Con mucho color y algunos cambios estructurales, le dieron luz y aire a un departamento de 60 m2

El estudio brasileño Agencia Campo Espacial intervino la cocina de este departamento en Fortaleza para adaptarlo a los gustos de sus nuevos dueños
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“La clienta es hermana de uno de los socios del estudio, por lo que este proyecto tuvo un significado muy especial: fue concebido como un regalo de bodas para la pareja”, explica Gabriel Dias, arquitecto de Agencia Campo Espacial, el estudio brasileño a cargo de la reforma. Los clientes, un matrimonio joven del norte de Brasil, compraron su primer departamento y querían adaptarlo para responder a su activa vida social.
Ubicado en Fortaleza, al norte de Brasil, el departamento cuenta con una superficie de 60 m2 que renovaron por completo: cocina, living, área de circulación y dos dormitorios.
El contraste entre la superficie rústica del hormigón, la suavidad de la carpintería y los planos de color es, sin duda, el elemento central que define la atmósfera del proyecto.”
— Gabriel Dias, arquitecto y socio en Agencia Campo Espacial
Primeras decisiones
“El pedido principal fue contar con un espacio amplio para cocinar, capaz de recibir amigos y familiares frecuentemente”, cuenta Gabriel, al frente del proyecto. Pero la distribución original presentaba dos grandes problemas: el balcón interrumpía la continuidad del área social y la cocina quedaba reducida a un espacio pequeño e ineficiente. “No existía una transición clara hacia el living”, agrega.
“Como premisa del proyecto, buscamos priorizar la flexibilidad de los espacios. Evitamos sobrecargar los ambientes con mobiliario fijo cuando no fuera realmente necesario”
Con un presupuesto acotado, trabajaron en una estrategia de “sustracción” para ganar amplitud: eliminaron el cielorraso y las carpinterías que separaban el balcón del área social. “Esta integración permitió extender el espacio de encuentro y crear una relación más directa con las vistas de la ciudad”.
“Los clientes buscaban un espacio práctico y funcional donde más de una persona pudiera circular y cocinar al mismo tiempo con comodidad, integrado a la dinámica de recibir gente en la casa”
Sin miedo al color
“Durante la búsqueda de revestimientos, encontramos unas piezas cerámicas de color rosa que terminaron definiendo la tonalidad del espacio”, detalla Gabriel. Una paleta vibrante que equilibraron con la calidez de la madera y el aspecto contemporáneo del hormigón a la vista.
“El uso del color fue un aspecto que despertó mucho interés en los clientes desde el comienzo”
El azul en el área de descanso genera un contraste con la cocina y se corre de la paleta terracota. La intervención del estudio revistió de contemporaneidad el espacio, muy a tono con sus jóvenes dueños.