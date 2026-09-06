Con color y carácter, articuló un tríplex que culmina en una fabulosa terraza con parrilla

La arquitecta Clara Griot aceptó el desafío de hacer un interiorismo joven y sofisticado que suavizara la presencia del hormigón Aylen Abril Costantini 6 de septiembre de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“Cuando mi hermana y su pareja le compraron este tríplex a la desarrolladora ATV Arquitectos, me llamaron para hacer el proyecto de interiorismo”, nos contó la arquitecta Clara Griot. “Me encontré con espacios de identidad muy marcada, donde el gran desafío fue encontrar un hilo conductor para que, a pesar de su división en distintos niveles, se sintiera como un único hogar”.

Mesa de comedor, un diseño de Griot Concept ejecutado por El Mueble SRL. Sillas (Darkhaus). Lámpara (Nikel Iluminación). Maia Croizet

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“Para que el gran mueble que toma la pared principal del living-comedor no quedara pesado visualmente, lo hicimos con estantes abiertos y en el mismo enchapado de roble que tiene la isla de cocina provista por la desarrolladora. Mi carpintero hizo varias muestras para corroborar el tono exacto, de modo que pareciera que era parte de la estructura original”.

Mueble de TV con cava integrada, otro diseño del Estudio: la parte de madera fue ejecutada por Ral Design; la de acero inoxidable, por Hande Estudio. Objetos deco en verde (Sentido). Riel de iluminación orientable (Dimm). Maia Croizet

“El acero es una marca registrada de la nueva ambientación. Lo sumamos para romper la caja con un material audaz que trae un elemento inesperado: refleja la luz y le da un giro fresco y contemporáneo al departamento”, dice Griot, y agrega: “Pintar de negro el caño que atraviesa el módulo inferior de la biblioteca la vinculó con las botellas de la cava y con la mesada de la cocina, que está enfrente”. Un detalle sutil.

“Junto con Elementos Argentinos, diseñamos la alfombra a rayas blancas, negras, verdes y bordó. Es la pieza clave para unificar la paleta de color y delimitar con calidez el estar dentro de una planta integrada”, comparte Clara Griot. Maia Croizet

La vivienda propone una forma de habitar la ciudad con la espacialidad propia de una casa: tres plantas conectadas por una escalera de hormigón y vidrio, terraza propia y una fuerte presencia de materiales nobles, un lenguaje que Clara decidió potenciar. Su proyecto generó continuidad a través de muebles a medida, el rescate de objetos propios y una paleta que incorpora colores potentes con soltura.

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Las dimensiones acotadas de los muebles de cocina influyeron al diseñar la biblioteca opuesta, ya que allí se ubicó parte de la vajilla. Cortinas de gasa de Hunter Douglas (Luzzi Disegno). Maia Croizet

Se conservó el mueble de cocina provisto por la desarrolladora, con enchapado de roble americano y mesada en granito ‘Negro Brasil’ terminación leather. Al estar integrada, dictó parte de la paleta, que se alegró con el color y la textura de las banquetas, al igual que se hizo con las sillas del comedor.

La planta mide 8x7m, contando el balcón. La flecha señala la puerta de entrada. En este piso, la intervención más importante fue crear un mueble de pared a pared en madera y acero que ocultara el tablero eléctrico y una mocheta. En un solo frente continuo resuelve el rack de TV, el guardado de la vajilla, la biblioteca, la cava y un sector de bar.

Cómodo y espectacular

“Partimos de un concepto lúdico y joven, con objetos, patrones y terminaciones jugadas que reflejaran la personalidad de mi hermana y su pareja. Algo que se viera espectacular y, al mismo tiempo, vivirse cómoda y naturalmente”, nos explica la arquitecta.

El escritorio de enchapado de roble americano y la biblioteca laqueada con el tono ‘Chocolate con Chili’ (Alba) son diseños de Griot Concept ejecutados por Ral Design Maia Croizet

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“En la planta intermedia, aprovechamos el espacio bajo la ventana para hacer un escritorio largo, pensando en la dinámica de home office de los dueños. Le dimos profundidad y cajones de guardado para mantener la vista despejada”.

Luminaria tipo acordeón (MoMA, NY) Maia Croizet

“Teníamos claro que íbamos a usar el verde (como vimos en la planta más baja) para conectar el interiorismo con el exterior, pero después de muchas pruebas, también incorporamos el bordó como protagonista en otros sectores. ¿Por qué elegir un solo color si podíamos jugárnosla y usar los dos?”.

“Mi hermana ama leer y me pidió un lugar para reunir sus libros. Diseñamos un módulo a medida que combina biblioteca abierta y, abajo, un sector de guardado cerrado para mantener el orden”. Persianas americanas de Hunter Douglas (Luzzi Disegno). Maia Croizet

“Las esculturas de Milo Lockett eran de mi mamá. Las apoyamos ahí por casualidad, durante la mudanza, y nos encantó cómo quedaron: el escritorio les dio la altura justa para que se destaquen contra el bordó”.

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En el hall distribuidor, rayas pintadas con el tono ‘Chocolate con Chili’ de Alba. El sillón de lectura fue diseñado junto con Obbi Estudio. Maia Croizet

“Los distribuidores ameritan un toque distinto. Como había poca altura y muchas puertas, jugamos pintando el cielo raso a rayas, para darle un toque teatral a una zona de paso”.

Las curvas del respaldo textil (Griot Concept) tapizado por Carlos Méndez rompen la horizontalidad del encofrado y contienen los veladores (Dimm). Maia Croizet

Diseñaron el escritorio con biblioteca y un cielo raso que distrajera un poco de la cantidad de puertas que dan al hall distribuidor. El cuarto principal tuvo el mayor trabajo de interiorismo; las decisiones de equipamiento del resto se dejaron abiertas a cómo evolucione la vida de los dueños, que volvieron al país después de cinco años en Estados Unidos.

Vamos a la terraza

Los paneles de vidrio acompañan todo el recorrido de la escalera, unificando el estilo sin interrumpir el paso de la luz. Maia Croizet

Si mediante el verde Griot vinculó los espacios con el exterior, con el bordó marcó el pasaje hacia el área más íntima y, en la terraza, retomó los tonos naturales para configurar un recorrido que acompaña el día a día y convierte tres plantas independientes en una casa coherente, cálida y bien vivida.

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Con una gracia atemporal, la figura de Manuel de Francesco anima e invita desde el sector exterior. Maia Croizet

“Le pedimos al escultor Manuel de Francesco su obra ‘El fisgón’ en cemento, y lo pusimos en el borde de la pileta, ‘chusmeando’ quién sube por la escalera”.

Pensada para ser autosuficiente, la parrilla se equipó con muebles de guardado y heladera bajo la mesada. Maia Croizet

“El equipamiento tenía que soportar bien la intemperie. Entonces, además de tapizados aptos para exterior hicimos a medida una mesa con tapa de cemento y estructura de hierro, pensada para durar años impecable”.

Juego de living con sillón principal (Lobo Interiorismo), silloncitos (Mike Outdoor) y mesa ratona (Marini Estudio). Conservadora para bebidas con rueditas. Maia Croizet

“Combinamos muebles de distintas marcas buscando la mejor forma y escala para la terraza. Lo complicado fue la paleta: cruzamos muestras de pintura entre proveedores hasta lograr que los tonos de las sillas y los sillones dialogaran a la perfección”.

En la terraza, se potenció el espacio sectorizando claramente el estar y un comedor con la misma capacidad que tiene el de abajo.

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