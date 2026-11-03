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Con colores plenos, transformó la vida en una casa que nació minimalista
Revista Living

Con colores plenos, transformó la vida en una casa que nació minimalista

Una crianza signada por el culto a los objetos condujo a la dueña de casa a renovar la ambientación después de una etapa de interiorismo despojado

Una crianza signada por el culto a los objetos condujo a la dueña de casa a renovar la ambientación después de una etapa de interiorismo despojado

Por Laura Saint-Agne e Inés Beato Vassolo
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Las particularidades de esta casa en San Fernando empiezan con la llamativa puerta roja, en franco contraste con la fachada gris plana. “Genera impacto y te invita a pasar”, dice su dueña, la investigadora social, consultora y autora Carolina Perrot.

La puerta roja distingue a una casa que, de otro modo, no busca llamar la atención.
La puerta roja distingue a una casa que, de otro modo, no busca llamar la atención.Javier Picerno
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Otro aspecto notable es la diversidad de fuentes de luz natural: paños fijos, lucarnas, líneas vidriadas en la parte superior de algunos ambientes. Buscando destacarlas, decidimos empezar el recorrido por arriba, precisamente junto al paño fijo del primer piso, justo encima de la famosa puerta roja.

La lucarna repite la forma de la boca de la escalera para iluminarla por completo. Carolina, de pie junto a la ventana que integra a los árboles en el espacio de lectura que está a sus espaldas y que veremos en la foto siguiente.
La lucarna repite la forma de la boca de la escalera para iluminarla por completo. Carolina, de pie junto a la ventana que integra a los árboles en el espacio de lectura que está a sus espaldas y que veremos en la foto siguiente.Javier Picerno

En otro ejemplo de la voluntad de mezclar adentro y afuera, el espacio de lectura con hamaca, plantas y vista a la copa de los árboles busca recrear un parque.

Hamaca (Hammäks). Alfombra persa (Kalpakian). Mesa ratona (Tienda Palacio). Sillón de pana verde reciclado (Soy Mi Casa).
Hamaca (Hammäks). Alfombra persa (Kalpakian). Mesa ratona (Tienda Palacio). Sillón de pana verde reciclado (Soy Mi Casa). Javier Picerno
La hamaca nos orienta: desde el estar se ve claramente el mueble amarillo comprado en un anticuario y la caja de la escalera.
La hamaca nos orienta: desde el estar se ve claramente el mueble amarillo comprado en un anticuario y la caja de la escalera.Javier Picerno

Giro a los espacios privados

Vista hacia los dormitorios y el estudio de Carolina.
Vista hacia los dormitorios y el estudio de Carolina.Javier Picerno
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Las franjas vidriadas en la parte superior del estudio le dan claridad extra y, también, una mayor sensación de conexión con el resto de la planta.

El efecto de las franjas vidriadas desde adentro del estudio.
El efecto de las franjas vidriadas desde adentro del estudio.Javier Picerno
Cama con pie y respaldo trenzado de Ikea (Mercado Libre). Almohadones pintados a mano (Mercedes Segura). Maceta de cerámica rosa (Pasionarias del Bajo).
Cama con pie y respaldo trenzado de Ikea (Mercado Libre). Almohadones pintados a mano (Mercedes Segura). Maceta de cerámica rosa (Pasionarias del Bajo).Javier Picerno

“Elegí para mi cuarto un estilo veraniego, con amarillo, plantas y objetos de caña, para sentirme relajada, como si estuviera de vacaciones”.

Alfombra artesanal (Renzo Galeano). Espejo-perchero de caña (Wood Market). Biblioteca flotante (La Base).
Alfombra artesanal (Renzo Galeano). Espejo-perchero de caña (Wood Market). Biblioteca flotante (La Base). Javier Picerno

El eje de la obra

Hacia abajo o hacia arriba, la escalera comunica fuerza y hasta alguna resonancia ancestral.
Hacia abajo o hacia arriba, la escalera comunica fuerza y hasta alguna resonancia ancestral.Javier Picerno
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Quizás el golpe de efecto más grande lo dé la escalera de hormigón macizo bañada de luz. La idea de la “escalera al cielo” fue tomada de una casa japonesa. Cuando las hijas de Carolina eran chicas, estaba protegida con redes; ahora despojada, da sensación de infinitud y misterio totémico.

Sillón ‘Brem’ de cuero (Macacha Taller). Alfombra (Kalpakian).
Sillón ‘Brem’ de cuero (Macacha Taller). Alfombra (Kalpakian).Javier Picerno

Eje central de la obra, la escalera está alineada con las premisas que se repiten en cada ambiente: la conexión con el afuera y la ausencia de divisiones absolutas (además de su función primordial, separa parcialmente el living del comedor).

Mesa ‘Tulip’ con sillas ‘Bertoia’ (Arquimadera). Alfombra (El Espartano).
Mesa ‘Tulip’ con sillas ‘Bertoia’ (Arquimadera). Alfombra (El Espartano). Javier Picerno

El fondo amarillo de la estantería fue elegido para destacar la vajilla y convertir los objetos cotidianos en una suerte de obra de arte.

Idénticas lámparas en el comedor y la cocina, para dar continuidad. Alfombra azul y roja de Las Martas.
Idénticas lámparas en el comedor y la cocina, para dar continuidad. Alfombra azul y roja de Las Martas.Javier Picerno
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A la planta baja la sectorizan la escalera y unas pocas puertas corredizas, que siempre están abiertas, como las que comunican el comedor diario con la cocina.

El rojo vuelve a aparecer en una mesada que “baja” enmarcando una sección de muebles.
El rojo vuelve a aparecer en una mesada que “baja” enmarcando una sección de muebles.Javier Picerno

Todos los motivos

Cuando se proyectó la casa, hace más de quince años, el plan era tener una planta abierta, con áreas definidas por las piezas de mobiliario estrictamente necesarias: minimalismo puro. Pero al cambiar la configuración familiar, Carolina quiso renovar el interiorismo.

Lámpara de pie blanca (Tienda Palacio). Mesa ratona con tapa en gajos y borde de cuero (Deco Todo Vuelve). Almohadones cuadrillé estampado a mano (Mercedes Segura)
Lámpara de pie blanca (Tienda Palacio). Mesa ratona con tapa en gajos y borde de cuero (Deco Todo Vuelve). Almohadones cuadrillé estampado a mano (Mercedes Segura)Javier Picerno

“Mi mamá es antropóloga; me crié en la cultura del objeto y acá no había casi ninguno. Como buena investigadora, hice un PowerPoint con todo lo que quería ir comprando para sumar calidez. Ahora, siento que mi casa refleja quien soy hoy”, nos dijo.

Sillón blanco (Lebon House). Biblioteca de madera (La Base). Sillones nórdicos retapizados en verde.
Sillón blanco (Lebon House). Biblioteca de madera (La Base). Sillones nórdicos retapizados en verde.Javier Picerno
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“Me gusta mucho el concepto de patio, pero también quería aprovechar el jardín. Entonces, armamos sectores distintos: con piedras, con deck y con verde. Eso da color y movimiento”.

La transición a la pileta se da a través de una galería revestida en Travertino y un deck de madera elevado. Mesa y sillas ‘Quilmes’ en rojo que Carolina recibió como regalo.
La transición a la pileta se da a través de una galería revestida en Travertino y un deck de madera elevado. Mesa y sillas ‘Quilmes’ en rojo que Carolina recibió como regalo.Javier Picerno

Despedida

Rojo al fondo y rojo en la entrada para cerrar una visita a puro color.
Rojo al fondo y rojo en la entrada para cerrar una visita a puro color.Javier Picerno
     
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