonos naturales para configurar un recorrido que acompaña el día a día y convierte tres plantas independientes en una casa coherente, cálida y bien vivida.
“Le pedimos al escultor Manuel de Francesco su obra ‘El fisgón’ en cemento, y lo pusimos en el borde de la pileta, ‘chusmeando’ quién sube por la escalera”.
“El equipamiento tenía que soportar bien la intemperie. Entonces, además de tapizados aptos para exterior hicimos a medida una mesa con tapa de cemento y estructura de hierro, pensada para durar años impecable”.
“Combinamos muebles de distintas marcas buscando la mejor forma y escala para la terraza. Lo complicado fue la paleta: cruzamos muestras de pintura entre proveedores hasta lograr que los tonos de las sillas y los sillones dialogaran a la perfección”.