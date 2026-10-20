Con mucho color y algunos cambios estructurales, le dieron luz y aire a un departamento de 60 m2

“La clienta es hermana de uno de los socios del estudio, por lo que este proyecto tuvo un significado muy especial: fue concebido como un regalo de bodas para la pareja”, explica Gabriel Dias, arquitecto de Agencia Campo Espacial, el estudio brasileño a cargo de la reforma. Los clientes, un matrimonio joven del norte de Brasil, compraron su primer departamento y querían adaptarlo para responder a su activa vida social.

En pocos metros, resolvieron una nueva circulación para lograr una cocina moderna y funcional, pensada para recibir visitas. La corrediza en hierro rosa y vidrio acanalado, una decisión ingeniosa para ocultar el lavadero sin perder amplitud. Igor Ribeiro - Arquivo Igor Ribeiro

Ubicado en Fortaleza, al norte de Brasil, el departamento cuenta con una superficie de 60 m2 que renovaron por completo: cocina, living, área de circulación y dos dormitorios.

Cocina ACE Brasil Igor Ribeiro - Arquivo Igor Ribeiro

El contraste entre la superficie rústica del hormigón, la suavidad de la carpintería y los planos de color es, sin duda, el elemento central que define la atmósfera del proyecto.” — Gabriel Dias, arquitecto y socio en Agencia Campo Espacial

Primeras decisiones

“El pedido principal fue contar con un espacio amplio para cocinar, capaz de recibir amigos y familiares frecuentemente”, cuenta Gabriel, al frente del proyecto. Pero la distribución original presentaba dos grandes problemas: el balcón interrumpía la continuidad del área social y la cocina quedaba reducida a un espacio pequeño e ineficiente. “No existía una transición clara hacia el living”, agrega.

De frente podemos ver la viga que señala la integración del balcón al área social. En esos metros ganados, sumaron más mesada y espacio de guardado. Igor Ribeiro - Arquivo Igor Ribeiro

“Como premisa del proyecto, buscamos priorizar la flexibilidad de los espacios. Evitamos sobrecargar los ambientes con mobiliario fijo cuando no fuera realmente necesario”

En contraste con el rosa de la cocina, el hall de acceso a los ambientes privados se tiñó de un azul profundo. Igor Ribeiro - Arquivo Igor Ribeiro

Con un presupuesto acotado, trabajaron en una estrategia de “sustracción” para ganar amplitud: eliminaron el cielorraso y las carpinterías que separaban el balcón del área social. “Esta integración permitió extender el espacio de encuentro y crear una relación más directa con las vistas de la ciudad”.

En la zona intermedia, una isla de trabajo transformó una planta rígida en un espacio fluido. Las banquetas de madera dialogan con la madera clara del mobiliario. Igor Ribeiro - Arquivo Igor Ribeiro

“Los clientes buscaban un espacio práctico y funcional donde más de una persona pudiera circular y cocinar al mismo tiempo con comodidad, integrado a la dinámica de recibir gente en la casa”

Sin miedo al color

“Durante la búsqueda de revestimientos, encontramos unas piezas cerámicas de color rosa que terminaron definiendo la tonalidad del espacio”, detalla Gabriel. Una paleta vibrante que equilibraron con la calidez de la madera y el aspecto contemporáneo del hormigón a la vista.

La integración del balcón hacia el interior amplió el espacio de encuentro y ahora otorga unas vistas mucho más abiertas a la ciudad. Igor Ribeiro - Arquivo Igor Ribeiro

“El uso del color fue un aspecto que despertó mucho interés en los clientes desde el comienzo”

Retirar el cielorraso fue un acierto para ganar altura y aportar un aspecto contemporáneo con la textura de hormigón a la vista. Igor Ribeiro - Arquivo Igor Ribeiro

El azul en el área de descanso genera un contraste con la cocina y se corre de la paleta terracota. La intervención del estudio revistió de contemporaneidad el espacio, muy a tono con sus jóvenes dueños.